Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры

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С 2016 года организации и ИП должны передавать в ИФНС ежеквартальную отчетность по форме 6-НДФЛ . В ней, в частности, приводятся данные о том, сколько дохода была начислено в пользу физических лиц и в каких объемах был удержан НДФЛ. Форма 6-НДФЛ и Порядок ее заполнения были утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ ФНС (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Приказу ФНС).

Кто должен сдавать 6-НДФЛ Расчет по форме 6-НДФЛ обязаны сдать в ИФНС налоговые агенты. Это, как правило, работодатели (организации и ИП), выплачивающие доходы по трудовым договорам. Также налоговыми агентами являются заказчики, выплачивающие доходы исполнителям на основании гражданско-правовых договоров.

Кто подписывает расчет 6-НДФЛ Расчет по форме 6-НДФЛ подписывает руководитель организации либо любое должностное лицо, уполномоченное на это внутренними документами компании (например, приказом руководителя) (п. 2.2 Порядка заполнения расчета). В частности, расчет может подписать главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, отвечающий за расчет зарплаты.

Срок сдачи 6-НДФЛ По правилам Налогового кодекса РФ, сдавать расчеты по форме 6-НДФЛ нужно в следующие сроки (абз. 3 п.&nbshp;2 ст. 230 НК РФ): по итогам I квартала — не позднее 30 апреля,

по итогам полугодия — не позднее 31 июля,

по итогам 9 месяцев — не позднее 31 октября,

по итогам года — не позднее 1 апреля следующего года. По правилам Налогового кодекса РФ, сдавать расчеты по форменужно в следующие сроки (абз. 3 п.&nbshp;2 ст. 230 НК РФ): Если последний срок подачи формы 6-НДФЛ приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то расчет 6-НДФЛ сдается в ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Таким образом, сдать годовой расчет в ИФНС за 2016 год нужно не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 и 2 апреля — это суббота и воскресенье.

Место предоставления 6-НДФЛ за год По общему правилу налоговые агенты должны представлять 6-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего учета. При этом для отдельных категорий налоговых агентов Налоговым кодексом установлены особые правила представления расчета (п. 2 ст. 230 НК РФ): Категории налоговых агентов по НДФЛ Место представления 6-НДФЛ Российские организации и ИП Налоговый орган по месту своего учета Российские организации, имеющие обособленные подразделения Налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений (в отношении физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений) Организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков Налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо налоговый орган по месту учета такого налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому обособленному подразделению) Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСНО Налоговый орган по месту своего учета в связи с ведением деятельности, облагаемой ЕНВД (ПСНО)

Способ представления 6-НДФЛ Расчет 6-НДФЛ может быть представлен в налоговый орган одним из следующих способов (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ ): Способ представления 6-НДФЛ Дата представления Лично или через представителя Дата фактического представления в налоговый орган Почтой Дата отправки почтовым отправлением с описью вложения В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи Дата отправки, зафиксированная в подтверждении даты отправки в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи оператора электронного документооборота

Обращаем Ваше внимание на то, что Расчет 6-НДФЛ на бумажном носителе: может представляться только в том случае, если численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде менее 25 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ);

представляется только в виде утвержденной машиноориентированной формы, заполненной от руки либо распечатанной на принтере. Обращаем Ваше внимание на то, что Расчетна бумажном носителе:

Штрафы за опоздание отчетности по форме 6 НДФЛ Помимо блокировки счетов, за нарушение сроков сдачи расчета 6-НДФЛ грозит 1000-рублевый штраф за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного НК для представления расчета (Пункт 1.2 ст. 126 НК РФ). А за представление расчетов 6-НДФЛ с недостоверными сведениями — штраф 500 руб. за каждый неправильный документ (за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) (Пункт 1 ст. 126.1 НК РФ). Но если организация сама обнаружила, что допустила ошибки, и представила в инспекцию уточненный расчет 6-НДФЛ до того момента, как сообщение об ошибке пришлют налоговые органы, то 500-рублевый штраф организации платить не придется (Пункт 2 ст. 126.1 НК РФ). Поэтому, отчитываясь по 6 НДФЛ с 2016 года, необходимо соблюдать сроки сдачи расчетов 6-НДФЛ и предоставлять достоверную информацию. Рассмотрим нюансы заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в различных ситуациях.

Зарплата начислялась, но не выплачивалась Случается, что фактических выплат в пользу работников нет, а зарплату бухгалтер продолжает начислять. Но если в период с января по декабрь 2016 года включительно бухгалтер произвел хотя бы одно начисление, то сдать расчет 6-НДФЛ за год необходимо. Дело в том, что с начисленного дохода нужно исчислить НДФЛ, даже если доход еще фактически не выплачен (п. 3 ст. 226 НК РФ). Соответственно, начисленную сумму дохода и исчисленную сумму НДФЛ следует показать в расчете 6-НДФЛ за 2016 год.

Ничего не начислялось и не выплачивалось Если с января по декабрь 2016 года включительно организация или ИП не начисляли и не выплачивали физическим лицам никаких доходов, не удерживали НДФЛ и не перечисляли налог в бюджет, то сдавать расчет 6-НДФЛ за год им не нужно. Ведь организация или ИП в таком случае не признаются налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК РФ).

«Нулевой 6-НДФЛ » В письме ФНС от 04.05.2016 № БС-4-11 /7928 говорится, что если выплаты не производятся, то 6-НДФЛ не сдается. Однако делается оговорка, что если представить «нулевой» 6-НДФЛ , то его обязаны принять: Если российская организация или индивидуальный предприниматель не производят выплату доходов физическим лицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.

При этом в случае представления указанными лицами «нулевого расчета» по форме 6 — НДФЛ такой расчет будет принят налоговыми органами в установленном порядке. Получается что нулевой расчет 6-НДФЛ , все же, может быть представлен. Но зачем же его сдавать? Дело в том, налоговая инспекция может и не знать, что компания или ИП не являются налоговым агентом и будут ожидать поступления расчета 6-НДФЛ . При этом если расчет не поступит в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи, то налоговая инспекция вправе заблокировать банковский счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Чтобы избежать недоразумений со штрафами, блокировками и другими неприятными моментами, бухгалтерам можно посоветовать два варианта действий: Передать в ИФНС письмо о том, что фирма или ИП не обязаны сдавать расчет 6-НДФЛ . При таком варианте, подобное письмо имеет смысл сдать не позднее 3 апреля 2017 года; Сдать нулевой расчет 6-НДФЛ . Чтобы избежать недоразумений со штрафами, блокировками и другими неприятными моментами, бухгалтерам можно посоветовать два варианта действий: При этом, если подать нулевой 6-НДФЛ , то налоговики и расчет получат и будут знать, что компания или ИП не являются налоговыми агентами. Рассмотрим порядок заполнения расчета 6-НДФЛ .

Состав 6-НДФЛ Форма расчета 6-НДФЛ , утвержденная Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450 , включает в себя: титульный лист;

раздел 1 «Обобщенные показатели»;

раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц». Форма расчета, утвержденная Приказом ФНС России от, включает в себя: Сведения для заполнения расчета бухгалтеру нужно брать из регистров налогового учета по НДФЛ (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.10. 2015 № ММВ-7-11/450 ).

Заполнение титульного листа При заполнении 6-НДФЛ за год в верхней части титульного листа проставляется ИНН , КПП и сокращенное название организации (если сокращенного нет — полное). Если же требуется сдать расчет в отношении физлиц, которые получили выплаты от обособленного подразделения, то проставляется КПП подразделения. Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам нужно отметить только ИНН . В строку «Номер корректировки» первичного расчета вписывается «000». Если же подается уточенный расчет, то проставляется номер корректировки («001», «002», «003» и т. д. ). В титульном листе в строке «Период предоставления (код)» ставится «34». В графе «Налоговый период (год)» указывается год, за который подается годовой расчет, а именно — 2016. Код 212 «По месту нахождения (учета)» будет означать, что расчет подается по месту учета организации. Если формируется 6-НДФЛ за обособленное подразделение — ставится код «220». Если компания крупнейший налогоплательшик — ставится код «213». Если же, допустим, указать код 120, то он будет свидетельствовать о том, что расчет сдается по месту жительства ИП.

Заполнение раздела 1 В разделе 1 «Обобщенные показатели» показывается общая сумма начисленных доходов, налоговых вычетов и общая сумма начисленного и удержанного налога. Отметим, что 6-НДФЛ нужно составлять нарастающим итогом: за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за календарный год (письмо ФНС России от 18.02.2016 № БС-3-11 /650). Поэтому в разделе 1 6-НДФЛ за год должны найти отражение показатели с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Расшифровка строк 010–050

Поясним содержание строк 010–050 раздела 1.

Эти строки нужно заполнять по каждой налоговой ставке: Строка Заполнение 010 Налоговая ставка. 020 Весь доход физических лиц нарастающим итогом с 1 января до 31 декабря. 025 Отдельно выделяются доходы в виде дивидендов с января по сентябрь включительно. 030 Общая сумма вычетов по всем физлицам (на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход). 040 Сумма исчисленного НДФЛ нарастающим итогом с доходов всех работников за период с 1 января по 31 декабря. 045 Сумма исчисленного НДФЛ с дивидендов нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря. 050 Сумма фиксированных авансовых платежей, зачтенных в счет НДФЛ с доходов иностранцев, работающих по патентам.

6-НДФЛ за год следует заполнять на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2016 года. Поэтому любые операции, которые были проведены позже 31 декабря 2016 года в раздел 1 6-НДФЛ за год попадать не должны (письмо ФНС России от 27.04.2016 № БС-4-11/7663 ). Расшифровка строк 060–090

Далее в разделе 1 нужно заполнить следующие строки: Строка Заполнение 060 Количество человек, получивших доход с января по декабрь включительно. 070 Сумма НДФЛ, удержанного с января по декабрь включительно. 080 Сумма НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана в текущем отчетном периоде. 090 Сумма НДФЛ, возвращенная налоговому агенту в соответствии со статьей 231 НК РФ. Пример В организации работает 10 человек, с которыми заключены трудовые договоры. Организация выплачивает физлицам доходы, облагаемые по ставке 13%: сумма начисленного всем работникам дохода за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 2 500 000 рублей. Эту сумму покажем по строке 020;

сумма налоговых вычетов за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 200 000 рублей. Эту сумму перенесем в строку 030;

сумма исчисленного НДФЛ составит 299 000 рубле (2 500 000 руб. — 200 000 руб.) х 13%. Эту сумму отразим в строке 040. Раздел 1 «Обобщенные показатели» будет выглядеть следующим образом:

Раздел 1. Обобщенные показатели Ставка налога, % 010 │1│3│ Сумма начисленного дохода В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов 020 │2│5│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│.│ │ │ 025 │0│ │ │ │ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│ Сумма налоговых вычетов Сумма исчисленного налога 030 │2│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│ 040 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов Сумма фиксированного авансового платежа 045 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 050 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Итого по всем ставкам Количество физических лиц, получивших доход Сумма удержанного налога 060 │1│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 070 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма налога, не удержанная налоговым агентом Сумма налога, возвращенная налоговым агентом 080 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 090 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│

Заполнение раздела 2 В разделе 2 указывают следующие данные: даты получения и удержания НДФЛ;

предельный срок, установленный для перечисления НДФЛ в бюджет;

суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ. В разделе 2 указывают следующие данные: Все операции при заполнении раздела 2 нужно отражать в хронологическом порядке. Поясним предназначение строк раздела 2: Строка Заполнение 100 Даты фактического получения доходов. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который начислена зарплата. Для некоторых других выплаты — иные даты (п. 2 ст. 223 НК РФ). 110 Даты удержания НДФЛ. 120 Даты, не позднее которых НДФЛ должен быть перечислен бюджет (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ). Обычно, это день, следующий за днем выплаты дохода. Для больничных и отпускных срок перечисления налога в бюджет другой: последнее число месяца, в котором производились такие выплаты. Если срок перечисления налога приходится на выходной день, в строке 120 указывается ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 130 Сумма дохода (в том числе, НДФЛ), который получен на дату, указанную по строке 100. При этом данная строка 130 6-НДФЛ на вычеты не уменьшается. 140 Сумму налога, которая удержана на дату по строке 110.

Обращаем Ваше внимание на то, что в раздел 2 нужно включать только показатели, относящиеся к трем последним месяцам отчетного периода (письмо ФНС России от 18.02.2016 № БС-3-11/650 ). Поэтому в разделе 2 за 2016 год следует показать доходы и НДФЛ (с разбивкой по датам) только по операциям, совершенным в октябре, ноябре и декабре включительно. Пример В организации трудится 2 работника. Данные о зарплате за октябрь 2016 года Период Вид дохода Дата получения дохода Сумма дохода (руб.) Сумма НДФЛ (руб.) За октябрь Аванс 19.10.2016 25 000 Зарплата 05.11.2016 25 000 6 500

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» Дата фактического получения дохода/

Дата удержания налога/

Срок перечисления налога Сумма фактически полученного дохода/

Сумма удержанного налога 100 │3│1│.│1│0│.│2│0│1│6│ 130 │5│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 110 │0│5│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │6│5│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 120 │0│6│.│1│1│.│2│0│1│6│ Приведем примеры заполнения расчета 6-НДФЛ за 2016 год в различных ситуациях.

Зарплата за декабрь 2016 года выплачена в декабре 2016 года Как правило, зарплату за декабрь выплачивают заранее, до новогодних праздников. В этом случае независимо от даты выплаты расчет по форме 6-НДФЛ заполняется следующим образом. В раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год надо включить: сумму начисленной зарплаты за декабрь 2016 года (стр. 020);

сумму исчисленного с нее НДФЛ (стр. 040);

сумму удержанного НДФЛ (стр. 070). Датой удержания налога будет 31 декабря 2016 года. Именно в этот день начисляется зарплата и засчитывается в счет ранее выплаченного аванса. В раздел 1 расчетаза 2016 год надо включить: В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год информация о зарплате за декабрь не показывается. Ее следует отразить в расчете за I квартал 2017 года. Ведь, заполняя раздел 2, нужно ориентироваться на дату, не позднее которой НДФЛ нужно перечислить в бюджет. То есть выплаченный доход и удержанный налог надо отразить в том отчетном периоде, на который приходится предельный срок для уплаты НДФЛ. Для зарплаты за декабрь 2016 года, которую выплатили заранее, срок уплаты НДФЛ — первый рабочий день после 31 декабря 2016 года, то есть 9 января 2017 года. Так как, зарплата начисляется только 31 декабря 2016 года. Деньги, которые были выплачены за декабрь до 31 декабря — это аванс. Зачет начисленной зарплаты в счет аванса производится 31 декабря 2016 года. Этот день и будет датой фактического получения дохода сотрудниками. А НДФЛ с зарплаты платят не позже дня, следующего за датой дохода. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 год надо указать по строкам следующие данные: 100 «Дата фактического получения дохода» — 31.12.2016 ;

; 110 «Дата удержания налога» — 31.12 2016;

120 «Срок перечисления налога» — 09.01.2017 ;

; 130 «Сумма фактического полученного дохода» — сумму зарплаты за декабрь;

140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за декабрь. В разделе 2 расчетаза I квартал 2017 год надо указать по строкам следующие данные: Это следует из пунктов 3.1–4.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450 .

Отпускные и пособия выплачены в декабре 2016 года Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов — день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за первый квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат — 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в первом квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.16 № БС-4-11/20126@ ). Пример Организация 19 декабря 2016 года выдала сотруднику отпускные в размере 23 000 руб. В этот же день был удержан и перечислен НДФЛ в размере 2 990 руб. (23 000 руб. х 13%). В расчете за 2016 год в строке 020 указывается сумма 23 000 руб. В строках 040 и 070 2 990 руб. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 год надо указать по строкам следующие данные: 100 «Дата фактического получения дохода» — 19.12.2016 ;

; 110 «Дата удержания налога» — 19.12 2016;

120 «Срок перечисления налога» — 09.01.2017 ;

; 130 «Сумма фактического полученного дохода» — 23 000 руб.;

140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ в размере 2 990 руб.

Выдача заработной платы за декабрь 2016 года, в 2017 году В разделе 1 формы за год надо отразить все показатели за январь — декабрь 2016 года. В строке 020 будут указаны начисленные физическим лицам суммы, в строке 030 — вычеты, в строке 040 — рассчитанный со всех доходов налог. В строке 070 указывается налог, удержанный с доходов, выданных до конца года. Из-за того, что декабрьская заработная плата будет выдана в следующем году, показатели строк 040 и 070 будут различаться. То есть налог с заработной платы за декабрь, выплаченной в январе, не войдет в показатель строки 070. В строке 080 НДФЛ с зарплаты также отражать не нужно. В этой строке указывается налог с выплаченных доходов, который организация не смогла удержать до конца года. Удерживать налог с физических лиц его будет налоговая инспекция. В этом случае надо подать не позднее 1 марта 2017 года на лиц, с которых не удержали налог, справки 2-НДФЛ с признаком 2 (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Отражение отпускных и больничных в расчете 6-НДФЛ Есть некоторые особенности отражения отпускных или больничных в разделе 2 расчета 6-НДФЛ . Дело в том, что с больничных и отпускных НДФЛ нужно перечислять не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. Поэтому при отражении отпускных и больничных в расчете 6-НДФЛ за 2016 год следует: по строке 100 — указывать дату выплаты отпускных или больничных;

по строке 110 — указывать ту же дату, что и по строке 100;

по строке 120 — указывать последнее число месяца, в котором выплачивали отпускные или больничные;

по строке 130 — указывать сумму дохода;

по строке 140 — указывать сумму удержанного налога. Поэтому при отражении отпускных и больничных в расчетеза 2016 год следует: Такой порядок отражения отпускных и больничных соответствует рекомендациям, приведенным в Письме ФНС России от 11.05.2016 № БС-4-11/8312 . Пример В организации были осуществлены следующие выплаты: Вид дохода Дата получения дохода Сумма дохода (руб.) Сумма НДФЛ (руб.) Больничные 04.11.2016 8 000 1 040 Отпускные 10.11.2016 10 000 1 300 Компенсация за неиспользованный отпуск 25.11.2016 15 000 1 950

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» Дата фактического получения дохода/

Дата удержания налога/

Срок перечисления налога Сумма фактически полученного дохода/

Сумма удержанного налога 100 │0│4│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │8│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 110 │0│4│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│0│4│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│ 100 │1│0│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │1│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 110 │1│0│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│3│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│ 100 │2│5│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │1│5│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 110 │2│5│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│9│5│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 120 │2│6│.│1│1│.│2│0│1│6│