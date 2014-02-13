Клерк.Ру
 

Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры

02.02.17 19:50
Просмотров: 

С 2016 года организации и ИП должны передавать в ИФНС ежеквартальную отчетность по форме 6-НДФЛ.

В ней, в частности, приводятся данные о том, сколько дохода была начислено в пользу физических лиц и в каких объемах был удержан НДФЛ.

Форма 6-НДФЛ и Порядок ее заполнения были утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ ФНС (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Приказу ФНС).

Кто должен сдавать 6-НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ обязаны сдать в ИФНС налоговые агенты.

Это, как правило, работодатели (организации и ИП), выплачивающие доходы по трудовым договорам.

Также налоговыми агентами являются заказчики, выплачивающие доходы исполнителям на основании гражданско-правовых договоров.

Кто подписывает расчет 6-НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ подписывает руководитель организации либо любое должностное лицо, уполномоченное на это внутренними документами компании (например, приказом руководителя) (п. 2.2 Порядка заполнения расчета). В частности, расчет может подписать главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, отвечающий за расчет зарплаты.

Срок сдачи 6-НДФЛ

По правилам Налогового кодекса РФ, сдавать расчеты по форме 6-НДФЛ нужно в следующие сроки (абз. 3 п.&nbshp;2 ст. 230 НК РФ):
  • по итогам I квартала — не позднее 30 апреля,
  • по итогам полугодия — не позднее 31 июля,
  • по итогам 9 месяцев — не позднее 31 октября,
  • по итогам года — не позднее 1 апреля следующего года.

Если последний срок подачи формы 6-НДФЛ приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то расчет 6-НДФЛ сдается в ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Таким образом, сдать годовой расчет в ИФНС за 2016 год нужно не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 и 2 апреля — это суббота и воскресенье.

Место предоставления 6-НДФЛ за год

По общему правилу налоговые агенты должны представлять 6-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего учета.

При этом для отдельных категорий налоговых агентов Налоговым кодексом установлены особые правила представления расчета (п. 2 ст. 230 НК РФ):

Категории налоговых агентов по НДФЛ Место представления 6-НДФЛ
Российские организации и ИП Налоговый орган по месту своего учета
Российские организации, имеющие обособленные подразделения Налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений (в отношении физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений)
Организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков Налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо налоговый орган по месту учета такого налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому обособленному подразделению)
Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСНО Налоговый орган по месту своего учета в связи с ведением деятельности, облагаемой ЕНВД (ПСНО)

Способ представления 6-НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ может быть представлен в налоговый орган одним из следующих способов (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@):

Способ представления 6-НДФЛ Дата представления
Лично или через представителя Дата фактического представления в налоговый орган
Почтой Дата отправки почтовым отправлением с описью вложения
В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи Дата отправки, зафиксированная в подтверждении даты отправки в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи оператора электронного документооборота

Обращаем Ваше внимание на то, что Расчет 6-НДФЛ на бумажном носителе:
  • может представляться только в том случае, если численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде менее 25 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ);
  • представляется только в виде утвержденной машиноориентированной формы, заполненной от руки либо распечатанной на принтере.

Штрафы за опоздание отчетности по форме 6 НДФЛ

Помимо блокировки счетов, за нарушение сроков сдачи расчета 6-НДФЛ грозит 1000-рублевый штраф за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного НК для представления расчета (Пункт 1.2 ст. 126 НК РФ).

А за представление расчетов 6-НДФЛ с недостоверными сведениями — штраф 500 руб. за каждый неправильный документ (за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) (Пункт 1 ст. 126.1 НК РФ).

Но если организация сама обнаружила, что допустила ошибки, и представила в инспекцию уточненный расчет 6-НДФЛ до того момента, как сообщение об ошибке пришлют налоговые органы, то 500-рублевый штраф организации платить не придется (Пункт 2 ст. 126.1 НК РФ).

Поэтому, отчитываясь по 6 НДФЛ с 2016 года, необходимо соблюдать сроки сдачи расчетов 6-НДФЛ и предоставлять достоверную информацию.

Рассмотрим нюансы заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в различных ситуациях.

Зарплата начислялась, но не выплачивалась

Случается, что фактических выплат в пользу работников нет, а зарплату бухгалтер продолжает начислять.

Но если в период с января по декабрь 2016 года включительно бухгалтер произвел хотя бы одно начисление, то сдать расчет 6-НДФЛ за год необходимо.

Дело в том, что с начисленного дохода нужно исчислить НДФЛ, даже если доход еще фактически не выплачен (п. 3 ст. 226 НК РФ).

Соответственно, начисленную сумму дохода и исчисленную сумму НДФЛ следует показать в расчете 6-НДФЛ за 2016 год.

Ничего не начислялось и не выплачивалось

Если с января по декабрь 2016 года включительно организация или ИП не начисляли и не выплачивали физическим лицам никаких доходов, не удерживали НДФЛ и не перечисляли налог в бюджет, то сдавать расчет 6-НДФЛ за год им не нужно.

Ведь организация или ИП в таком случае не признаются налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК РФ).

«Нулевой 6-НДФЛ»

В письме ФНС от 04.05.2016 № БС-4-11/7928 говорится, что если выплаты не производятся, то 6-НДФЛ не сдается.

Однако делается оговорка, что если представить «нулевой» 6-НДФЛ, то его обязаны принять:

Если российская организация или индивидуальный предприниматель не производят выплату доходов физическим лицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.
При этом в случае представления указанными лицами «нулевого расчета» по форме 6 — НДФЛ такой расчет будет принят налоговыми органами в установленном порядке.

Получается что нулевой расчет 6-НДФЛ, все же, может быть представлен.

Но зачем же его сдавать?

Дело в том, налоговая инспекция может и не знать, что компания или ИП не являются налоговым агентом и будут ожидать поступления расчета 6-НДФЛ.

При этом если расчет не поступит в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи, то налоговая инспекция вправе заблокировать банковский счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Чтобы избежать недоразумений со штрафами, блокировками и другими неприятными моментами, бухгалтерам можно посоветовать два варианта действий:
  1. Передать в ИФНС письмо о том, что фирма или ИП не обязаны сдавать расчет 6-НДФЛ. При таком варианте, подобное письмо имеет смысл сдать не позднее 3 апреля 2017 года;
  2. Сдать нулевой расчет 6-НДФЛ.

При этом, если подать нулевой 6-НДФЛ, то налоговики и расчет получат и будут знать, что компания или ИП не являются налоговыми агентами.

Рассмотрим порядок заполнения расчета 6-НДФЛ.

Состав 6-НДФЛ

Форма расчета 6-НДФЛ, утвержденная Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450, включает в себя:
  • титульный лист;
  • раздел 1 «Обобщенные показатели»;
  • раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц».

Сведения для заполнения расчета бухгалтеру нужно брать из регистров налогового учета по НДФЛ (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.10. 2015 № ММВ-7-11/450).

Заполнение титульного листа

При заполнении 6-НДФЛ за год в верхней части титульного листа проставляется ИНН, КПП и сокращенное название организации (если сокращенного нет — полное).

Если же требуется сдать расчет в отношении физлиц, которые получили выплаты от обособленного подразделения, то проставляется КПП подразделения.

Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам нужно отметить только ИНН.

В строку «Номер корректировки» первичного расчета вписывается «000».

Если же подается уточенный расчет, то проставляется номер корректировки («001», «002», «003» и т. д.).

В титульном листе в строке «Период предоставления (код)» ставится «34».

В графе «Налоговый период (год)» указывается год, за который подается годовой расчет, а именно — 2016.

Код 212 «По месту нахождения (учета)» будет означать, что расчет подается по месту учета организации.

Если формируется 6-НДФЛ за обособленное подразделение — ставится код «220».

Если компания крупнейший налогоплательшик — ставится код «213».

Если же, допустим, указать код 120, то он будет свидетельствовать о том, что расчет сдается по месту жительства ИП.

Заполнение раздела 1

В разделе 1 «Обобщенные показатели» показывается общая сумма начисленных доходов, налоговых вычетов и общая сумма начисленного и удержанного налога. Отметим, что 6-НДФЛ нужно составлять нарастающим итогом: за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за календарный год (письмо ФНС России от 18.02.2016 № БС-3-11/650).

Поэтому в разделе 1 6-НДФЛ за год должны найти отражение показатели с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно.

Расшифровка строк 010–050
Поясним содержание строк 010–050 раздела 1.
Эти строки нужно заполнять по каждой налоговой ставке:

Строка Заполнение
010 Налоговая ставка.
020 Весь доход физических лиц нарастающим итогом с 1 января до 31 декабря.
025 Отдельно выделяются доходы в виде дивидендов с января по сентябрь включительно.
030 Общая сумма вычетов по всем физлицам (на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход). 
040 Сумма исчисленного НДФЛ нарастающим итогом с доходов всех работников за период с 1 января по 31 декабря.
045 Сумма исчисленного НДФЛ с дивидендов нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря.
050 Сумма фиксированных авансовых платежей, зачтенных в счет НДФЛ с доходов иностранцев, работающих по патентам.

6-НДФЛ за год следует заполнять на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2016 года.

Поэтому любые операции, которые были проведены позже 31 декабря 2016 года в раздел 1 6-НДФЛ за год попадать не должны (письмо ФНС России от 27.04.2016 № БС-4-11/7663).

Расшифровка строк 060–090
Далее в разделе 1 нужно заполнить следующие строки:

Строка Заполнение
060 Количество человек, получивших доход с января по декабрь включительно.
070 Сумма НДФЛ, удержанного с января по декабрь включительно.
080 Сумма НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана в текущем отчетном периоде.
090 Сумма НДФЛ, возвращенная налоговому агенту в соответствии со статьей 231 НК РФ.

Пример

В организации работает 10 человек, с которыми заключены трудовые договоры.

Организация выплачивает физлицам доходы, облагаемые по ставке 13%:
  • сумма начисленного всем работникам дохода за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 2 500 000 рублей. Эту сумму покажем по строке 020;
  • сумма налоговых вычетов за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 200 000 рублей. Эту сумму перенесем в строку 030;
  • сумма исчисленного НДФЛ составит 299 000 рубле (2 500 000 руб. — 200 000 руб.) х 13%. Эту сумму отразим в строке 040.

Раздел 1 «Обобщенные показатели» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 1. Обобщенные показатели

Ставка налога, %
010 │1│3│
Сумма начисленного дохода В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов
020 │2│5│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│.│ │ │ 025 │0│ │ │ │ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│
Сумма налоговых вычетов Сумма исчисленного налога
030 │2│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│ 040 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов Сумма фиксированного авансового платежа
045 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 050 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
Итого по всем ставкам
Количество физических лиц, получивших доход Сумма удержанного налога
060 │1│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 070 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом Сумма налога, возвращенная налоговым агентом
080 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 090 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│

Заполнение раздела 2

В разделе 2 указывают следующие данные:
  • даты получения и удержания НДФЛ;
  • предельный срок, установленный для перечисления НДФЛ в бюджет;
  • суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ.

Все операции при заполнении раздела 2 нужно отражать в хронологическом порядке.

Поясним предназначение строк раздела 2:

Строка Заполнение
100 Даты фактического получения доходов. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который начислена зарплата. Для некоторых других выплаты — иные даты (п. 2 ст. 223 НК РФ).
110 Даты удержания НДФЛ.
120 Даты, не позднее которых НДФЛ должен быть перечислен бюджет (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ). Обычно, это день, следующий за днем выплаты дохода. Для больничных и отпускных срок перечисления налога в бюджет другой: последнее число месяца, в котором производились такие выплаты. Если срок перечисления налога приходится на выходной день, в строке 120 указывается ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
130 Сумма дохода (в том числе, НДФЛ), который получен на дату, указанную по строке 100. При этом данная строка 130 6-НДФЛ на вычеты не уменьшается.
140 Сумму налога, которая удержана на дату по строке 110.

Обращаем Ваше внимание на то, что в раздел 2 нужно включать только показатели, относящиеся к трем последним месяцам отчетного периода (письмо ФНС России от 18.02.2016 № БС-3-11/650).

Поэтому в разделе 2 за 2016 год следует показать доходы и НДФЛ (с разбивкой по датам) только по операциям, совершенным в октябре, ноябре и декабре включительно.

Пример

В организации трудится 2 работника.

Данные о зарплате за октябрь 2016 года

Период Вид дохода Дата получения дохода Сумма дохода (руб.) Сумма НДФЛ (руб.)
За октябрь
Аванс 19.10.2016 25 000
Зарплата 05.11.2016 25 000 6 500

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»

Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога		 Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
100 │3│1│.│1│0│.│2│0│1│6│ 130 │5│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
110 │0│5│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │6│5│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
120 │0│6│.│1│1│.│2│0│1│6│

Приведем примеры заполнения расчета 6-НДФЛ за 2016 год в различных ситуациях.

Зарплата за декабрь 2016 года выплачена в декабре 2016 года

Как правило, зарплату за декабрь выплачивают заранее, до новогодних праздников. В этом случае независимо от даты выплаты расчет по форме 6-НДФЛ заполняется следующим образом.

В раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год надо включить:
  • сумму начисленной зарплаты за декабрь 2016 года (стр. 020);
  • сумму исчисленного с нее НДФЛ (стр. 040);
  • сумму удержанного НДФЛ (стр. 070). Датой удержания налога будет 31 декабря 2016 года. Именно в этот день начисляется зарплата и засчитывается в счет ранее выплаченного аванса.

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год информация о зарплате за декабрь не показывается. Ее следует отразить в расчете за I квартал 2017 года. Ведь, заполняя раздел 2, нужно ориентироваться на дату, не позднее которой НДФЛ нужно перечислить в бюджет. То есть выплаченный доход и удержанный налог надо отразить в том отчетном периоде, на который приходится предельный срок для уплаты НДФЛ.

Для зарплаты за декабрь 2016 года, которую выплатили заранее, срок уплаты НДФЛ — первый рабочий день после 31 декабря 2016 года, то есть 9 января 2017 года. Так как, зарплата начисляется только 31 декабря 2016 года. Деньги, которые были выплачены за декабрь до 31 декабря — это аванс. Зачет начисленной зарплаты в счет аванса производится 31 декабря 2016 года. Этот день и будет датой фактического получения дохода сотрудниками. А НДФЛ с зарплаты платят не позже дня, следующего за датой дохода.

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 год надо указать по строкам следующие данные:
  • 100 «Дата фактического получения дохода» — 31.12.2016;
  • 110 «Дата удержания налога» — 31.12 2016;
  • 120 «Срок перечисления налога» — 09.01.2017;
  • 130 «Сумма фактического полученного дохода» — сумму зарплаты за декабрь;
  • 140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за декабрь.

Это следует из пунктов 3.1–4.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450.

Отпускные и пособия выплачены в декабре 2016 года

Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета.

Дата получения этих доходов — день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

На ту же дату компания удержит НДФЛ.

Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070.

Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за первый квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре.

Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат — 31 декабря, а это суббота.

Значит, срок переносится на 9 января 2017 года.

Операция будет завершена в первом квартале 2017 года.

А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.16 № БС-4-11/20126@).

Пример

Организация 19 декабря 2016 года выдала сотруднику отпускные в размере 23 000 руб.

В этот же день был удержан и перечислен НДФЛ в размере 2 990 руб. (23 000 руб. х 13%).

В расчете за 2016 год в строке 020 указывается сумма 23 000 руб.

В строках 040 и 070 2 990 руб.

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 год надо указать по строкам следующие данные:
  • 100 «Дата фактического получения дохода» — 19.12.2016;
  • 110 «Дата удержания налога» — 19.12 2016;
  • 120 «Срок перечисления налога» — 09.01.2017;
  • 130 «Сумма фактического полученного дохода» — 23 000 руб.;
  • 140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ в размере 2 990 руб.

Выдача заработной платы за декабрь 2016 года, в 2017 году

В разделе 1 формы за год надо отразить все показатели за январь — декабрь 2016 года.

В строке 020 будут указаны начисленные физическим лицам суммы, в строке 030 — вычеты, в строке 040 — рассчитанный со всех доходов налог.

В строке 070 указывается налог, удержанный с доходов, выданных до конца года.

Из-за того, что декабрьская заработная плата будет выдана в следующем году, показатели строк 040 и 070 будут различаться.

То есть налог с заработной платы за декабрь, выплаченной в январе, не войдет в показатель строки 070.

В строке 080 НДФЛ с зарплаты также отражать не нужно.

В этой строке указывается налог с выплаченных доходов, который организация не смогла удержать до конца года.

Удерживать налог с физических лиц его будет налоговая инспекция. В этом случае надо подать не позднее 1 марта 2017 года на лиц, с которых не удержали налог, справки 2-НДФЛ с признаком 2 (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Отражение отпускных и больничных в расчете 6-НДФЛ

Есть некоторые особенности отражения отпускных или больничных в разделе 2 расчета 6-НДФЛ.

Дело в том, что с больничных и отпускных НДФЛ нужно перечислять не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Поэтому при отражении отпускных и больничных в расчете 6-НДФЛ за 2016 год следует:
  • по строке 100 — указывать дату выплаты отпускных или больничных;
  • по строке 110 — указывать ту же дату, что и по строке 100;
  • по строке 120 — указывать последнее число месяца, в котором выплачивали отпускные или больничные;
  • по строке 130 — указывать сумму дохода;
  • по строке 140 — указывать сумму удержанного налога.

Такой порядок отражения отпускных и больничных соответствует рекомендациям, приведенным в Письме ФНС России от 11.05.2016 № БС-4-11/8312.

Пример

В организации были осуществлены следующие выплаты:

Вид дохода Дата получения дохода Сумма дохода (руб.) Сумма НДФЛ (руб.)
Больничные 04.11.2016 8 000 1 040
Отпускные 10.11.2016 10 000 1 300
Компенсация за неиспользованный отпуск 25.11.2016 15 000 1 950

Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»

Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога		 Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
100 │0│4│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │8│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
110 │0│4│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│0│4│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│
100 │1│0│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │1│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
110 │1│0│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│3│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│
100 │2│5│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │1│5│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
110 │2│5│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│9│5│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
120 │2│6│.│1│1│.│2│0│1│6│

Отражение выплаты премии в расчете 6-НДФЛ

Если зарплата становится доходом в последний день месяца, за который она начислена, то премия становится доходом непосредственно в день ее выплаты.

Соответственно, премии в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно выделять отдельно. Принцип отражения премий такой:
  • строка 100 — дата выплаты премии;
  • строка 110 — та же дата, что и по строке 100;
  • по строке 120 — следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;
  • строка 130 — сумма дохода;
  • строка 140 — сумма удержанного налога.

Пример

В организации премия за октябрь в размере 10 000 рублей была выплачена 6 ноября 2016 года.

Налог на доходы с физических лиц с премии составил 1300 рублей (10 000 руб. х 13%).

В разделе 2 премия будет распределена следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»

Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога		 Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
100 │0│6│.│1│1│.│2│0│1│6│ 130 │1│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
110 │0│6│ │1│1│.│2│0│1│6│ 140 │1│3│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
120 │0│7│.│1│1│.│2│0│1│6│

Мы рассмотрели основные нюансы заполнения расчета по форме 6-НДФЛ.

Для дополнительной подстраховки рекомендуем после заполнения расчета 6-НДФЛ проверить, соответствует ли он контрольным соотношениям, установленным Письмом ФНС России от 10.03.2016 г. № БС-4-11/3852@ «О направлении контрольных соотношений».

Невыполнение этих контрольных соотношений служит основанием для направления налоговым органом в адрес налогового агента запроса о даче пояснений, а также для составления акта проверки.

Тенгиз Бурсулая
Тенгиз Бурсулая

ведущий аудитор ООО «Юринформ-аудит»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Сколько мы на самом деле платим налогов?
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин пояснил, как считать НДФЛ при операциях с валютными ценными бумагами
 
Бухгалтерские новости
 
При аренде помещения у физлица стоимость неотделимых улучшений облагается НДФЛ
 
Бухгалтерские новости
 
Оплата питания за сотрудников и выдача молока сторонним физлицам облагаются НДФЛ
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 