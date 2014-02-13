Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры
С 2016 года организации и ИП должны передавать в ИФНС ежеквартальную отчетность по форме
В ней, в частности, приводятся данные о том, сколько дохода была начислено в пользу физических лиц и в каких объемах был удержан НДФЛ.
Форма
Кто должен сдавать
6-НДФЛ
Расчет по форме
Это, как правило, работодатели (организации и ИП), выплачивающие доходы по трудовым договорам.
Также налоговыми агентами являются заказчики, выплачивающие доходы исполнителям на основании
Кто подписывает расчет
6-НДФЛ
Расчет по форме
Срок сдачи
По правилам Налогового кодекса РФ, сдавать расчеты по форме
6-НДФЛ
- по итогам I квартала — не позднее 30 апреля,
- по итогам полугодия — не позднее 31 июля,
- по итогам 9 месяцев — не позднее 31 октября,
- по итогам года — не позднее 1 апреля следующего года.
Если последний срок подачи формы
Таким образом, сдать годовой расчет в ИФНС за 2016 год нужно не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 и 2 апреля — это суббота и воскресенье.
Место предоставления
6-НДФЛ за год
По общему правилу налоговые агенты должны представлять
При этом для отдельных категорий налоговых агентов Налоговым кодексом установлены особые правила представления расчета (п. 2 ст. 230 НК РФ):
|Категории налоговых агентов по НДФЛ
|Место представления
|Российские организации и ИП
|Налоговый орган по месту своего учета
|Российские организации, имеющие обособленные подразделения
|Налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений (в отношении физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений)
|Организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков
|Налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо налоговый орган по месту учета такого налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому обособленному подразделению)
|Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСНО
|Налоговый орган по месту своего учета в связи с ведением деятельности, облагаемой ЕНВД (ПСНО)
Способ представления
6-НДФЛ
Расчет
|Способ представления 6-НДФЛ
|Дата представления
|Лично или через представителя
|Дата фактического представления в налоговый орган
|Почтой
|Дата отправки почтовым отправлением с описью вложения
|В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
|Дата отправки, зафиксированная в подтверждении даты отправки в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи оператора электронного документооборота
Обращаем Ваше внимание на то, что Расчет
- может представляться только в том случае, если численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде менее 25 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ);
- представляется только в виде утвержденной машиноориентированной формы, заполненной от руки либо распечатанной на принтере.
Штрафы за опоздание отчетности по форме 6 НДФЛ
Помимо блокировки счетов, за нарушение сроков сдачи расчета
А за представление расчетов
Но если организация сама обнаружила, что допустила ошибки, и представила в инспекцию уточненный расчет
Поэтому, отчитываясь по 6 НДФЛ с 2016 года, необходимо соблюдать сроки сдачи расчетов
Рассмотрим нюансы заполнения расчета по форме
Зарплата начислялась, но не выплачивалась
Случается, что фактических выплат в пользу работников нет, а зарплату бухгалтер продолжает начислять.
Но если в период с января по декабрь 2016 года включительно бухгалтер произвел хотя бы одно начисление, то сдать расчет
Дело в том, что с начисленного дохода нужно исчислить НДФЛ, даже если доход еще фактически не выплачен (п. 3 ст. 226 НК РФ).
Соответственно, начисленную сумму дохода и исчисленную сумму НДФЛ следует показать в расчете
Ничего не начислялось и не выплачивалось
Если с января по декабрь 2016 года включительно организация или ИП не начисляли и не выплачивали физическим лицам никаких доходов, не удерживали НДФЛ и не перечисляли налог в бюджет, то сдавать расчет
Ведь организация или ИП в таком случае не признаются налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК РФ).
«Нулевой
6-НДФЛ»
В письме ФНС от
Однако делается оговорка, что если представить «нулевой»
Если российская организация или индивидуальный предприниматель не производят выплату доходов физическим лицам, то обязанности по представлению расчета по форме
6-НДФЛне возникает.
При этом в случае представления указанными лицами «нулевого расчета» по форме 6 — НДФЛ такой расчет будет принят налоговыми органами в установленном порядке.
Получается что нулевой расчет
Но зачем же его сдавать?
Дело в том, налоговая инспекция может и не знать, что компания или ИП не являются налоговым агентом и будут ожидать поступления расчета
При этом если расчет не поступит в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи, то налоговая инспекция вправе заблокировать банковский счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).Чтобы избежать недоразумений со штрафами, блокировками и другими неприятными моментами, бухгалтерам можно посоветовать два варианта действий:
- Передать в ИФНС письмо о том, что фирма или ИП не обязаны сдавать расчет
6-НДФЛ. При таком варианте, подобное письмо имеет смысл сдать не позднее 3 апреля 2017 года;
- Сдать нулевой расчет
6-НДФЛ.
При этом, если подать нулевой
Рассмотрим порядок заполнения расчета
Состав
Форма расчета
6-НДФЛ
- титульный лист;
- раздел 1 «Обобщенные показатели»;
- раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц».
Сведения для заполнения расчета бухгалтеру нужно брать из регистров налогового учета по НДФЛ (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.10. 2015 №
Заполнение титульного листа
При заполнении
Если же требуется сдать расчет в отношении физлиц, которые получили выплаты от обособленного подразделения, то проставляется КПП подразделения.
Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам нужно отметить только ИНН.
В строку «Номер корректировки» первичного расчета вписывается «000».
Если же подается уточенный расчет, то проставляется номер корректировки («001», «002», «003»
В титульном листе в строке «Период предоставления (код)» ставится «34».
В графе «Налоговый период (год)» указывается год, за который подается годовой расчет, а именно — 2016.
Код 212 «По месту нахождения (учета)» будет означать, что расчет подается по месту учета организации.
Если формируется
Если компания крупнейший налогоплательшик — ставится код «213».
Если же, допустим, указать код 120, то он будет свидетельствовать о том, что расчет сдается по месту жительства ИП.
Заполнение раздела 1
В разделе 1 «Обобщенные показатели» показывается общая сумма начисленных доходов, налоговых вычетов и общая сумма начисленного и удержанного налога.
Отметим, что
Поэтому в разделе 1
Расшифровка строк 010–050
Поясним содержание строк 010–050 раздела 1.
Эти строки нужно заполнять по каждой налоговой ставке:
|Строка
|Заполнение
|010
|Налоговая ставка.
|020
|Весь доход физических лиц нарастающим итогом с 1 января до 31 декабря.
|025
|Отдельно выделяются доходы в виде дивидендов с января по сентябрь включительно.
|030
|Общая сумма вычетов по всем физлицам (на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход).
|040
|Сумма исчисленного НДФЛ нарастающим итогом с доходов всех работников за период с 1 января по 31 декабря.
|045
|Сумма исчисленного НДФЛ с дивидендов нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря.
|050
|Сумма фиксированных авансовых платежей, зачтенных в счет НДФЛ с доходов иностранцев, работающих по патентам.
Поэтому любые операции, которые были проведены позже 31 декабря 2016 года в раздел 1
Расшифровка строк 060–090
Далее в разделе 1 нужно заполнить следующие строки:
|Строка
|Заполнение
|060
|Количество человек, получивших доход с января по декабрь включительно.
|070
|Сумма НДФЛ, удержанного с января по декабрь включительно.
|080
|Сумма НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана в текущем отчетном периоде.
|090
|Сумма НДФЛ, возвращенная налоговому агенту в соответствии со статьей 231 НК РФ.
Пример
В организации работает 10 человек, с которыми заключены трудовые договоры.Организация выплачивает физлицам доходы, облагаемые по ставке 13%:
- сумма начисленного всем работникам дохода за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 2 500 000 рублей. Эту сумму покажем по строке 020;
- сумма налоговых вычетов за период с 1 января по 31 декабря 2016 года — 200 000 рублей. Эту сумму перенесем в строку 030;
- сумма исчисленного НДФЛ составит 299 000 рубле (2 500 000 руб. — 200 000 руб.) х 13%. Эту сумму отразим в строке 040.
Раздел 1 «Обобщенные показатели» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 1. Обобщенные показатели
|Ставка налога, %
|010 │1│3│
|Сумма начисленного дохода
|В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов
|020 │2│5│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│.│ │ │
|025 │0│ │ │ │ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│
|Сумма налоговых вычетов
|Сумма исчисленного налога
|030 │2│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│
|040 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов
|Сумма фиксированного авансового платежа
|045 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|050 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|Итого по всем ставкам
|Количество физических лиц, получивших доход
|Сумма удержанного налога
|060 │1│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|070 │2│9│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
|Сумма налога, возвращенная налоговым агентом
|080 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|090 │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
Заполнение раздела 2В разделе 2 указывают следующие данные:
- даты получения и удержания НДФЛ;
- предельный срок, установленный для перечисления НДФЛ в бюджет;
- суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ.
Все операции при заполнении раздела 2 нужно отражать в хронологическом порядке.
Поясним предназначение строк раздела 2:
|Строка
|Заполнение
|100
|Даты фактического получения доходов. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который начислена зарплата. Для некоторых других выплаты — иные даты (п. 2 ст. 223 НК РФ).
|110
|Даты удержания НДФЛ.
|120
|Даты, не позднее которых НДФЛ должен быть перечислен бюджет (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ). Обычно, это день, следующий за днем выплаты дохода. Для больничных и отпускных срок перечисления налога в бюджет другой: последнее число месяца, в котором производились такие выплаты. Если срок перечисления налога приходится на выходной день, в строке 120 указывается ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
|130
|Сумма дохода (в том числе, НДФЛ), который получен на дату, указанную по строке 100. При этом данная строка 130
|140
|Сумму налога, которая удержана на дату по строке 110.
Обращаем Ваше внимание на то, что в раздел 2 нужно включать только показатели, относящиеся к трем последним месяцам отчетного периода (письмо ФНС России от
Поэтому в разделе 2 за 2016 год следует показать доходы и НДФЛ (с разбивкой по датам) только по операциям, совершенным в октябре, ноябре и декабре включительно.
Пример
В организации трудится 2 работника.
Данные о зарплате за октябрь 2016 года
|Период
|Вид дохода
|Дата получения дохода
|Сумма дохода (руб.)
|Сумма НДФЛ (руб.)
|За октябрь
|Аванс
|19.10.2016
|25 000
|Зарплата
|05.11.2016
|25 000
|6 500
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»
|Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога
|Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
|100 │3│1│.│1│0│.│2│0│1│6│
|130 │5│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
|110 │0│5│ │1│1│.│2│0│1│6│
|140 │6│5│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|120 │0│6│.│1│1│.│2│0│1│6│
Приведем примеры заполнения расчета
Зарплата за декабрь 2016 года выплачена в декабре 2016 года
Как правило, зарплату за декабрь выплачивают заранее, до новогодних праздников. В этом случае независимо от даты выплаты расчет по форме
- сумму начисленной зарплаты за декабрь 2016 года (стр. 020);
- сумму исчисленного с нее НДФЛ (стр. 040);
- сумму удержанного НДФЛ (стр. 070). Датой удержания налога будет 31 декабря 2016 года. Именно в этот день начисляется зарплата и засчитывается в счет ранее выплаченного аванса.
В разделе 2 расчета
Для зарплаты за декабрь 2016 года, которую выплатили заранее, срок уплаты НДФЛ — первый рабочий день после 31 декабря 2016 года, то есть 9 января 2017 года. Так как, зарплата начисляется только 31 декабря 2016 года. Деньги, которые были выплачены за декабрь до 31 декабря — это аванс. Зачет начисленной зарплаты в счет аванса производится 31 декабря 2016 года. Этот день и будет датой фактического получения дохода сотрудниками. А НДФЛ с зарплаты платят не позже дня, следующего за датой дохода.В разделе 2 расчета
- 100 «Дата фактического получения дохода» —
31.12.2016;
- 110 «Дата удержания налога» — 31.12 2016;
- 120 «Срок перечисления налога» —
09.01.2017;
- 130 «Сумма фактического полученного дохода» — сумму зарплаты за декабрь;
- 140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за декабрь.
Это следует из пунктов 3.1–4.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. №
Отпускные и пособия выплачены в декабре 2016 года
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета.
Дата получения этих доходов — день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
На ту же дату компания удержит НДФЛ.
Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070.
Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за первый квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре.
Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат — 31 декабря, а это суббота.
Значит, срок переносится на 9 января 2017 года.
Операция будет завершена в первом квартале 2017 года.
А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от
Пример
Организация 19 декабря 2016 года выдала сотруднику отпускные в размере 23 000 руб.
В этот же день был удержан и перечислен НДФЛ в размере 2 990 руб. (23 000 руб. х 13%).
В расчете за 2016 год в строке 020 указывается сумма 23 000 руб.
В строках 040 и 070 2 990 руб.В разделе 2 расчета
- 100 «Дата фактического получения дохода» —
19.12.2016;
- 110 «Дата удержания налога» — 19.12 2016;
- 120 «Срок перечисления налога» —
09.01.2017;
- 130 «Сумма фактического полученного дохода» — 23 000 руб.;
- 140 «Сумма удержанного налога» — сумма удержанного НДФЛ в размере 2 990 руб.
Выдача заработной платы за декабрь 2016 года, в 2017 году
В разделе 1 формы за год надо отразить все показатели за январь — декабрь 2016 года.
В строке 020 будут указаны начисленные физическим лицам суммы, в строке 030 — вычеты, в строке 040 — рассчитанный со всех доходов налог.
В строке 070 указывается налог, удержанный с доходов, выданных до конца года.
То есть налог с заработной платы за декабрь, выплаченной в январе, не войдет в показатель строки 070.
В строке 080 НДФЛ с зарплаты также отражать не нужно.
В этой строке указывается налог с выплаченных доходов, который организация не смогла удержать до конца года.
Удерживать налог с физических лиц его будет налоговая инспекция. В этом случае надо подать не позднее 1 марта 2017 года на лиц, с которых не удержали налог, справки
Отражение отпускных и больничных в расчете
6-НДФЛ
Есть некоторые особенности отражения отпускных или больничных в разделе 2 расчета
Дело в том, что с больничных и отпускных НДФЛ нужно перечислять не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.Поэтому при отражении отпускных и больничных в расчете
- по строке 100 — указывать дату выплаты отпускных или больничных;
- по строке 110 — указывать ту же дату, что и по строке 100;
- по строке 120 — указывать последнее число месяца, в котором выплачивали отпускные или больничные;
- по строке 130 — указывать сумму дохода;
- по строке 140 — указывать сумму удержанного налога.
Такой порядок отражения отпускных и больничных соответствует рекомендациям, приведенным в Письме ФНС России от
Пример
В организации были осуществлены следующие выплаты:
|Вид дохода
|Дата получения дохода
|Сумма дохода (руб.)
|Сумма НДФЛ (руб.)
|Больничные
|04.11.2016
|8 000
|1 040
|Отпускные
|10.11.2016
|10 000
|1 300
|Компенсация за неиспользованный отпуск
|25.11.2016
|15 000
|1 950
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» будет выглядеть следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»
|Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога
|Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
|100 │0│4│.│1│1│.│2│0│1│6│
|130 │8│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
|110 │0│4│ │1│1│.│2│0│1│6│
|140 │1│0│4│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│
|100 │1│0│.│1│1│.│2│0│1│6│
|130 │1│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
|110 │1│0│ │1│1│.│2│0│1│6│
|140 │1│3│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|120 │3│0│.│1│1│.│2│0│1│6│
|100 │2│5│.│1│1│.│2│0│1│6│
|130 │1│5│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
|110 │2│5│ │1│1│.│2│0│1│6│
|140 │1│9│5│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|120 │2│6│.│1│1│.│2│0│1│6│
Отражение выплаты премии в расчете
6-НДФЛ
Если зарплата становится доходом в последний день месяца, за который она начислена, то премия становится доходом непосредственно в день ее выплаты.Соответственно, премии в расчете
- строка 100 — дата выплаты премии;
- строка 110 — та же дата, что и по строке 100;
- по строке 120 — следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;
- строка 130 — сумма дохода;
- строка 140 — сумма удержанного налога.
Пример
В организации премия за октябрь в размере 10 000 рублей была выплачена 6 ноября 2016 года.
Налог на доходы с физических лиц с премии составил 1300 рублей (10 000 руб. х 13%).
В разделе 2 премия будет распределена следующим образом:
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»
|Дата фактического получения дохода/
Дата удержания налога/
Срок перечисления налога
|Сумма фактически полученного дохода/
Сумма удержанного налога
|100 │0│6│.│1│1│.│2│0│1│6│
|130 │1│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
|110 │0│6│ │1│1│.│2│0│1│6│
|140 │1│3│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
|120 │0│7│.│1│1│.│2│0│1│6│
Мы рассмотрели основные нюансы заполнения расчета по форме
Для дополнительной подстраховки рекомендуем после заполнения расчета
Невыполнение этих контрольных соотношений служит основанием для направления налоговым органом в адрес налогового агента запроса о даче пояснений, а также для составления акта проверки.