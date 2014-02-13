ФНС России выпустила Памятку для плательщиков страховых взносов. О чем она?

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Что произошло? Федеральная налоговая служба подготовила информационно – разъяснительные материалы по вопросам уплаты страховых взносов и представления отчетности (Письмо от 19.01.2017 N БС-4-11/793@ "О проведении информационной кампании"). Информация представлена в виде Памятки для плательщиков страховых взносов.

В каких вопросах поможет разобраться Памятка от ФНС? В документе содержится информация, касающаяся порядка администрирования страховых взносов с 1 января 2017, разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, тарифов страховых взносов, предельной величины базы для их исчисления, уплаты взносов и отчетности, получении справок о состоянии расчетов, совместной сверки расчетов по взносам.

Какова предельная величина базы для начисления страховых взносов? Предельная величина базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2017 года установлена Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255. Ее размер составляет: на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 755 000 рублей нарастающим итогом с начала года;

на обязательное пенсионное страхование - 876 000 рублей нарастающим итогом с начала года.

По каким тарифам необходимо начислять страховые взносы в 2017 году? Если у организации нет права на применение пониженных тарифов, то она должна начислять взносы по основным тарифам, установленным ст. 426 НК РФ. Представим их в таблице С выплат работнику Размер тарифа по взносам На ОПС На ВНиМ На ОМС Не превышающих предельную базу 22% 2,9% 5,1% В части, превышающей предельную базу 10% -

Установлены ли сроки представления отчетности по страховым взносам в 2017 году? Да, установлены: за I квартал 2017 года - 2 мая 2017 г. за полугодие 2017 года - 31 июля 2017 г. за 9 месяцев 2017 года - 30 октября 2017 г. за расчетный период - 2017 год - 30 января 2018 г.

Каким способом можно представлять расчет по страховым взносам? Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность наемных работников превышает 25 человек, должны представлять расчет в электронном виде. Остальным страхователям дано право выбрать наиболее удобный для них способ представления Расчета - в электронном виде, либо на бумажном носителе.

В каких случаях расчет будет считаться непредставленным? Расчет будет считаться непредставленным в следующих случаях: 1.Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период: Строка 061 по графам 3, 4, 5 приложения 1 Раздела 1 Расчета должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно. 2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц: ФИО - СНИЛС – ИНН (при наличии)

Каковы сроки уплаты страховых взносов? Сроки уплаты страховых взносов представим в таблице:

Категория плательщика Плательщики работодатели Плательщики ИП и иные самозанятые лица Главы КФХ Срок уплаты 15 число следующего календарного месяца 31 декабря календарного текущего года 31 декабря текущего календарного года 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 000 руб.

Где найти информацию по КБК для перечисления страховых взносов? С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России. Эти коды содержатся в Сопоставительной таблице видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (Письмо ФНС России от 11.01.2017 N ЗН-4-1/173@).