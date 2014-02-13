ФНС России выпустила Памятку для плательщиков страховых взносов. О чем она?
Что произошло?
Федеральная налоговая служба подготовила информационно – разъяснительные материалы по вопросам уплаты страховых взносов и представления отчетности (Письмо от 19.01.2017 N БС-4-11/793@ "О проведении информационной кампании"). Информация представлена в виде Памятки для плательщиков страховых взносов.
В каких вопросах поможет разобраться Памятка от ФНС?
В документе содержится информация, касающаяся порядка администрирования страховых взносов с 1 января 2017, разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, тарифов страховых взносов, предельной величины базы для их исчисления, уплаты взносов и отчетности, получении справок о состоянии расчетов, совместной сверки расчетов по взносам.
Какова предельная величина базы для начисления страховых взносов?
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2017 года установлена Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255. Ее размер составляет:
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 755 000 рублей нарастающим итогом с начала года;
- на обязательное пенсионное страхование - 876 000 рублей нарастающим итогом с начала года.
По каким тарифам необходимо начислять страховые взносы в 2017 году?
Если у организации нет права на применение пониженных тарифов, то она должна начислять взносы по основным тарифам, установленным ст. 426 НК РФ.
Представим их в таблице
|
С выплат работнику
|
Размер тарифа по взносам
|
На ОПС
|
На ВНиМ
|
На ОМС
|
Не превышающих предельную базу
|
22%
|
2,9%
|
5,1%
|
В части, превышающей предельную базу
|
10%
|
-
Установлены ли сроки представления отчетности по страховым взносам в 2017 году?
Да, установлены:
за I квартал 2017 года - 2 мая 2017 г.
за полугодие 2017 года - 31 июля 2017 г.
за 9 месяцев 2017 года - 30 октября 2017 г.
за расчетный период - 2017 год - 30 января 2018 г.
Каким способом можно представлять расчет по страховым взносам?
Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность наемных работников превышает 25 человек, должны представлять расчет в электронном виде. Остальным страхователям дано право выбрать наиболее удобный для них способ представления Расчета - в электронном виде, либо на бумажном носителе.
В каких случаях расчет будет считаться непредставленным?
Расчет будет считаться непредставленным в следующих случаях:
1.Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период:
Строка 061 по графам 3, 4, 5 приложения 1 Раздела 1 Расчета должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно.
2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц: ФИО - СНИЛС – ИНН (при наличии)
Каковы сроки уплаты страховых взносов?
Сроки уплаты страховых взносов представим в таблице:
|
Категория плательщика
|
Плательщики работодатели
|
Плательщики ИП и иные самозанятые лица
|
Главы КФХ
|
Срок уплаты
|
15 число следующего календарного месяца
|
31 декабря календарного текущего года
|
31 декабря текущего календарного года
|
1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 000 руб.
Где найти информацию по КБК для перечисления страховых взносов?
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России. Эти коды содержатся в Сопоставительной таблице видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (Письмо ФНС России от 11.01.2017 N ЗН-4-1/173@).
Как можно получить акт сверки расчетов по страховым взносам?
До 1 февраля 2017 года представление справок о состоянии расчетов по страховым взносам, осуществление совместной сверки расчетов по страховым взносам за период до 1 января 2017 года производится территориальными органами ПФР и ФСС России.
С 1 февраля 2017 года указанные справки и акты будут представляться налоговыми органами с учетом сведений о страховых взносах.