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ФНС России выпустила Памятку для плательщиков страховых взносов. О чем она?

03.02.17 12:24
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Что произошло?     

Федеральная налоговая служба подготовила информационно – разъяснительные материалы по вопросам уплаты страховых взносов и представления отчетности (Письмо от 19.01.2017 N БС-4-11/793@ "О проведении информационной кампании"). Информация представлена в виде Памятки для плательщиков страховых взносов.

В каких вопросах поможет разобраться Памятка от ФНС?  

В документе содержится информация, касающаяся порядка администрирования страховых взносов с 1 января 2017, разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, тарифов страховых взносов, предельной величины базы для их исчисления, уплаты взносов и отчетности, получении справок о состоянии расчетов, совместной сверки расчетов по взносам.

Какова предельная величина базы для начисления страховых взносов?

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2017 года установлена Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255. Ее размер составляет:

  • на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 755 000 рублей нарастающим итогом с начала года;
  • на обязательное пенсионное страхование - 876 000 рублей нарастающим итогом с начала года.

По каким тарифам необходимо начислять страховые взносы в 2017 году?       

Если у организации нет права на применение пониженных тарифов, то она должна начислять взносы по основным тарифам, установленным ст. 426 НК РФ.

Представим их в таблице

С выплат работнику

Размер тарифа по взносам

На ОПС

На ВНиМ

 

На ОМС

Не превышающих предельную базу

22%

2,9%

5,1%

В части, превышающей предельную базу

10%

-

Установлены ли сроки представления отчетности по страховым взносам в 2017 году?      

Да, установлены:

за I квартал 2017 года - 2 мая 2017 г.

за полугодие 2017 года - 31 июля 2017 г.

за 9 месяцев 2017 года - 30 октября 2017 г.

за расчетный период - 2017 год - 30 января 2018 г.

Каким способом можно представлять расчет по страховым взносам?    

Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых  среднесписочная численность  наемных работников превышает 25  человек, должны представлять расчет в электронном виде. Остальным страхователям дано право выбрать наиболее удобный для них способ представления Расчета - в электронном виде, либо на бумажном носителе.

В каких случаях расчет будет считаться непредставленным?

Расчет будет считаться непредставленным в следующих случаях:

1.Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период:

Строка 061 по графам 3, 4, 5 приложения 1 Раздела 1 Расчета должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно.

2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц: ФИО - СНИЛС – ИНН (при наличии)

Каковы сроки уплаты страховых взносов?

Сроки уплаты страховых взносов представим в таблице:


Категория плательщика

Плательщики работодатели

Плательщики ИП и иные самозанятые лица

Главы КФХ

Срок уплаты

15 число следующего календарного месяца

31 декабря календарного текущего года

31 декабря текущего календарного года

1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 000 руб.

 

Где найти информацию по КБК для перечисления страховых взносов?   

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России. Эти коды содержатся в Сопоставительной таблице видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (Письмо ФНС России от 11.01.2017 N ЗН-4-1/173@).

Как можно получить акт сверки расчетов по страховым взносам?           

До 1 февраля 2017 года представление справок о состоянии расчетов по страховым взносам, осуществление совместной сверки расчетов по страховым взносам за период до 1 января 2017 года производится территориальными органами ПФР и ФСС России.

С 1 февраля 2017 года указанные справки и акты будут представляться налоговыми органами с учетом сведений о страховых взносах.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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