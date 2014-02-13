Патентная система налогообложения. Индивидуальные предприниматели: исчисление и уплата налога

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Независимо от применяемого индивидуальным предпринимателем налогового режима он должен исчислить соответствующую сумму налога и уплатить этот налог в бюджет.

Рассмотрим порядок исчисления налога при применении патентной системы налогообложения, а также порядок и сроки уплаты этого налога.

Основные положения

Отметим, что патентная система налогообложения (далее — ПСН) регулируется положениями главы 26.5 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 346.43 НК РФ ПСН устанавливается Налоговым кодексом, вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов РФ и применяется на территориях указанных субъектов РФ.

Налогоплательщиками указанной системы признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на ПСН в порядке, установленном указанной главой. При этом переход на ПСН или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно (ст. 346.44 НК РФ).

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями в отношении видов предпринимательской деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. При этом следует иметь в виду, что субъекты РФ вправе дифференцировать виды предпринимательской деятельности, если это предусмотрено Общероссийским классификатором услуг населению или Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, не указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в отношении которых применяется ПСН. На это указывают п.п. 1, 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ.

Взамен Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004–93, Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2007, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002–93 и Общероссийского классификатора продукции ОК 005–93 вводится в действие Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2014, утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.14 г. № 14-ст (в ред. от 7.10.16 г.)

Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта РФ введена патентная система налогообложения (п. 1 ст. 346.45 НК РФ).

Для справки. Форма патента утверждена приказом ФНС России от 26.11.14 г. № ММВ-7-3/599@ «Об утверждении формы патента на право применения патентной системы налогообложения».

Патент действует на всей территории субъекта РФ, за исключением случаев, когда законом субъекта РФ определена территория действия патентов в соответствии с п.п. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ.

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ).

Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов.

Налогообложение при применении ПСН

Объектом налогообложения при применении ПСН признается потенциально возможный к получению годовой доход (далее — ПВД) индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ (ст. 346.47 НК РФ).

Для справки. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, который может быть установлен на 2017 г. законами субъектов РФ, не может превышать 1 425 000 руб., если иное не установлено п. 8 ст. 346.43 НК РФ. На это указывают п. 9 ст. 346.43 НК РФ, приказ Минэкономразвития России от 3.11.16 г. № 698 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год».

Налоговая база определяется как денежное выражение ПВД по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется ПСН в соответствии с главой 26.5 НК РФ, устанавливаемого на календарный год законом субъекта РФ (ст. 346.48 НК РФ).

Установленный на календарный год законом субъекта РФ размер ПВД применяется в следующем календарном году (следующих календарных годах), если он не изменен законом субъекта РФ.

Налог при применении ПСН исчисляется в силу п. 1 ст. 346.51 как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При этом налоговая ставка по общему правилу составляет 6% (п. 1 ст. 346.50 НК РФ).

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее 12 месяцев налог рассчитывается путем деления размера ПВД на 12 месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент.

Обратите внимание! Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя налоговая ставка может быть уменьшена на территориях соответствующих субъектов РФ для всех или отдельных категорий налогоплательщиков (п. 2 ст. 346.50 НК РФ):

в отношении периодов 2015—2016 гг. — до 0%; в отношении периодов 2017—2021 гг. — до 4%.

Законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. На это указывает п. 3 ст. 346.50 НК РФ.

Порядок и сроки уплаты налога определены в п. 2 ст. 346.51 НК РФ.

Согласно указанному пункту налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет в налоговом органе. При этом уплата налога осуществляется в следующие сроки (если иное не установлено п. 3 названной статьи):

если патент получен на срок до 6 месяцев — в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года: в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

В силу п. 3 ст. 346.51 НК РФ налогоплательщики, утратившие в соответствии с п. 3 ст. 346.50 НК РФ право на применение налоговой ставки в размере 0%, уплачивают налог не позднее срока окончания действия патента. Напомним, что индивидуальный предприниматель считается утратившим право на применение налоговой ставки в размере 0% в случае нарушения ограничений на применение указанной ставки, установленных главой 26.5 НК РФ и законом субъекта РФ.

Как видим, по общему правилу порядок перечисления налога зависит от срока, на который индивидуальному предпринимателю выдан патент.

ФНС России в письме от 4.02.13 г. № ЕД-4-3/1458@ «О направлении письма Министерства финансов Российской Федерации от 28.01.2013 № 03-11-09/10» поясняет, что индивидуальные предприниматели, получившие патент на срок до 6 месяцев (т. е. от 1 до 5 месяцев включительно), уплачивают сумму налога одним платежом в размере полной суммы. Индивидуальные предприниматели, получившие патент на срок от 6 месяцев до календарного года (т. е. 6 месяцев и более), уплачивают сумму налога двумя платежами (первый платеж — в размере 1/3 суммы налога, второй платеж — в размере 2/3 суммы налога).

Обратите внимание! В отношении патентов, выданных после 1 января 2017 г. применяются положения п. 2.1 ст. 346.51 (введен Федеральным законом от 30.11.16 г. № 401-ФЗ), согласно которому в случае неуплаты или неполной уплаты налога индивидуальным предпринимателем налоговый орган по истечении установленного п.п. 1 или 2 п. 2 данной статьи срока направляет индивидуальному предпринимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа.

Напомним, что налоговым периодом в общем случае признается календарный год (ст. 346.49 НК РФ). Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. Если же индивидуальный предприниматель прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента, то налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты прекращения такой деятельности, указанной в заявлении, представленном в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.45 НК РФ.

Разъяснения о сроке уплаты налога при применении ПСН даны в письме Минфина России от 24.12.15 г. № 03-11-09/75754. Как указано в письме, сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, согласно п.1 ст. 6.1 НК РФ определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями.

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ.

Вместе с тем если уплата налога произведена после даты окончания действия патента, но не позднее первого рабочего дня, следующего за выходным и (или) нерабочим праздничным днем, на который приходится срок окончания действия патента, то индивидуальный предприниматель не утрачивает право на применение ПСН.

Если налогоплательщиком было получено два и более патента на право применения ПСН, и им не был уплачен (полностью или частично) налог по одному из патентов, то он считается утратившим право на применение ПСН только по тому патенту, налог по которому им не был уплачен (полностью или частично). Такие пояснения содержаться в письмах ФНС России от 5.02.14 г. № ГД-4-3/1890 «О порядке применения главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации», а также Минфина России от 20.01.14 г. № 03-11-09/1405.

В заключение статьи хотелось бы обратить внимание на следующее. В НК РФ ничего не сказано о порядке перерасчета налога, уплачиваемого при применении ПСН, если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность, по которой применялась ПСН до истечения срока действия патента.

Вместе с тем ФНС России в письме от 17.10.13 г. № ЕД-4-3/18591 «О направлении разъяснений Минфина России» разъяснила, что в случае прекращения индивидуальным предпринимателем осуществления вида деятельности, в отношении которого применялась ПСН, до истечения срока действия патента величина налога, уплачиваемого при применении указанного специального налогового режима, подлежит перерасчету исходя из фактического периода времени осуществления указанного вида деятельности в календарных днях.

Если при перерасчете у индивидуального предпринимателя, оплатившего в установленные п. 2 ст. 346.51 НК РФ сроки ранее исчисленную сумму налога, появляется:

переплата по налогу, то он вправе, подав соответствующее заявление, вернуть или зачесть ее в счет уплаты других налогов в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ; сумма налога к доплате, то исходя из действующих норм НК РФ исчисленная сумма налога подлежит уплате не позднее сроков, указанных в патенте.

Аналогичные разъяснения содержаться в письме Минфина России от 15.10.13 г. № 03-11-12/42971.