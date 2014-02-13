Зарубежный опыт. Обзор налогового законодательства за январь 2017

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В Британской Колумбии существенно увеличена льгота по налогу на недвижимость

Власти Британской Колумбии (провинция на западе Канады) повышают до 1,6 млн канадских долларов (1,2 млн долл. США) порог субсидий для владельцев домов. По сравнению с прошлым годом величина субсидии увеличена на 33%. Заявленная цель меры — сохранить возможность уплаты налогов на недвижимость домохозяйствами.

Субсидия домовладельцу сокращает сумму налога на недвижимость на основное жилище налогоплательщика. Сумма субсидии зависит от размеров и местонахождения имущества, а также от суммы самого налога. Размер субсидии уменьшается на 5 канадских долларов для каждой 1 тыс. канадских долларов превышения установленного порога (в этом его основной смысл).

По данным властей провинции, основная масса домовладельцев должна уплачивать не менее 350 канадских долларов налога на недвижимость (до получения субсидии). Заявление на субсидию следует подавать каждый год. Повышение порога субсидии позволяет гарантировать, что практически все налогоплательщики, получавшие субсидию в 2016 г., будут получать ее и в текущем году. При пороге в 1,6 млн канадских долларов 91% объектов недвижимости оказывается ниже этой планки. Владельцы такой недвижимости получат субсидию в полном размере. В типовом случае субсидия позволяет снизить сумму налога на объект недвижимости жилого назначения на величину до 570 канадских долларов. Если объект недвижимости находится в северных или сельских районах провинции, субсидия дает возможность сократить сумму налога на недвижимость на 770 канадских долларов. Повышенная субсидия предоставляется домовладельцам в возрасте 65 лет и более, а также инвалидам, ветеранам некоторых войн.

В 2017—2018 гг. на субсидии будет израсходован, по оценкам, 821 млн канадских долларов (на 2016—2017 гг. оценка составляет 809 млн долл.). Субсидию выплачивают муниципалитеты, однако правительство провинции компенсирует им все расходы на субсидии, так что выплата никак не влияет на бюджеты органов власти на низовом уровне.

Индия откладывает введение налога на товары и услуги

Введение налога на товары и услуги НТУ в Индии переносится на июль месяц, властям потребовалось дополнительное время для решения проблем, связанных с этим налогом, и реализации мер административного характера. Министерство финансов страны считает дату — 1 июля 2017 г. более реалистичной.

В рамках реформы НТУ в Индии предполагается введение двухуровневой системы: НТУ на федеральном уровне (центральный НТУ) и НТУ на уровне штатов (штатный НТУ). На федеральном уровне НТУ заменит следующие косвенные налоги: центральный НДС; центральный акциз; налог на услуги; таможенные пошлины. Штатный НТУ заменит налоги на уровне штатов: НДС; налог с продаж; налог на развлечения; налог на игорный бизнес; налог на предметы роскоши; некоторых так называемых налогов на вход (это — налог на перемещение товаров из одного штата Индии в другой, взимается властями штата назначения товара), и связанных с ними тарифных надбавок на уровне штатов.

В Израиле криптовалюту признали имуществом

Налоговая служба Израиля определилась со статусом криптовалют и режимом их налогообложения. Новый режим налогообложения выглядит достаточно жестким и создаст значительную нагрузку на законопослушных граждан.

Одним из главных событий стало то, что центральный банк Израиля не признал биткоин валютой и вообще законным платежным средством, это означает, что для налогового ведомства остались только два варианта — считать его ценной бумагой или товаром. Первый вариант невозможен вследствие отсутствия единого эмитента, который может гарантировать обеспечение или выкуп актива, поэтому израильская налоговая служба приняла решение рассматривать криптовалюты как товар. В результате, если компания получает оплату в биткоинах, она не может провести ее как платеж. Поэтому сделка должна быть оформлена как бартер, что создает бухгалтерам дополнительную бумажную работу.

При продаже биткоинов частные лица должны будут заплатить налог на прирост капитала, размер ставки которого в Израиле составляет 25%. При этом нужно будет доказать расходы на приобретение криптовалюты, иначе придется заплатить налог с полной суммы продажи. И наконец, обмен и майнинг (процесс генерации новых криптомонет) криптовалют рассматриваются как хозяйственная деятельность юридических лиц. Это означает, что компаниям, занимающимся этими видами деятельности, придется заплатить налог на прибыль и НДС по ставке в размере 17%.

Уход за пожилыми людьми за счет повышения налога на наследство и сигареты

Тайвань повышает налог на наследство и сигареты. В частности, размер ставки налога на наследование и дарение повышается с 10% до максимального предела — 20%. Он будет зависеть от суммы наследства или дарения.

Ожидается, что дополнительные налоговые поступления в результате этих мер могут составить примерно 28,8 млрд тайваньских долларов. Полагают, что они создадут надежный источник финансирования программ ухода за пожилыми людьми.