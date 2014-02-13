Комментарий:
Считала, что выданный займ - в финансовую деятельность. В инвестиционную? Где разгневанный смайлик?
ВВбух, Вы писали:
Полученный в финансовую
Спасибо за возможность быстро освежить знания! Теперь можно с чистой совестью приступать к сдаче отчетности!
Считала, что выданный займ - в финансовую деятельность. В инвестиционную? Где разгневанный смайлик?
ВВбух, Вы писали:
Полученный в финансовую
Спасибо за возможность быстро освежить знания! Теперь можно с чистой совестью приступать к сдаче отчетности!