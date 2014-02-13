Отказ в возмещении пособия по листку нетрудоспособности

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При выездной проверке ФСС РФ не принял к зачету расходы на обязательное социальное страхование по причине неправильно оформленных медицинской организацией листков нетрудоспособности.

Как лучше работодателю аргументировать свою позицию в суде?

Статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение, в том числе в случае болезни. Социальные пособия устанавливаются законом. В Российской Федерации охраняется здоровье людей, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты.

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК РФ.

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованное лицо представляет работодателю листок нетрудоспособности по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н (ч. 1, 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее – Закон № 255-ФЗ)).

В п. 4 ст. 4.7 Закона № 255-ФЗ сказано, что в случае выявления расходов на выплату страхового обеспечения, произведенных страхователем с нарушением законодательства РФ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденных документами, произведенных на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, территориальный орган страховщика, проводивший проверку, выносит решение о непринятии таких расходов к зачету в счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

В силу подп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" страховщики имеют право не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением законодательства РФ.

Согласно п. 18 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 г. № 101, расходы по государственному социальному страхованию, произведенные с нарушением установленных правил или не подтвержденные документами (в том числе не возмещенные страхователем суммы пособий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, а также суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаченные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка листков нетрудоспособности), к зачету не принимаются и подлежат возмещению в установленном порядке.

При этом в п. 10 Положения о ФСС РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, установлено, что ответственность за правильность начисления и расходования средств государственного социального страхования несет администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера.

Таким образом, ФСС имеет полное право отказать работодателю в возмещении (зачете) расходов на пособие по нетрудоспособности, если установит в ходе проверки, что больничный лист неправильно оформлен или выдан с нарушением установленного порядка. При этом в законодательстве не определено, в каких случаях пособие признается выплаченным на основании неправильно оформленного больничного листа или больничного листа, выданного с нарушением установленного порядка.

Примерный перечень таких нарушений содержится в п. 60 Методических указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и принятия мер по их результатам (утв. Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81): не указано место работы, не указана причина нетрудоспособности, выдан (продлен) гражданам, находящимся вне места регистрации по месту жительства, без разрешения главного врача медицинской организации либо его заместителя и т.д. Рассматриваемый Перечень не является закрытым.

Что касается судебной практики по данному вопросу, то она на сегодняшний день противоречивая. Суды, как правило, поддерживают страхователя, если пособие выплачено по больничному листу, имеющему нарушения, которые носят устранимый и несущественный (незначительный характер), допущены не самим обществом, а медицинским учреждением, при этом факт наступления утраты временной нетрудоспособности ФСС не оспаривается.

Например, листок нетрудоспособности не содержит специальность врача при выписке; нет специальности, ФИО подписи лечащего врача; период освобождения от работы по листку нетрудоспособности, превышающий 30 календарных дней, оформлен без решения врачебной комиссии; отсутствует печать медучреждения; неверно указано отчество больного; содержится более двух исправлений; выдан единолично и единовременно фельдшером на срок более 10-ти дней при амбулаторном лечении.

При этом суды, как правило, исходят из того, что факт заболевания, вследствие чего наступила утрата нетрудоспособности работников, подтвержден; листки нетрудоспособности выданы в пределах сроков, установленных законодательством; пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу до дня восстановления трудоспособности (Определения ВС РФ от 17.02.2015 № 304-КГ14-6897, ВАС РФ от 27.06.2013 № ВАС-7506/13, Постановления ФАС ЗСО от 05.03.2014 № А70-4564/2013, от 02.06.2014 № А27-9083/2013, ФАС ПО от 26.06.2007 по делу № А55-17081/2006-37, ФАС МО от 16.04.2007, 20.04.2007 № КА-А40/1731-07, ФАС УО от 04.09.2013 № Ф09-8838/13).

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 10605/12 сказано, что сам по себе факт выдачи листков нетрудоспособности структурным подразделением медицинского учреждения, не поименованным в имеющейся у него лицензии, при наличии иных условий для получения гражданами пособий по временной нетрудоспособности, не является основанием для отказа в принятии к зачету этих расходов.

Т.е., суды, как правило, считают, что не все нарушения порядка выдачи листков нетрудоспособности должны приводить к отказу в возмещении (зачете) произведенных расходов на цели социального страхования, а только те, которые не позволяют установить наступление страхового случая. Если факт наступления страхового случая доказан и претензии проверяющих связаны исключительно с неточностями в порядке заполнения медучреждением листка нетрудоспособности, то отказ в зачете расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности по таким листкам неправомерен.

В тоже время, в Определении ВС РФ от 07.11.2014 № 306-КГ14-3179 отмечено, что листок нетрудоспособности, оформленный ненадлежащим образом и не содержащий необходимых сведений, не может удостоверять временную нетрудоспособность граждан и иные сведения, содержащиеся в нем. В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 4.2 и п. 4 ст. 4.7 Закона № 255-ФЗ неправильно оформленные или выданные с нарушением порядка документы являются основанием для того, чтобы Фонд социального страхования Российской Федерации не принимал к зачету (не возмещал) расходы работодателя на пособие. В этом случае пособие считается выплаченным с нарушением законодательства (обстоятельства дела: листок выдан и продлен фельдшером на срок, превышающий 10 календарных дней, без отметки о консультации с врачебной комиссией; продлен и закрыт без осмотра больного).

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в рассматриваемой ситуации организация может попытаться оспорить решение ФСС в части непринятия к зачету пособия по причине неправильного оформления листов нетрудоспособности медицинской организацией. При этом возможно использовать следующий аргумент – ошибки допущены не самой организацией, а медучреждением. Следовательно, ответственность за выдачу неправильно оформленного листка нетрудоспособности должно нести лечебное учреждение, в чью обязанность входит правильное и достоверное внесение сведений.

Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ органы ФСС РФ наделены правом предъявлять иски непосредственно к медицинским организациям о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по необоснованно выданным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности.

Таким образом, негативные последствия несоблюдения медицинскими учреждениями законодательства при выдаче листка нетрудоспособности возлагаются непосредственно на эти учреждения, а не на страхователя, который в отличие от ФСС РФ правом контроля правильности оформления и соблюдения порядка выдачи листков нетрудоспособности медицинскими организациями не наделен.

Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 15.1 Закона № 255-ФЗ).

Работодатель не имеет возможности проверить соблюдение процедуры и порядка выдачи листка нетрудоспособности, и несет ответственность лишь за правильность начисления, своевременность уплаты и перечисления страховых взносов (платежей) в соответствии с законодательством (п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 "О Фонде социального страхования").

Из п. 61 постановления Фонда социального страхования Российской Федерации от 07.04.2008 № 81 следует, что при наличии нарушений в листках нетрудоспособности, отделение (филиал отделения) Фонда в ходе проверки дает возможность исправить (устранить) нарушение либо принимает решение о непринятии к зачету расходов на основании акта проверки, либо принимает меры к лечебно-профилактическому учреждению, выдавшему листки нетрудоспособности с нарушением Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности.

Аналогичный вывод следует из постановлений АС МО от 18.05.2016 № А40-94120/2015, АС ЗСО от 29.03.2016 № Ф04-706/2016, АС ЗСО от 10.07.2015 по делу № А27-17873/2014, АС ЗСО от 26.08.2015 по делу № А70-12216/2014 (оставлено в силе Определением ВС РФ от 25.11.2015 № 304-КГ15-14859).

Таким образом, по нашему мнению, в рассматриваемой ситуации организация может попытаться оспорить непринятие к зачету суммы выплаченных пособий по временной нетрудоспособности, сославшись на вышеприведенные аргументы.