Основные изменения в деятельности бюджетных учреждений в 2017 году

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Комментируемым Федеральным законом от 30.11.2016 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 401‑ФЗ) внесено значительное количество новшеств в законодательство. Мы осветим наиболее важные изменения, которые могут затронуть и деятельность бюджетных учреждений.

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. В силу ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. Эта обязанность должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

Исходя из указанного положения в целях надлежащего исполнения обязанности по уплате налога налогоплательщик самостоятельно, то есть от своего имени и за счет собственных средств, платит соответствующую сумму в бюджет. Причем на факт признания обязанности по уплате налога исполненной не влияет то, в какой форме – безналичной или наличной – происходит уплата денежных средств; важно, чтобы из представленных платежных документов можно было четко установить, что соответствующая сумма налога уплачена именно этим налогоплательщиком и именно за счет его собственных денежных средств. Иное толкование понятия «самостоятельное исполнение налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога» приводило бы к невозможности однозначно персонифицировать денежные средства, за счет которых уплачивается налог, и к недопустимому вмешательству третьих лиц в процесс уплаты налога плательщиком, что не только препятствовало бы результативному налоговому контролю за исполнением каждым налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога, но и со­здавало бы выгодную ситуацию для уклонения недобросовестных налогоплательщиков от законной обязанности уплачивать налоги путем неотражения на своем банковском счете поступающих доходов (Определение КС РФ от 22.01.2004 № 41‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Сибирский Тяжпромэлектропроект» и гражданки Тарасовой Галины Михайловны на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации»).

Изложенное полностью распространяется на процесс перечисления налоговыми агентами сумм удержанных ими налогов в бюджет. Самостоятельность исполнения ими этой обязанности заключается в совершении действий по перечислению налогов в бюджет от своего имени и за счет тех денежных средств, которые ими были удержаны из сумм произведенных выплат.

В целях улучшения условий исполнения обязанности по уплате налогов Федеральным законом № 401‑ФЗ предусматривается предоставление возможности уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами. При этом указанные лица не будут вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Отметим, что согласно дополнениям, внесенным в п. 5 ст. 208 НК РФ, суммы налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов), уплаченных за налогоплательщика иным физическим лицом, не признаются доходом последнего. У налогоплательщика, за которого уплатили налоги (сборы, страховые взносы), возникнет задолженность перед иным лицом, расходы на погашение которой он вправе учесть в составе налоговых расходов.

Федеральным законом № 401‑ФЗ дополнен перечень оснований, по которым обязанность по уплате налога считается исполненной. Согласно новой редакции п. 3 ст. 45 НК РФ такая обязанность считается исполненной в том числе со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате преступлений, за совершение которых ст. 198 – 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. При этом зачет суммы указанных денежных средств в счет исполнения обязанности по уплате налога производится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Отметим, что Федеральным законом № 401‑ФЗ уточнено: правила, предусмотренные ст. 45 НК РФ, применяются также в отношении страховых взносов и распространяются на их плательщиков с учетом того, что уточнение платежа в части суммы взносов на обязательное пенсионное страхование не производится, если по сообщению территориального органа ПФР сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Пеня. Изменения, внесенные Федеральным законом № 401‑ФЗ, нацелены на повышение эффективности использования в налоговых правоотношениях пеней, по своей правовой природе носящих компенсационный характер и подлежащих уплате в случае нарушения установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты сумм налогов, сборов и страховых взносов, снижения задолженности по уплате указанных платежей и обеспечения устойчивого формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, необходимых для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

Напомним, что пеней признается установленная Налоговым кодексом денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по сравнению с предусмотренными законодательством о налогах и сборах сроки (ст. 75 НК РФ).

Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм налога и независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога.

Размер пени определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. При этом процентная ставка пени принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Федеральным законом № 401‑ФЗ предусмотрено сохранение действующей процентной ставки пени для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и увеличение ее размера для организаций. Так, начиная с 01.10.2017 процентная ставка пени для организаций будет приниматься равной:

за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период начиная с 31‑го календарного дня такой просрочки.

Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика. Напомним, что 01.01.2017 вступил в силу п. 3.4 ст. 23 НК РФ, устанавливающий обязанности плательщиков взносов. Одной из таких обязанностей является требование сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями.

Согласно изменениям в ст. 84 НК РФ сведения о наделении обособленных подразделений (включая филиалы, представительства) российской организации, созданных на территории Российской Федерации, полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц подлежат учету налоговыми органами по месту нахождения таких подразделений (включая филиалы, представительства) на основании сообщений, представляемых российской организацией в соответствии с пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ.

Камеральная налоговая проверка. Исходя из п. 7 ст. 88 НК РФ при камеральной налоговой проверке налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, за исключением установленных Налоговым кодексом. Федеральным законом № 401‑ФЗ ст. 88 НК РФ дополнена п. 8.6, согласно которому налоговые органы будут вправе истребовать у плательщиков страховых взносов в рамках камеральной проверки расчета по страховым взносам сведения или документы, подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению взносами, и применения пониженных тарифов взносов.

Напомним, что суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, перечислены в ст. 422 НК РФ, а порядок применения пониженных тарифов страховых взносов – в ст. 427 НК РФ.

Досудебный порядок обжалования актов и решений налоговых органов. Налоговым кодексом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров, который выработан с учетом многолетней практики по рассмотрению споров и позволяет быстро и эффективно разрешать разногласия с налоговым органом, не прибегая к судебной процедуре, что также помогает плательщику избежать затрат. Указанный порядок будет распространен и на страховые взносы. С этой целью в ст. 138 НК РФ внесен ряд уточняющих изменений.

Налог на добавленную стоимость. Федеральным законом № 401‑ФЗ расширен перечень операций, не подлежащих налого­обложению. К таким операциям теперь отнесены:

услуги по реализации иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1», включающих в себя право на популяризацию мероприятия и право называть мероприятие российского этапа указанного чемпионата «Чемпионат мира FIA «Формула-1»;

рекламные услуги, реализуемые организацией, которая приобрела вышеуказанные права, на территории объекта «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности и объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее функционирование» в Сочи;

операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком.

Кроме того, Федеральным законом № 401‑ФЗ определено, что услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении с 01.01.2017 будут облагаться по налоговой ставке 0%.

Пунктом 3 ст. 170 НК РФ установлены случаи, когда налогоплательщику необходимо восстановить суммы налога, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам. Так, в соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 170, если субсидии из федерального бюджета выделяются на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом НДС и затрат по уплате этого налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, подлежат восстановлению.

При этом в отношении субсидий, выделенных из иных бюджетов бюджетной системы на возмещение вышеуказанных затрат, норма пп. 6 п. 3 ст. 170 не применяется.

Согласно положениям ст. 41 БК РФ предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта РФ субсидии относятся к безвозмездным поступлениям и являются источником доходов бюджета субъекта РФ. При этом субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которой были целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, не может рассматриваться как предоставленная из федерального бюджета. В связи с этим на такие субсидии норма пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ не распространяется.

Согласно новой редакции пп. 6 п. 3 ст. 170 восстанавливать НДС необходимо в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством РФ из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий на возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Данная редакция вступает в силу с 01.07.2017. Таким образом, с указанной даты восстанавливать НДС необходимо в случае получения налогоплательщиком субсидий на возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, из любого бюджета (федерального, регионального или местного).

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 170, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором получены суммы предоставляемых субсидий.

НДФЛ. Федеральным законом № 401‑ФЗ расширен перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от него). К этим доходам также будут относиться:

1) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения соревнований, российскими спортсменами:

по итогам выступлений на открытых всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио‑де-Жанейро (Бразилия), а также тренерами и специалистами, обеспечившими подготовку этих спортсменов;

по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на XV Паралимпийские летние игры 2016 года в Рио‑де-Жанейро (Бразилия), а также тренерами и специалистами, обеспечившими подготовку этих спортсменов;

2) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Государственной Думы;

3) доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:

по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

по репетиторству;

по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

Законом субъекта РФ могут быть установлены иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения. При этом указанные положения распространяются на физических лиц, уведомивших налоговый орган в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ и не привлекающих наемных работников для оказания указанных услуг.

Кроме того, уточнено, что в целях исчисления и уплаты НДФЛ доходами также не признаются доходы в виде сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, уплаченных в соответствии с положениями Налогового кодекса за налогоплательщика иным физическим лицом.

Налог на прибыль. С 01.01.2017 расширен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. К таким доходам, в частности, отнесена стоимость услуг, указанных в пп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ. Напомним, что в п. 4 ст. 105.14 приведен перечень сделок между взаимозависимыми лицами, не признаваемых контролируемыми, даже если они соответствуют критериям, установленным п. 1 – 3 названной статьи. Федеральным законом № 401‑ФЗ этот перечень дополнен еще двумя видами сделок:

по предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки являются российскими организациями, но не банками (пп. 6 п. 4 ст. 105.14);

по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация (пп. 7 п. 4 ст. 105.14).

Кроме того, Федеральным законом № 401‑ФЗ уточнено понятие сомнительного долга. Согласно п. 1 ст. 266 НК РФ таковым признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется в соответствии с п. 4 ст. 266.

Глава 25 НК РФ рассматривает сомнительный долг как любую просроченную и необеспеченную дебиторскую задолженность.

Вместе с тем по норме ст. 410 ГрК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Таким образом, просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при наличии у налогоплательщика просроченной кредиторской задолженности перед тем же контрагентом не может быть признана сомнительным долгом в связи с возможностью налогоплательщика осуществить в одностороннем порядке зачет встречных обязательств.

То есть при наличии права на зачет спорная задолженность не может учитываться при формировании резерва (Письмо ФНС РФ от 16.01.2012 № ЕД-4-3/269@).

Федеральным законом № 401‑ФЗ уточнено, что при наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом.

Отдельные изменения коснулись порядка переноса убытков на будущее. В частности, Федеральным законом № 401‑ФЗ отменено временное ограничение (десять лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен убыток) по переносу такого убытка. То есть сумму убытка можно будет переносить на все последующие годы, а не только в течение десяти лет, как сейчас.

Отметим и введение ограничений по переносу убытков в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. В указанные периоды налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная в соответствии со ст. 274 НК РФ (за исключением налоговой базы, к которой применяются налоговые ставки, установленные п. 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ст. 284 и п. 6 и 7 ст. 288.1 НК РФ), не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50%.

Приведенные положения применяются в отношении убытков, полученных налогоплательщиками за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

Также следует отметить изменение порядка уплаты налога на прибыль организаций. Согласно внесенным изменениям в 2017 – 2020 годах в федеральный бюджет должна зачисляться сумма налога, исчисленная по ставке 3% (вместо 2%), а в региональный – 17% (вместо 18% в 2016 году).

Кроме того, в указанный период ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 12,5% (вместо 13,5% в 2016 году).

Страховые взносы. Согласно ст. 431 НК РФ в течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики производят исчисление и уплату взносов, исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов, за вычетом сумм взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.

Сумма взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками на сумму произведенных ими расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования в соответствии с законодательством РФ (указанное положение будет действовать до 31.12.2018).

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15‑го числа следующего календарного месяца.

В силу п. 7 ст. 431 НК РФ учреждения будут обязаны представлять расчет по страховым взносам не позднее 30‑го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Федеральным законом № 401‑ФЗ положения п. 7 ст. 431 НК РФ уточнены. Согласно новой редакции данного пункта, если в представляемом расчете сведения о совокупной сумме взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода в целом по плательщику страховых взносов исходя из базы для исчисления взносов по обязательному пенсионному страхованию, не превышающих предельной величины, не соответствуют сведениям о сумме исчисленных взносов на обязательное страхование по каждому застрахованному лицу за указанный период и (или) указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (десять дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее уведомление.

В пятидневный срок с даты направления в электронной форме указанного уведомления (десять дней с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В таком случае датой представления расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

ЕНВД. В силу ст. 11 Федерального закона № 401‑ФЗ в 2017 году коэффициент-дефлятор (К1) установлен в размере 1,798.