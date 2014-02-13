Операции с арестованным имуществом. Ответственность за нарушения налогового законодательства

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Пунктом 1 ст. 72 НК РФ определено, что арест является одним из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной ст. 125 НК РФ.

Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов может обеспечиваться следующими способами: залогом имущества; поручительством; пеней; приостановлением операций по счетам в банке и наложением ареста на имущество; банковской гарантией. Арест может быть применен только для обеспечения взыскания налога, пеней и штрафов (п. 1 ст. 72 НК РФ).

Арест имущества налогоплательщика может применяться лишь с санкции прокурора и осуществляется налоговым или таможенным органом путем принятия соответствующего постановления, подписанного руководителем (заместителем) этого органа. При этом арест имущества налогоплательщика может быть произведен в случае, когда у налоговых или таможенных органов имеются достаточные основания полагать, что налогоплательщик может скрыться либо скрыть свое имущество с тем, чтобы избежать уплаты имеющихся недоимки, пени и штрафов (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.10.07 г. № Ф08-6766/2007–2520А).

Согласно п. 2 ст. 77 НК РФ арест имущества может быть полным или частичным.

Полным арестом имущества признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование им осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.

Частичным арестом признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.

Для того чтобы обеспечить исполнение обязанности по уплате налога за счет имущества, налоговый орган вправе наложить арест на имущество организации не ранее вынесения решения о взыскании налога за счет денежных средств на банковских счетах (электронных денежных средств) согласно ст. 46 НК РФ. Решение об аресте может быть принято, если у организации отсутствуют средства на счетах, этих сумм недостаточно либо инспекция не располагает информацией о счетах компании, реквизитах корпоративного электронного средства платежа (п. 3 ст. 77 НК РФ).

Порядок проведения ареста

Исходя из положений пп. 4 и 5 ст. 77 НК РФ арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика-организации, но при этом действует правило, что аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности по уплате налога.

Решение о наложении ареста на имущество организации оформляется руководителем налогового органа в виде постановления о наложении ареста, утвержденного приказом ФНС России от 3.10.12 г. № ММВ-7-8/662@ (далее — Приказ № ММВ-7-8/662@). Перед арестом имущества должностные лица, производящие арест, обязаны предъявить налогоплательщику решение о наложении ареста, санкцию прокурора и документы, удостоверяющие их полномочия (п. 9 ст. 77 НК РФ).

При производстве ареста составляется протокол об аресте имущества (приложение № 10 к Приказу № ММВ-7-8/662@). В этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи перечисляется и описывается имущество, подлежащее аресту, с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а при возможности — их стоимости.

Все предметы, подлежащие аресту, предъявляются понятым и налогоплательщику-организации (его представителю). В случае нахождения имущества, подлежащего аресту, не в одном месте допускается составление нескольких протоколов об аресте. В протоколе должна быть отражена информация о предупреждении налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента об ответственности за несоблюдение установленного порядка владения, пользования и распоряжения арестованным имуществом.

В п. 12 ст. 77 НК РФ установлено, что отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с разрешения налогового или таможенного органа, применившего арест), растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются.

Порядок проведения ареста имущества предусматривает обязательное наличие понятых, а также представителей налогоплательщика — законных (например, руководителя) и (или) уполномоченных (имеющих доверенность). Также при аресте имущества по инициативе налогового или таможенного органа может присутствовать специалист (например, оценщик). Всем присутствующим разъясняются их права и обязанности.

Нарушение данных требований является основанием для признания произведенного ареста незаконным. Так, ФАС Поволжского округа в постановлении от 6.04.04 г. № А55-7575/03–5 признал незаконным арест имущества налоговым органом, поскольку он был произведен без участия понятых и без санкции прокурора.

Штраф за нарушение НК РФ

Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога, является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной ст. 125 НК РФ (штраф в размере 30 000 руб.).

В п. 2 ст. 209 ГК РФ определено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В заключение рассмотрим примеры из судебной практики. Так, в постановлениях ФАС Уральского округа от 12.10.04 г. № Ф09-4378/04-АК и от 14.12.04 г. № Ф09-5333/04-АК разъясняется, что передача налогоплательщиком арестованного имущества в уставный капитал дочерней организации без разрешения налогового органа образует состав налогового правонарушения, предусмотренного ст. 125 НК РФ.