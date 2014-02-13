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Доходы физических лиц под пристальным контролем

07.02.17 11:01
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Расчетный метод в деле

Приходится признаться, что тема контроля доходов физлиц через осуществляемые ими расходы не теряет своей актуальности. Типичным алгоритмом, который достаточно широко применяли налоговые органы, являлось использование некого подобия расчетного метода -  налоговые органы осуществляли доначисление налога на доходы физлиц, исходя из суммы израсходованных денежных средств (как правило, это касалось объектов недвижимости, транспортных средств).

Таким образом, налоговые органы не шли по пути доказывания получения налогоплательщиком незадекларированного дохода, получение указанного дохода предполагалось в силу того, что налогоплательщиком произведены соответствующие расходы (см., например, апелляционное определение Белгородского областного суда от 11 февраля 2014 г. по делу № 33-396/2014 (33-4952/2013).

Позиция Верховного Суда РФ – новая веха

Некий новый поворот обозначился в июне 2015 года, когда Президиум ВС РФ рамках обзора судебной практики N 2  (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015 г.) высказал позицию, согласно которой:

  1. получение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика, презумпции его невиновности;
  2. приобретение налогоплательщиком в налогооблагаемом периоде имущества подтверждает лишь то, что налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение.
  3. факт расходования денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.

Данная позиция не стала «мертвой» и была воспринята судами, что повлекло:

  • отмену отрицательных судебных актов
  • самостоятельное принятие положительных решений вышестоящими судами (судами, куда были обжалованы налогоплательщиком отрицательные судебные решения) либо направление дел на новое рассмотрение нижестоящих судов (причем такое рассмотрение должно было производиться в новом составе суда, то есть иными судьями).

Рассматриваемая позиция Верховного суда РФ была воспринята и налоговыми органами – в ноябре 2015 г. появилось письмо ФНС России (от 16.11.2015 г. № БС-4-11/20019@), в котором налоговая служба сослалась на точку зрения Верховный Суд РФ и указала на то, что проверить соответствие доходов расходам возможно только в рамках мероприятий налогового контроля (то есть, в рамках проведения налоговой проверки физического лица).

При этом прежде, чем доначислить сумму дохода, налоговый орган должен установить:

  • источник происхождения денежных средств;
  • вид дохода;
  • дата получения.

Указанные выводы являются вполне логичными и напрямую следуют из положений главы 23 НК РФ.

При определении налоговой базы учитываются именно все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды.

В свою очередь, сумма налога определяется путем умножения налоговой базы на ставку налога.

Соответственно, налог может быть исчислен исключительно при наличии у налоговиков показателей по доходам налогоплательщика и никак иначе.

А что дальше?

Закономерным является вопрос о дальнейшем развитии событий. Может ли налогоплательщик надеяться на сохранение положительной тенденции в отношении рассматриваемого вопроса? С наибольшей долей вероятности, избежать внимания налоговых органов не получится.

Напомним, у инспекции имеется возможность в рамках мероприятий налогового контроля (в том числе, в ходе проведения выездной налоговой проверки физического лица) детально заняться вопросом источника происхождения денежных средств. Безусловно, на это потребуется гораздо больше времени и усилий, чем просто доначислить 13% от суммы произведенных налогоплательщиком в определенном налоговом периоде расходов. Однако при проведении выездной налоговой проверки физического лица у контролирующего органа имеется практически весь арсенал, используемый им при проведении выездной налоговой проверки юридического лица (встречные проверки, допросы, запросы в банки, международные запросы).

Кроме того, уже упомянутое письмо ФНС России содержит очень любопытную формулировку - для осуществления систематического контроля со стороны налоговых органов за полнотой отражения налогоплательщиками доходов с учетом произведенных ими расходов необходимо внесение соответствующих положений в Налоговый кодекс РФ.

Соответственно, ФНС России не исключила ситуации, в которой использовавшийся  ранее налоговыми органами подход может быть реанимирован при условии внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.

Источник: https://kskgroup.ru

Е. С. Шатилова

ведущий юрисконсульт Департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп

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