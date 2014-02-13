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Что случилось важного для бухгалтера в январе 2017?

07.02.17 12:53
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Новогодние каникулы не способствуют быстрому вхождению в рабочий ритм. Видимо, этим объясняется крайне низкая активность в налоговой сфере в январе. Так, можно выделить лишь две законодательные инициативы, связанные с налогами.

Законодательные инициативы

Во-первых, было предложено разрешить осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (Законопроект № 87981–7). Несмотря на то, что поправки вносятся в Гражданский кодекс, они должны повлиять и на налоговые последствия для таких лиц. Вместе с тем, очевидно, что законопроект требует серьезной доработки, поскольку имеется неопределенность в статусе лиц, занимающихся предпринимательством без регистрации.

Во-вторых, внесено предложение об освобождении от налога на имущество многодетных родителей (Законопроект № 88979–7). Обращает на себя внимание то, что данный проект по содержанию во многом совпадает с декабрьским законопроектом, направленным на освобождение многодетных родителей от транспортного налога (см. налоговые итоги за декабрь 2016). Думается, что ни один из законопроектов не найдет поддержки у депутатов, поскольку такого рода льготы в массовом порядке предоставляются регионами.

Налоговые обзоры

Январь оказался богат на публикации различных обзоров от ФНС России.

Так, были опубликованы следующие обзоры:
  • Письмо ФНС РФ от 21.12.2016 № БС-4-21/24530@ «О направлении позиций высших судов по вопросам администрирования налогов на имущество организаций за 9 месяцев 2016 г.».
  • Письмо от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@ «О налоговых спорах по взысканию задолженности, числящейся за налогоплательщиком, с иного лица».
  • Обзор практики ВС РФ и КС РФ за второе полугодие.

Другие события

Налогоплательщикам следует обратить внимание на развитие практики по вопросу учета выплат по соглашениям о расторжении трудовых договоров. В этом плане показательно дело Т Плюс (Определение от 12.12.2016 № 305-КГ16-16415). В данном деле суды посчитали экономически необоснованными выплаты уволенным работникам. При этом была отвергнута ссылка налогоплательщика на дело Парламент Продакшн (Определение от 23.09.2016 № 305-КГ16-5939). Таким образом, дело Т Плюс может служить ориентиром того, какие аргументы не воспринимаются судами в спорах об обоснованности выплат по соглашениям о расторжении трудовых договоров.

Видеообзор

Подробнее о событиях в январе 2017 можно узнать в видеообзоре:

Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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