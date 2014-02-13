Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами

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В связи с изменениями в 54-ФЗ, с 1 февраля 2017 года налоговая инспекция ставит на учет только «онлайн-кассы». Согласно букве закона, к 1 июля 2017 все старые кассы должны быть заменены на новые. Что пока не касается ЕНВД и патента, но даже им придется купить онлайн ККТ через год, к 1 июля 2018. Если Вы до сих пор не уверены, нужна ли вашему бизнесу онлайн-касса, эта статья ответит на все вопросы.

Оставим за скобками причины изменения 54-ФЗ, рассмотрим практическую часть вопроса. А именно, каким образом можно максимально безболезненно и выгодно провести замену старых касс на новые. И как сэкономить деньги, которые будет необходимо потратить на покупку нового кассового оборудования, увеличив при этом пользу от работы кассовой зоны.

Варианты онлайн-касс. Можно ли обновить ККТ старого образца?

«Онлайн-касса» отличается от обычной кассы тем, что она должна передавать каждый пробитый чек в Налоговую инспекцию. Для этого кассовый аппарат должен быть подключен к интернету и к Оператору Фискальных Данных (ОФД).

В 2017 году в продаже появились онлайн-кассы нескольких типов:

Контрольно-кассовые терминалы

Фискальные регистраторы

Смарт-терминал Эвотор

Контрольно-кассовые терминалы

Помните старые ККМ, внешне напоминающие калькуляторы? Теперь в них добавили Фискальный накопитель (ФН) и модуль связи (для подключения к интернет). Это минимальный вариант по стоимости вложений. На сегодняшний день можно найти в наличии устройства от 15000 рублей. Однако, контрольно-кассовые терминалы отличаются низкой функциональностью. А с учетом того, что новое законодательство выдвигает более жесткие требования к информативности чеков, использование таких терминалов становится еще более неудобным, чем раньше.

Обновить старый контрольно-кассовый терминал до онлайн версии не получится. Приобретать новый имеет смысл лишь в том случае, если Вы не часто используете ККТ и Вам она нужна лишь для того, чтобы соблюсти требования закона.

Фискальные регистраторы

В отличие от традиционной ККТ, в новых фискальных регистраторах ЭКЛЗ также заменили на ФН и добавили модуль для подключения к интернет. Если у Вас уже есть старые модели подобной кассовой техники, некоторые их них можно попробовать обновить. Стоимость обновления составит не менее 10000 рублей, новых моделей, - от 17000 рублей.

Разница в цене между контрольно-кассовым терминалом и фискальным регистратором невелика, а пользы это устройство принесет гораздо больше. В первую очередь, будет намного удобнее работать с номенклатурой товаров и появится возможность подключить широкий спектр периферии. Как следствие, - быстрая регистрация продаж, возвратов, печать чеков и т.д.

Для работы фискального регистратора необходим компьютер. Это может быть старый ноутбук или планшет. Сегодня стоимость такой техники составляет около 10000 руб. При этом заявленная автономность новых контрольно-кассовых терминалов тоже весьма условна. Т.е. терминал может работать отдельно, но чтобы загрузить в него номенклатуру товаров, выгрузить, или что-то поменять – компьютер все равно понадобится, без него Вы не сможете это сделать.

Смарт-терминал ЭВОТОР

Это моноблок (планшет и фискальный принтер совмещены в едином корпусе). Стоимость устройства начинается от 26000 рублей. Одним из преимуществ смарт-терминала является то, что для его использования не нужно докупать дополнительное компьютерное оборудование.

Что выбрать

Как определить, можно ли обновить старый фискальный регистратор, а также как выбрать онлайн-кассу, которая поможет Вашему бизнесу стать более эффективным, Вы можете узнать из этой статьи.

Отметим лишь то, что если подойти к вопросу внимательно, за 25000 – 30000 рублей можно не только соблюсти требования законодательства РФ, но и получить полную автоматизацию бизнеса. Т.е. не только улучшить работу кассира и обслуживание покупателей, но и эффективно управлять складом, иметь в своем распоряжении все отчеты, онлайн-доступ к данным о продажах, систему лояльности, SMS-рассылки и пр. Что не только существенно снизит денежные и временные затраты на рутинные операции (инвентаризация, печать ценников, инкассация денег в кассе и т.д.), но и предоставит наиболее современные инструменты для управленческого контроля.

На рынке уже есть предложения, включающие «онлайн-кассу», «онлайн-автоматизацию торговли» и т.д. За одни и те же деньги Вы можете или просто купить фискальный регистратор, или, кроме этого, получить широкий спектр возможностей в области автоматизации своего бизнеса «под ключ».