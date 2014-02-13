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Доходы за 2016 год, которые инспекторы имеют право доначислить при выездной налоговой проверке

08.02.17 11:50
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Исходя из личного опыта выездных налоговых проверок, следует отразить доходы по выигранным делам в суде.

- Как это выглядит по факту? – спросите вы.

- При проведении выездной налоговой проверке инспекторы приходят с подготовленным арсеналом данных, в том числе:

  1. отдельные списки всех государственных контрактов/закупок/аукционов/тендеров (по ним необходимо предоставить копии документов, в том числе и по закупке);
  2. и выигранные судебные процессы. По факту, в моем случае, не были отражены выигранные дела – а значит, доначисление по полному перечню.

Соответственно, если по контрактной системе есть первичные документы, то по судебным делам бухгалтерия может и не осведомлена результатом самого дела в силу длительности судебного процесса, либо несвоевременным сообщением (несообщением) информации юристами, в худшем случае – неотслеживанием данной информации.

- Как перестраховаться, перепроверить, и отразить доход?

- Я, основываясь на опыте, а вы - на чужих ошибках, до сдачи годовой бухгалтерской отчетности перепроверьте информацию по выигранным делам.

Открывайте картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru/), и по указанному вами ИНН – картотека даст полный расклад. Исходя из этой судебной картины, необходимо отразить внереализационные доходы для достоверного отражения в учете и успешного прохождения выездной налоговой проверки!

Оперативного и продуктивного закрытия финансовой отчетности 2016 года, друзья! 

Алла Рыженкова

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1 мнение
Клерк
Свечков
, Хабаровск
Открывайте картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru/)

 Кошмар. Может проще  к юристам сходить и узнать? А то недолго до совета узнавать о необходимости отразить реализацию на госзакупкахточкару:) 

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