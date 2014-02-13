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Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент
09.02.17 14:39
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Что случилось?

Транспортный налог стал самой настоящей «головной болью» для многих организаций и чем нам интересна в связи с этим новая форма декларации? Компания Scloud, предоставляющая доступ к облачному сервису 1С в России, разобралась во всех моментах, связанных со сдачей транспортного налога в 2017 году.

Отменят ли транспортный налог или нет?

На страницах профильных Интернет-ресурсов стали появляться первые заметки о грядущих изменениях в транспортном налоге. Так, по состоянию на февраль 2017 года нам доподлинно известно, о Приказе ФНС от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения». Документ вступает в силу 28 февраля 2017 года. И вот камня на камне не осталось от надежд тех налогоплательщиков, которые рассчитывали на его скорую отмену. Не тут-то было. Да, так уж получились, что этот налог невзлюбили с самого начала.

Что такое транспортный налог?

Транспортный налог впервые был введен 1 января 2003 года. Формально это делалось для дополнительного финансирования ремонта дорог за счет средств налогоплательщиков, а фактически — для пополнения федерального бюджета. Есть мнение, что, отменив транспортный налог, государство не дополучит 143 млрд. рублей, что в условиях кризиса, по мнению Законодателя, категорически недопустимо. Для простых же налогоплательщиков — это лишние траты денег за «литры» транспортных средств, за их модели и годы выпуска. При этом, объектами налогообложения выступают не только автомобили, мотоциклы, мотороллеры, но и самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы и т.д. Другими словами, транспортный налог охватывает практически все известные средства передвижения, кроме, пожалуй, велосипедов и самокатов. Хотя, кто знает, что будет в недалеком будущем.

Что такое система «Платон»?

Как известно, немалое число предприятий используют в своей хозяйственной деятельности грузовые машины. Этот факт стал поводом для внесения поправки в Постановление Правительства № 504 от 14 июня 2013 года «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн». Значимое изменение здесь — увеличение размера платы с 3,5 рублей за «проезженный» километр до 3,73 рублей. Чуть позже была создана нашумевшая в 2015 и 2016 году система «Платон». Тогда имели место и забастовки дальнобойщиков, и перекрытые ими же федеральные трассы в знак особого протеста. Эти времена, похоже, закончились, но в памяти события тех дней еще живут.

В какой форме и в какие сроки сдавать декларацию по транспортному налогу в 2017 году?

В российском законодательстве не бывает так, чтобы «что-то ввели», а затем об этом не стали возникать вопросы. Так же самая история получилась и с транспортным налогом. Ежегодные изменения, поправки, пояснения ФНС и Минфина, судебная практика разнятся с завидным постоянством. И за это его не любят. Так или иначе, на сегодняшний день мы имеем точную информацию о том, как сдавать декларацию по транспортному налогу, в какой форме и в какие сроки она подается, что уже хорошо в условиях нашего российского «непостоянства».

Как это сказано выше, с 28 февраля 2017 году декларацию по транспортному налогу будет необходимо подавать в новом формате. Новая редакция документа подразумевает включение 5 новых строк. В частности:

  1. Строки 070 и 080. Их определили для даты регистрации (070) и снятия с учета автомобиля (080). От этих дат теперь зависит, кто платит налог за месяц сделки — покупатель или продавец (п. 3 ст. 362 НК РФ).
  2. Не обошли стороной и систему «Платон». Так, в строке 290 будет необходимо отражать плату за наносимый вред федеральным трассам. Данное изменение регулируется Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ. Благодаря новой строке компании вправе уменьшить налог за грузовики массой свыше 12 тонн (п. 2 ст. 362 НК РФ).
  3. Строка 280 предполагает новый код вычета по «Платону» — 40200.
  4. Новая строка 130 поможет верно определить повышающий коэффициент, который будет применяться в зависимости от года выпуска транспортного средства. Здесь стоит обратить внимание, что в каждом отдельно взятом регионе он будет разным. Строка 130 позволит налоговым органам существенно легче отслеживать соответствие «возраста» транспортного средства и ставки, которая будет применяться. Правда, есть и хорошая новость — в скором времени предполагается ввести льготы на эксплуатацию транспортных средств, год выпуска которых начинается от 2013 года и «моложе».

Есть еще один важный нюанс на который стоит обратить внимание. А именно, в новой декларации отсутствует отметка для печати юридического лица, в то время, как в старой версии она присутствует. Основанием для этого нововведения стало право ООО и АО иметь или не иметь печати (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, п. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, ст. ст. 2, 6, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ).

Что будет дальше?

Наша Законодательная база — это, своего рода, многослойный пирог, где каждое ведомство от мала до велика принимает активное участие в его приготовлении. Руководителями процесса в данном случае выступают Правительство РФ, Минфин и ФНС, которые заинтересованы в том, чтобы пирог был не только вкусным, но и сытным для своих «пекарей». Забота о потребителе (налогоплательщике), по всей видимости, остается на втором плане. Что он может сделать в этой ситуации? Пожалуй, лучшим способом подготовиться к новому «вкусу» пирога станет максимально возможная осведомленность о том, какой новый «ингредиент» в этом пироге будет использован. И чем раньше будет возможность об этом узнать, тем только лучше. Чтение специализированных Интернет-порталов, текстов Законопроектов, и бухгалтерских новостей тому существенное подспорье.

Как сдавать отчетность по транспортному налогу вовремя?

Примем во внимание новшества в форме декларации по транспортному налогу, благополучно сдадим отчетность и будем на будущее иметь в виду — о важных изменениях лучше знать заранее.

Сдавать отчётность вовремя прямо из 1С поможет 1С в Облаке. Зарегистрируйтесь и получите доступ к полноценной, лицензионной 1С за плату, сравнимую с ценой мобильной связи. 14 дней можно работать бесплатно! Убедитесь сами в качестве нашего сервиса! Специально для читателей Клерка бессрочная скидка 15%, для её активации необходимо назвать персональному консультанту кодовое слово: «Клерк»

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5 мнений
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bestiya7460
, Челябинск
Ну момент рекламы то все равно присутствует..... Согласна, пожалуй, с тем, что у 1С самые дешевые цены на сдачу отчетности, в сравнении с остальными операторами. 
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Аноним
, Казань
людей загоняют в электронное рабство или обивать пороги налоговых органов (мы им платим зарплаты, оплачиваем им путевки в теплые страны, как налогоплатильщики в бюджет страны, а они нас начинают дрочить по полной программе), а почему не оставить как прежде-получил квитанцию и оплати.
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