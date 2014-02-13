Требование налоговиков предоставить пояснение о причинах низкой налоговой нагрузки. Что это?

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В рамках работы по легализации налогооблагаемой базы налоговые органы выставляют налогоплательщику требование предоставить пояснение о причинах низкой налоговой нагрузки.

Налоговая нагрузка показывает уровень налогового бремени налогоплательщика. С 2007г. уровень налоговой нагрузки стал одним из показателей, который контролируют налоговые органы.

Оценить налоговую нагрузку можно самостоятельно. Федеральная налоговая служба России издала приказ от 30 мая 2007г. №ММ-3-06/333 «Об утверждении концепции системы планирования выездных проверок». В приложении №3 к этому приказу утверждены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. Одним из таких критериев и выступает налоговая нагрузка, которую каждый год налоговые органы рассчитывают для каждого вида деятельности.

Единой методики оценки налоговой нагрузки нет. Существуют различные способы расчета налоговой нагрузки. Наиболее значимым является ниже приведенный расчёт.

Это когда показатель налоговой нагрузки рассчитывается как отношение сумм уплаченных налогов (без учета сумм налогов, по которым организация выступает налоговым агентом, например, НДФЛ) по данным налоговых деклараций к величине полученных доходов налогоплательщика по данным бухгалтерской отчетности. При расчете налоговой нагрузки учитываются также налоги, уплаченные по налоговым декларациям (расчетам) по филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям организации.

Для сравнения расчетного значения налоговой нагрузки со среднеотраслевыми показателями в соответствии с приказом ФНС России от 30 мая 2007г. N ММ-3-06/333@, необходимо производить расчет с учетом суммы уплаченного налога на доходы физических лиц.

Налоговая нагрузка должна быть не ниже, чем среднеотраслевая. А что же делать, если все-таки налоговая нагрузка оказалась ниже?

Необходимо проверить свой основной код ОКВЭД. Налоговые органы определяют принадлежность организации к тому или иному виду деятельности по основному коду ОКВЭД. Быть может, что организация осуществляет иной вид деятельности, чем тот, что указан как основной, и соответственно размер налоговой нагрузки другой.

На требование необходимо предоставить пояснительную записку. Следует обосновать затраты организации и объяснить причины низкой налоговой нагрузки.

Чем же можно объяснить низкую налоговую нагрузку:

Повышение закупочных цен на сырьё, материалы;

Снижение объёмов реализации (уменьшение числа покупателей);

Минимальная торговая наценка (удержание старых и привлечение новых клиентов);

Иные расходы (инвестиции на развитие деятельности, значительные арендные платежи, непредвиденные расходы на ремонт производственного оборудования и т.д.);

Повышение заработной платы сотрудникам;

Повышение административных расходов.

Пояснительная записка должна полностью решить вопрос о низкой налоговой нагрузке и тогда налоговые органы не придут к вам с проверкой.

