Требование налоговиков предоставить пояснение о причинах низкой налоговой нагрузки. Что это?
В рамках работы по легализации налогооблагаемой базы налоговые органы выставляют налогоплательщику требование предоставить пояснение о причинах низкой налоговой нагрузки.
Налоговая нагрузка показывает уровень налогового бремени налогоплательщика. С 2007г. уровень налоговой нагрузки стал одним из показателей, который контролируют налоговые органы.
Оценить налоговую нагрузку можно самостоятельно. Федеральная налоговая служба России издала приказ от 30 мая 2007г. №ММ-3-06/333 «Об утверждении концепции системы планирования выездных проверок». В приложении №3 к этому приказу утверждены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. Одним из таких критериев и выступает налоговая нагрузка, которую каждый год налоговые органы рассчитывают для каждого вида деятельности.
Единой методики оценки налоговой нагрузки нет. Существуют различные способы расчета налоговой нагрузки. Наиболее значимым является ниже приведенный расчёт.
Это когда показатель налоговой нагрузки рассчитывается как отношение сумм уплаченных налогов (без учета сумм налогов, по которым организация выступает налоговым агентом, например, НДФЛ) по данным налоговых деклараций к величине полученных доходов налогоплательщика по данным бухгалтерской отчетности. При расчете налоговой нагрузки учитываются также налоги, уплаченные по налоговым декларациям (расчетам) по филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям организации.
Для сравнения расчетного значения налоговой нагрузки со среднеотраслевыми показателями в соответствии с приказом ФНС России от 30 мая 2007г. N ММ-3-06/333@, необходимо производить расчет с учетом суммы уплаченного налога на доходы физических лиц.
Налоговая нагрузка должна быть не ниже, чем среднеотраслевая. А что же делать, если все-таки налоговая нагрузка оказалась ниже?
Необходимо проверить свой основной код ОКВЭД. Налоговые органы определяют принадлежность организации к тому или иному виду деятельности по основному коду ОКВЭД. Быть может, что организация осуществляет иной вид деятельности, чем тот, что указан как основной, и соответственно размер налоговой нагрузки другой.
На требование необходимо предоставить пояснительную записку. Следует обосновать затраты организации и объяснить причины низкой налоговой нагрузки.
Чем же можно объяснить низкую налоговую нагрузку:
- Повышение закупочных цен на сырьё, материалы;
- Снижение объёмов реализации (уменьшение числа покупателей);
- Минимальная торговая наценка (удержание старых и привлечение новых клиентов);
- Иные расходы (инвестиции на развитие деятельности, значительные арендные платежи, непредвиденные расходы на ремонт производственного оборудования и т.д.);
- Повышение заработной платы сотрудникам;
- Повышение административных расходов.
Пояснительная записка должна полностью решить вопрос о низкой налоговой нагрузке и тогда налоговые органы не придут к вам с проверкой.
Да, любит у нас налоговая такие требования рассылать. И после каждого такого требования всегда думаю: как бы написать, что написать, чтобы на этом всё и закончилось. В том году требование после годового отчета пришло. А в этом году буквально на днях, пришло мне требование предоставить пояснение по низкой налоговой нагрузке за 9 месяцев. Работаю в бухгалтерии уже много лет и за 9 месяцев ну, никогда не было требований. Наверное, налоговая не дождалась годового отчета и решили пораньше лишить меня покоя.
за 9 месяцем многим пришло как раз, потому что на декларацию по прибыли за год-большой срок сдачи до 28.03., а м9 мес. почти год чтобы все разузнать
А если серьёзно, то ни какие пояснения не остановят этих воров. Придут, начислят, а там будете договариваться - сколько в бюджет, а сколько им в карман.
Предложите в своём ответе налоговикам купить у вас партию товара.Объясните, например, единица товара имеет закупочную стоимость 100 рублей, а если Вы их купите по 1000 рублей, то Ваши показатели по рентабельности и налоговой нагрузке улучшаться. Пусть сами внесут свою лепту в улучшение показателей которые их интересуют.
Ну или просто ответьте одним словом "КРИЗИС".
Аноним, Вы писали:
Наши налоговики тоже этим грешат?
Не знал, не знал...
Надо будет спросить у них, как они до такого додумались
А в Новороссийске самые добрые инспектора? Отлично! Тогда мы едем работать в Новороссийск! А если серьезно, то краснодарские налоговые периодически рассылают такие требования, вообщем, держат нас в тонусе.
Жемчужинка, Вы писали:
Я не всех инспекторов знаю, я больше с начальниками отделов, да с замами общаюсь - через них можно хоть что-то решить
А обычные инспектора все больше мычат, особенно, когда видят, что они явно накосячили, а налогоплательщики это вычислили
Приезжайте, попробуйте. Только не сейчас, у нас сейчас ветра до 35-38 м/с
В новостях Новороссийск показывали, ветер страшный! Вы главное, держитесь покрепче!
Жемчужинка, Вы писали:
Не, нормально, это еще не сильный...
Зато фотки завораживающие - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772232522929248&set=a.221474371338402.1073741826.100004275212222&type=3&theater
я их каждый квартал уже несколько лет получаю. мои коллеги в городе тоже. думала, что у всех такая песня с пояснениями про кризис, маленькую наценку и высокую конкуренцию..
Gvozdi4ca, Вы писали:
Ага, почти как на экзаменах - "дай списать пояснения для налоговой..."