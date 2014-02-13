Зарубежный опыт. Обзор налогового законодательства

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Трансфертное ценообразование Сингапура

Налоговое ведомство Сингапура внесло поправки в руководящие документы по трансфертному ценообразованию. Одновременно с этим были скорректированы положения о предварительном согласовании цены. Предусмотрен также обязательный спонтанный обмен информацией о международных односторонних предварительных ценовых соглашениях. Внесен и ряд других поправок.

Регистрация плательщиков НДС в Румынии упрощена

Действовавшие до настоящего времени форма и процедура регистрации плательщиков НДС в Румынии в целях усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег были установлены в 2015 г. Предполагалось, что введенная в то время форма позволит налоговым органам получить данные «для оценки намерений и способности учредителей компании вести облагаемую НДС хозяйственную деятельность».

Применение новой формы регистрации обернулось полным провалом. Нормативные акты не содержали ни критериев оценки юридического лица, ни прозрачных процедур анализа. В то же время внедрение новой практики привело к увеличению административных издержек компаний и так тяжело страдающих от постоянной корректировки налоговых норм. Во многих случаях новые процедуры регистрации стали причиной закрытия законных предприятий, увеличения жалоб на чрезмерную бюрократию и злоупотребления со стороны налоговых органов.

Введенная в 2015 г. форма отменена с 1 февраля 2017 г.

В Китае замедляется рост налоговых поступлений

По данным минфина Китая, темпы роста налоговых поступлений в 2016 г. снизились. В прошлом году по сравнению с предшествующим годом сумма налоговых поступлений выросла на 4,5% и достигла почти 15 трлн юаней (2,3 трлн долл. США), в то время как в 2015 и 2014 гг. рост составлял 8,4 и 8,6% соответственно.

Снижение темпов роста налоговых поступлений в Китае объясняют торможением экономического развития и расширением круга плательщиков НДС. В прошлом году в стране завершилась кампания по замене в секторах услуг налога на предпринимательскую деятельность налогом на добавленную стоимость. В результате сборы по налогу на предпринимательство в стране снизились на 40,4%, в то время как сборы НДС выросли на 30,9%.

Поступления от налога с корпораций и подоходного налога с физических лиц в прошлом году выросли на 6,3 и 17,1% соответственно. Одновременно на 3,1% упали поступления по линии налогов на потребление (акцизов) в основном из-за падения выручки от продаж табачных изделий и нефтепродуктов.

Руководство по трансфертному ценообразованию от налоговой службы Австралии

Налоговая служба Австралии опубликовала руководство, в котором изложило свои подходы к проблемам трансфертного ценообразования в центрах маркетинга, сбыта и распределения. Руководство призвано оказать помощь компаниям при проведении самооценки комплаенс-рисков с точки зрения соответствия требованиям режима трансфертного ценообразования в Австралии. В документе раскрываются подходы, виды анализа и документы, которыми налоговое ведомство будет руководствоваться при рассмотрении вопросов трансфертного ценообразования.

У налогоплательщиков при проведении самооценки отсутствует обязанность следовать рекомендациям налоговой службы, содержащимся в руководстве. Однако если при оценке своего риск-рейтинга налогоплательщик ими воспользуется, то налоговое ведомство в работе с ним будет ориентироваться на результаты проведенной оценки, разумеется, если оно с этими результатами согласится. Как сказано в руководстве, чем выше оказался риск-рейтинг, тем более подробной и полной должна быть документация налогоплательщика о трансфертном ценообразовании и подтверждающие документы.

В руководстве приводятся рекомендации по снижению риск-рейтинга в ходе сотрудничества с налоговой службой. Наконец, руководство дает рекомендации по проведению анализа трансфертного ценообразования в центрах маркетинга, сбыта и распределения, где проводится налоговая проверка.

Документ оказывает помощь налогоплательщику в понимании проблем, которые могут интересовать налоговое ведомство, и возможных недостатков, которые можно устранить до общения с налоговыми органами. Для этого налогоплательщику надо ответить на ряд вопросов, и они укажут на проблемы, которые могут заинтересовать налоговые органы при проведении налоговой проверки.

Бывшее «налоговое убежище № 1 мира» присоединяется к борьбе против транснациональных компаний

Бермудские Острова присоединились к борьбе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с выводом прибыли из налогообложения транснациональными компаниями. В основе стратегии, которая на вполне законных основаниях используется такими компаниями, лежит проведение трансграничных платежей между аффилированными структурами. Например, платежи между компанией в США, стране с относительно высокими налогами и ее дочерними структурами в странах «с щадящим налогообложением» (Ирландия, Нидерланды или Бермуды) применение таких схем позволяет перераспределить доходы и сократить общую сумму подлежащих уплате налогов.

Считается, что присоединение к плану мероприятий ОЭСР, который в настоящее время уже поддержали более 90 стран, позволит упростить противодействие уходу от налогообложения и разрешение налоговых споров.

Египет повысит НДС

Власти Египта утвердили повышение с 13 до 14% размера ставки НДС в июле 2017 г. Ранее предполагалось, что это произойдет 1 октября 2017 г. Мера входит в общий план повышения налоговых поступлений и доведения доли налогов в ВВП страны до 15%. Планы правительства предусматривают в том числе реформу таможенной системы и повышение налогов на доходы.

В сентябре 2016 г. НДС заменил собой налог на товары и услуги, ставка которого составляла 10%. Это было условием предоставления Международным валютным фондом Египту кредита в размере 12 млрд долл.

Налоговая служба Новой Зеландии продолжает вкладывать средства в модернизацию

Налоговые органы потратят на модернизацию налогового администрирования 25 млн новозеландских долларов (18 млн долл. США). Модер­низация предусмотрена планом работы налогового ведомства на 10 лет. В фокусе его внимания находится, с одной стороны, снижение нагрузки налогового администрирования на налогоплательщика, с другой — более эффективное использование имеющейся в службе информации. Налоговая служба ожидает, что эти меры дадут возможность значительно повысить качество и точность обрабатываемой информации, а также ускорить производственные процессы.