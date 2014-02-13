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Минфин «закрыл глаза» на НК РФ: украденный товар не считается расходом

10.02.17 11:14
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Добрый день, уважаемые коллеги!

Я подготовил нормативную базу по одной интересной теме. Минфин разъяснил, что расходы в виде хищения денежных средств при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенки, не учитываются!

Например, в магазине, который работает на УСН с базой «доходы минус расходы», был украден какой-то товар. Магазин доказал факт воровства этого товара, т.е. подал заявление в правоохранительные органы. В свою очередь правоохранители дали какую-то бумажку, из которой следует, что преступников не удалось найти и, допустим было, отказано в возбуждении уголовного дела. В общем, есть некий документ, подтверждающий факт хищения. Но, несмотря на то, что хищение подтверждено государством, Минфин утверждает, что п.1 ст.346.16 НК РФ носит так называемый закрытый перечень тех вещей, которые можно поставить на затраты, и в этом перечне не упомянуто хищение. Поэтому уменьшать налогооблагаемую базу на упрощенке в данном случае нельзя.

Знаете, я даже не знаю, как прокомментировать безграмотность человека из Минфина, который подписал сей замечательный документ. Вот честно. Что я имею в виду под безграмотностью? Да, в п.1 ст. 346.16 НК РФ хищения не поименованы, это правда. Но, если вы откроете п.2 ст.346.16 НК РФ, в котором подробно описано, как необходимо применять перечисленные вещи в пункте 1, то в пункте 2 написано следующее. «Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего кодекса. Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9-21, 34 пункта 1 настоящей статьи принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организации статьями 254, 255, 263, 264, 265 и т.д…».

То есть, коллеги, если, допустим, у нас есть п.п.5 п.1 ст.346.16 НК РФ, где написано, например, что можно списывать на затраты материальные расходы. Далее тут есть ссылка на ст.254 НК РФ, где разъяснено, что такое материальные расходы. Значит, мы можем смело списывать это на затраты. Но тут также есть ссылка на ст.265 НК РФ. В части касающейся применения пункта 1 и всех тех подпунктов, которые есть в ст.346.16 НК РФ, то есть то, что мы имеем право ставить на затраты, применяются по правилам ст.265 НК РФ. А в ст.265 НК РФ «Внереализационные расходы» написано следующее:

«2. В целях настоящей главы к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде в частности:

  • в виде убытков прошлых налоговых периодов…»

Далее идет перечисление. И мы доходим до пп.5, в котором написано, что ставятся на затраты «расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти».

То есть, коллеги, если буквально трактовать выводы из Налогового Кодекса, то все положения в части, касающейся списания на затраты и в части, касающейся хищений при УСН, все эти вещи мы списываем на основании правил ст.265 НК РФ, и есть точная ссылка, как применять эти нормы в п.2 ст.346.11 НК РФ.

И у меня вопрос: почему чиновники все время трактуют законы не в пользу бизнесменов? Ведь явно, что закон трактуется в пользу бизнесменов. А даже, если есть сомнения какие-то в толковании, все равно тогда закон толкуется в пользу бизнесменов. Почему? Потому что в п.7 ст.3 НК РФ черным по белому написано, что любые противоречия в толковании законодательства о налогах и сборах всегда толкуются в пользу бизнесменов. Почему же чиновники Минфина никак не научатся вставать на сторону бизнесменов? Для меня это остается загадкой.

Итак, коллеги, это загадка. И об этой загадке вы узнаете из Письма Департамента налоговой и таможенной политики Минфина от 19 декабря 2016 года №03-11-06/2/76035. Я, конечно же, рекомендую вам проанализировать всю эту нормативную базу, посмотреть п.1 ст.346.16 НК РФ, внимательно почитать пункт 2. Затем посмотреть п.п.5 ст.265 НК РФ

Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва), ведущий специалист «Бизнес-школы «Капитал»

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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