Страховые взносы — 2017: новые КБК и порядок уточнения платежей

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В связи с тем, что страховые взносы администрирует ФНС России, для уплаты обязательных платежей установлены специальные коды бюджетной классификации. Рассмотрим особенности перечисления страховых взносов в 2017 году.

С 1 января 2017 года страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование работодатели перечисляют в ИФНС. Исключение сделано лишь для взносов на травматизм, которые по-прежнему уплачивают в ФСС России.

Фонды по окончании отчетного периода (это 25.01.2017 по взносам в ФСС России и 20.02.2017 по взносам в ПФР и ФФОМС) передадут в ИФНС информацию о долгах работодателя. Задолженность по уплате страховых взносов, например взносы за декабрь 2016 года, работодатель должен заплатить уже в ИФНС.

В связи с тем, что страховые взносы администрирует налоговая служба, для уплаты обязательных платежей установлены специальные коды бюджетной классификации. При этом КБК разделены по обязательствам работодателей на периоды:

- обязательства по страховым взносам, возникшим до 1 января 2017 года, когда уплату страховых взносов администрировали ПФР и ФСС России;

- обязательства по обязательным платежам на страховые взносы с 1 января 2017 года.

На КБК по обязательствам, возникшим до 1 января 2017 года, необходимо будет перечислять страховые взносы, доначисленные как по уточненным расчетам работодателем самостоятельно, так и по результатам проверок фондов за периоды 2016 года и ранее.

Обратите внимание, что работодатели, уплачивающие дополнительные пенсионные взносы за периоды 2016 года и ранее, перечисляют страховые взносы на КБК, по которым будут уплачиваться взносы за 2017 год. Специальные КБК по таким платежам за предыдущие периоды не предусмотрены.

Ошибка № 1. Страховые взносы за декабрь перечислены в 2017 году в фонды

В этом случае задолженность по уплате страховых взносов не будет считаться исполненной. Поэтому работодатель должен оплатить страховые взносы в ИФНС на соответствующие КБК и пени, если дата уплаты приходится на момент после срока уплаты взносов (16.01.2017).

При этом ошибочно перечисленные взносы в ПФР или ФСС России можно вернуть. Для этого необходимо обратиться в Фонд с заявлением на возврат ошибочно перечисленных страховых взносов. Это заявление может быть составлено в произвольной форме, ведь установленные формы заявлений на возврат (пост. Правления ПФР от 22.12.2015 № 511п, 512п; приказ ФСС России от 17.02.2015 № 49) не предусмотрены для возврата ошибочно перечисленных средств.

В заявлении необходимо указать данные Фонда и организации, в том числе ее регистрационный номер и банковские реквизиты, на которые надо перечислить ошибочно отправленные средства. Также в заявлении необходимо указать сведения о платежных поручениях, по которым средства были ошибочно направлены, а также отметить, какую сумму взносов, пеней или штрафов необходимо вернуть.

Фонд примет решение о возврате средств и передаст его в налоговый орган, а тот уже непосредственно осуществит возврат. Обратите внимание, что такой возврат может производиться в течение месяца.

КБК по страховым взносам, по которым нужно перечислить страховые взносы в 2017 году

Ошибка № 2. Страховые взносы перечислены в ИФНС, но не по тем КБК

Если средства попали на счет Федерального казначейства вашей налоговой инспекции, повторно уплачивать страховые взносы, а также пени не нужно. Для этого достаточно будет уточнить платежные реквизиты, воспользовавшись правом на уточнение платежа (п. 7 ст. 45 НК РФ) по ошибкам в платежных документах, которые не препятствуют перечислению страховых взносов в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства.

Заявление об уточнении КБК подают в налоговый орган по месту учета плательщика страховых взносов в произвольной форме. Также в нем должны быть реквизиты организации (ИНН, название, местонахождение) и подпись ее руководителя. В заявлении необходимо объяснить, какая именно ошибка была допущена, и попросить налоговый орган уточнить платеж. К такому заявлению следует приложить документы, подтверждающие уплату налога и его перечисление на соответствующий счет УФК.

Примеры заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов в 2017 году (http://aktbuh.ru/system/ckeditor_assets/attachments/768/plat_porucheniya_na_perechislenije_vznosov_2017.pdf)