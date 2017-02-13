Клерк.Ру
 

C 6 февраля 2017г. действует новая справка о заработной плате. Что изменилось?

13.02.17 02:07
Просмотров: 

Федеральный закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» утратил свою силу с 01 января 2017г. С этого момента все вопросы по исчислению и уплате страховых взносов, кроме взносов на травматизм, регулируются  главой 34 «Страховые взносы»  НК РФ.

В связи с данными изменениями  Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был издан приказ от 09.01.2017г. №1н   "О внесении изменений в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013г. №182н." (далее справка)

Приказ вступил в силу с 06 февраля 2017г. и с этой даты справку надо  выдавать сотрудникам уже по новой форме. Изменения носят технический характер. Пункты  3,4 и сноска 3 справки дополнились записью, что за период по 31 декабря 2016г. на  доход, отраженный в справке,  взносы начислялись согласно Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ, а с 01 января 2017г. в справке отражается доход, на который начисляются взносы уже согласно главы 34 НК РФ.

Справки, выданные на прежних бланках за период с 01 января 2017г. по 06 февраля 2017г. безопаснее заменить.

Обычно справка требуется для предоставления на новом месте работы в случае расчета пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком).

Порядок заполнения и выдачи справки не изменился. Справка должна быть выдана в день прекращения работы. Если за справкой обратился бывший сотрудник, то справка выдается в течение 3-х дней с момента получения письменного завления. Справку можно заполнить как от руки черной или синей шариковой ручкой, так и с помощью компьютера. Исправления в справке не допускаются.

Справка заверяется подписью директора и главного бухгалтера. Печать ставится только при её наличии.

Марьяна Бриг

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Документы
 
Минтруд РФ: Приказ № 1н от 09.01.2017
 
Бухгалтерские новости
 
Если справка 182н распечатана на трех листах, ФСС считает ее недействительной
 
Бухгалтерские новости
 
Минтруд обновил справку о зарплате для получения пособий
 
Бухгалтерские новости
 
Минтруд внесет технические изменения в справку о зарплате за два года 182н
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения21
Аноним прокомментировал материал «Расстояние между школами и алкогольными магазинами могут сократить»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
10:18
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
10:16
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Тренажер по заполнению формы 6-НДФЛ»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
10:02
Аноним прокомментировал материал «Простая задача сложного учета НДС в программе «1С:Управление производственным предприятием 8»»
09:51
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена»
09:17
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
09:10
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
07:27
Клерк
ВячеславЗ прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
07:13
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
06:03
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
05:53
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
03:13
Аноним прокомментировал материал «Как оформить платежку, погашая кредит перед «лопнувшим» банком»
02:18
Аноним прокомментировал материал «Аттестация работников: что нужно знать работодателю?»
02:17
Клерк
hub прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
01:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
01:37
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
00:43
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
00:23
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "КОРПОРАЦИЯ АЕГ"»
вчера, 23:53
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/60359 от 17.10.2016»
вчера, 23:49
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 22:53
Клерк
yante прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:48
Аноним прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:32
Аноним прокомментировал материал «Руководитель-садовник»
вчера, 22:18
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:54
Аноним прокомментировал материал «Власти хотят перекрыть россиянам доступ к онлайн-казино»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:30
Клерк
soksvetlana1 прокомментировал материал «Страховые взносы — 2017: новые КБК и порядок уточнения платежей»
вчера, 20:20
еще
 