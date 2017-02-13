C 6 февраля 2017г. действует новая справка о заработной плате. Что изменилось?

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Федеральный закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» утратил свою силу с 01 января 2017г. С этого момента все вопросы по исчислению и уплате страховых взносов, кроме взносов на травматизм, регулируются главой 34 «Страховые взносы» НК РФ.

В связи с данными изменениями Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был издан приказ от 09.01.2017г. №1н "О внесении изменений в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013г. №182н." (далее справка)

Приказ вступил в силу с 06 февраля 2017г. и с этой даты справку надо выдавать сотрудникам уже по новой форме. Изменения носят технический характер. Пункты 3,4 и сноска 3 справки дополнились записью, что за период по 31 декабря 2016г. на доход, отраженный в справке, взносы начислялись согласно Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ, а с 01 января 2017г. в справке отражается доход, на который начисляются взносы уже согласно главы 34 НК РФ.

Справки, выданные на прежних бланках за период с 01 января 2017г. по 06 февраля 2017г. безопаснее заменить.

Обычно справка требуется для предоставления на новом месте работы в случае расчета пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком).

Порядок заполнения и выдачи справки не изменился. Справка должна быть выдана в день прекращения работы. Если за справкой обратился бывший сотрудник, то справка выдается в течение 3-х дней с момента получения письменного завления. Справку можно заполнить как от руки черной или синей шариковой ручкой, так и с помощью компьютера. Исправления в справке не допускаются.

Справка заверяется подписью директора и главного бухгалтера. Печать ставится только при её наличии.