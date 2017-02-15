Финансирование акционерного общества. Вклады в имущество, не увеличивающие уставный капитал общества

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Уставный капитал акционерного общества — это первоначальный источник средств общества, так называемый стартовый капитал, образующийся при создании общества. В дальнейшем он может быть увеличен: путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций. Однако финансирование акционерного общества может осуществляться акционерами и путем вклада в имущество акционерного общества, не увеличивающего уставный капитал общества. Проанализируем, как это можно осуществить и какие имеются ограничения.

Основные положения

Акционерные общества представляют собой одну из наиболее распространенных организационно-правовых форм коммерческих организаций, действующих в РФ. Правовые основы их деятельности регулируются:

Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (в ред. от 3.07.2016 г.) «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ). Акционерное общество может быть публичным или непубличным, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. Общество признается публичным, если его акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Все остальные общества, не отвечающие данным критериям, считаются непубличными.

Учредительным документом акционерного общества является его устав, который, в частности, должен содержать сведения о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимости и количестве, о размере уставного капитала общества, правах акционеров, составе и компетенции органов общества, порядке принятия ими решений.

Акционерное общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Правовые нормы, устанавливающие обязательные требования к уставному капиталу акционерного общества установлены ст. 99–101 ГК РФ, а также ст. 25–30 Закона № 208-ФЗ.

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, причем не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества (пп. 1, 2 ст. 99 ГК РФ).

Публичные и непубличные АО

Размер уставного капитала акционерных обществ определен ст. 26 Закона № 208-ФЗ, согласно которой минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять 100 тыс. руб., а минимальный уставный капитал непубличного общества — 10 тыс. руб.

Отметим, что акционерные общества наделены правом увеличения и уменьшения уставного капитала общества, что осуществляется в соответствии с Законом № 208-ФЗ и предусмотрено ст. 100 и 101 ГК РФ соответственно.

Законом или уставом общества, не являющегося публичным, могут быть установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 99 ГК РФ).

В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, что установлено п. 5 ст. 97 ГК РФ.

Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать 25%. При этом публичное акционерное общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций (п. 1 ст. 102 ГК РФ).

Финансирование АО путем эмиссии акций

В соответствии с главой 2 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденного Банком России от 11.08.14 г. № 428-П (далее — Положение № 428-П), порядок принятия решения о размещении ценных бумаг, а также его содержание должны соответствовать требованиям федеральных законов и Положения № 428-П.

Если в уставе акционерного общества определены порядок и условия размещения объявленных акций определенной категории (типа), то порядок и условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям устава такого акционерного общества.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг. Проспект ценных бумаг должен быть составлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.14 г. № 454-П.

Итак, при учреждении акционерного общества осуществляется первый выпуск акций, которые размещаются среди учредителей. Форма оплаты акций при учреждении общества определяется договором о создании общества. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Акционер приобретает право голоса на общем собрании с момента полной оплаты акций.

Пункт 2 ст. 34 Закона № 208-ФЗ предоставляет учредителям возможность самостоятельно определять соответственно форму оплаты акций, распределяемых среди учредителей при учреждении общества, а также дополнительных акций, размещаемых путем подписки. Такие акции могут оплачиваться в денежной форме, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций — решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

В постановлении ФАС Московского округа от 28.01.13 г. по делу № А40-130686/09-103-634б отмечено, что помимо общего положения п. 1 ст. 34 Закона № 208-ФЗ указанная норма в абзаце 3 п. 3 в качестве отдельного случая устанавливает порядок регулирования оплаты акций неденежными средствами. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Таким образом, в силу прямого указания абзаца 3 п. 3 ст. 34 Закона № 208-ФЗ привлечение оценщика при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным.

Согласно ст. 27 Закона № 208-ФЗ уставом общества должны быть определены количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право собственности на которые перешло к обществу в соответствии со ст. 34 Закона № 208-ФЗ, являются размещенными до их погашения. Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этих положений оно не вправе размещать дополнительные акции.

Уставом общества могут быть определены порядок и условия размещения обществом объявленных акций.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

Все акции общества являются именными эмиссионными ценными бумагами. Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 16 Закона № 39-ФЗ). Отметим, что общие положения о бездокументарных ценных бумагах определены ст. 149 ГК РФ.

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра — записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии — записями по счету депо в депозитариях (ст. 28 Закона № 39-ФЗ).

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю, в том числе в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, — с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя (ст. 29 Закона № 39-ФЗ).

Напомним, что учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию (п. 2 ст. 149 ГК РФ). То есть учет прав на бездокументарные ценные бумаги должно осуществлять лицо, имеющее соответствующую лицензию.

Вклад имущества без увеличения уставного капитала

Мы рассмотрели способы финансирования акционерных обществ путем первоначальной или дополнительной эмиссии акций. Однако активы акционерного общества можно пополнить не только путем выпуска новых акций, но и путем вклада имущества без увеличения уставного капитала, что иногда бывает более удобным. Так, например, ситуация может сложиться таким образом, что может быть принято решение о вкладах в имущество только отдельными акционерами или не в равных долях. Такое право предоставлено ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ, введенной Федеральным законом от 3.07.16 г. № 339-ФЗ. Кроме того, в непубличных обществах на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного общества, что не предусмотрено при дополнительной эмиссии акций.

Итак, согласно п. 1 ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее — вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, а именно:

денежные средства; вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ; государственные и муниципальные облигации; подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

При этом к договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения ГК РФ о договоре дарения.

Обратите внимание, что договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных п. 3 ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ.

Что касается непубличного общества, то для него существуют определенные ограничения. Так, уставом непубличного общества могут быть предусмотрены максимальная стоимость вкладов в имущество, которые вносятся всеми или определенными акционерами, и иные ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество непубличного общества.

Согласно п. 3 ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что решением общего собрания акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества на его акционеров, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. При этом если уставом предусмотрена такая возможность, то решение общего собрания акционеров должно приниматься единогласно.

Кроме того, уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество непубличного общества только на акционеров — владельцев акций определенной категории (типа). В этом случае решение общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры — владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество непубличного общества.

В этой ситуации вклады в имущество непубличного общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале непубличного общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество непубличного общества не предусмотрен уставом. При этом вклад осуществляется только в денежной форме, если иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания акционеров непубличного общества.

Обязанность по внесению вкладов возлагается на лиц, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

В случае неисполнения обязанности по внесению вклада в имущество непубличного общества само общество или акционер вправе обратиться в суд с иском об исполнении такой обязанности (п. 4 ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ).