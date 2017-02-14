Определение цены ценной бумаги в целях налогообложения

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Организация приобретает акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Помимо выплат продавцам акций по договорам купли-продажи организация несет дополнительные расходы, связанные с данными сделками, в частности, оплата услуг регистратора (депозитария), госпошлина за Обращение в антимонопольные органы и другие аналогичные расходы, непосредственно связанные с приобретением. В некоторых случаях расходы составляют очень существенную сумму. В бухгалтерском учете дополнительные расходы включаются организацией в стоимость приобретенных финансовых вложений – акций (счет 58.10).

В налоговом учете (п. 16 ст. 280 Налогового Кодекса РФ) по необращающимся ценным бумагам фактическая цена сделки признается рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен необращающихся ценных бумаг устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. То есть формируется «налоговая» себестоимость ценной бумаги.

Согласно п. 3 ст. 280 Налогового Кодекса РФ расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги, затрат на ее реализацию.

Вопрос:

Правомерно ли включение в «налоговую» себестоимость выбывающей ценной бумаги дополнительных расходов?

Какую стоимость ценной бумаги организация должна учитывать при ее сравнении с расчетной: стоимость по договору или полную стоимость акций с учетом всех дополнительных расходов по приобретению?

Ответ:

Согласно п. 3 ст. 280 НК РФ расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию.

Вместе с тем в силу п. 16 ст. 280 НК РФ по необращающимся ценным бумагам фактическая цена сделки признается рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае приобретения необращающихся ценных бумаг по цене выше максимальной цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается максимальная цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Как видим, приведенные нормы ст. 280 НК РФ оперируют несколько отличающимися друг от друга понятиями «цена приобретения ценной бумаги»: в п. 3 идет речь о величине, включающей в том числе дополнительные расходы на приобретение ценной бумаги, а в п. 16 «цена приобретения» определена как цена конкретной сделки.

Очевидно, что цена сделки с ценной бумагой может не включать в себя дополнительные расходы на приобретение, тем более если эти дополнительные расходы вытекают не из договора с продавцом ценной бумаги, а из других договоров с иными контрагентами (консультантами, оценщиками, регистраторами и т.п.).

Однако, по нашему мнению, вышеобозначенное «противоречие» между п. 3 и п. 16 ст. 280 НК РФ таковым отнюдь не является, поскольку данные нормы направлены на ре­гулирование разных аспектов: в п. 3 цена приобретения ценной бумаги определена как совокупность расходов, уменьшающих доход от реализации, а в п. 16 регулируется порядок контроля за ценой сделки с ценной бумагой.

С учетом изложенного считаем, что при реализации ценной бумаги продавец имеет право включить в ее «налоговую себестоимость», уменьшающую доход от продажи, все дополнительные расходы, связанные с приобретением данной ценной бумаги.

Вместе с тем, при «тестировании» цены приобретения ценной бумаги на предмет ее соотношения с максимумом ценового интервала данные дополнительные расходы в расчет приниматься не должны, и такое тестирование следует производить в отношении цены конкретной сделки по покупке ценной бумаги.