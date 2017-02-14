Клерк.Ру
 

Определение цены ценной бумаги в целях налогообложения

14.02.17 00:06
Просмотров: 

Организация приобретает акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Помимо выплат продавцам акций по договорам купли-продажи организация несет дополнительные расходы, связанные с данными сделками, в частности, оплата услуг регистратора (депозитария), госпошлина за Обращение в антимонопольные органы и другие аналогичные расходы, непосредственно связанные с приобретением. В некоторых случаях расходы составляют очень существенную сумму. В бухгалтерском учете дополнительные расходы включаются организацией в стоимость приобретенных финансовых вложений – акций (счет 58.10).

В налоговом учете (п. 16 ст. 280 Налогового Кодекса РФ) по необращающимся ценным бумагам фактическая цена сделки признается рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен необращающихся ценных бумаг устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. То есть формируется «налоговая» себестоимость ценной бумаги.

Согласно п. 3 ст. 280 Налогового Кодекса РФ расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги, затрат на ее реализацию.

Вопрос:

Правомерно ли включение в «налоговую» себестоимость выбывающей ценной бумаги дополнительных расходов?

Какую стоимость ценной бумаги организация должна учитывать при ее сравнении с расчетной: стоимость по договору или полную стоимость акций с учетом всех дополнительных расходов по приобретению?

Ответ:

Согласно п. 3 ст. 280 НК РФ расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию.

Вместе с тем в силу п. 16 ст. 280 НК РФ по необращающимся ценным бумагам фактическая цена сделки признается рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае приобретения необращающихся ценных бумаг по цене выше максимальной цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается максимальная цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Как видим, приведенные нормы ст. 280 НК РФ оперируют несколько отличающимися друг от друга понятиями «цена приобретения ценной бумаги»: в п. 3 идет речь о величине, включающей в том числе дополнительные расходы на приобретение ценной бумаги, а в п. 16 «цена приобретения» определена как цена конкретной сделки.

Очевидно, что цена сделки с ценной бумагой может не включать в себя дополнительные расходы на приобретение, тем более если эти дополнительные расходы вытекают не из договора с продавцом ценной бумаги, а из других договоров с иными контрагентами (консультантами, оценщиками, регистраторами и т.п.).

Однако, по нашему мнению, вышеобозначенное «противоречие» между п. 3 и п. 16 ст. 280 НК РФ таковым отнюдь не является, поскольку данные нормы направлены на ре­гулирование разных аспектов: в п. 3 цена приобретения ценной бумаги определена как совокупность расходов, уменьшающих доход от реализации, а в п. 16 регулируется порядок контроля за ценой сделки с ценной бумагой.

С учетом изложенного считаем, что при реализации ценной бумаги продавец имеет право включить в ее «налоговую себестоимость», уменьшающую доход от продажи, все дополнительные расходы, связанные с приобретением данной ценной бумаги.

Вместе с тем, при «тестировании» цены приобретения ценной бумаги на предмет ее соотношения с максимумом ценового интервала данные дополнительные расходы в расчет приниматься не должны, и такое тестирование следует производить в отношении цены конкретной сделки по покупке ценной бумаги.

Ольга Фёдорова
Ольга Фёдорова

заместитель генерального директора по экономическим проектам Группы компаний «Налоги и финансовое право»

Источник: Группа компаний "Налоги и финансовое право"

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Банкиру
 
Государство займет у народа. Стоит ли покупать государственные облигации для населения
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин пояснил, как считать НДФЛ при операциях с валютными ценными бумагами
 
Бухгалтерские новости
 
Каждый из бывших супругов может претендовать на вычет при продаже ценных бумаг
 
Банкиру
 
Почему россияне боятся инвестировать в акции
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения14
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена»
09:17
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
09:10
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «ФАС возбудила дело повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ФАС возбудила дело повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
07:27
Клерк
ВячеславЗ прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
07:13
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
06:03
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
05:53
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
03:13
Аноним прокомментировал материал «Как оформить платежку, погашая кредит перед «лопнувшим» банком»
02:18
Аноним прокомментировал материал «Аттестация работников: что нужно знать работодателю?»
02:17
Клерк
hub прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
01:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
01:37
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
00:43
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
00:23
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "КОРПОРАЦИЯ АЕГ"»
вчера, 23:53
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/60359 от 17.10.2016»
вчера, 23:49
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 22:53
Клерк
yante прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:48
Аноним прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:32
Аноним прокомментировал материал «Руководитель-садовник»
вчера, 22:18
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:54
Аноним прокомментировал материал «Власти хотят перекрыть россиянам доступ к онлайн-казино»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:30
Клерк
soksvetlana1 прокомментировал материал «Страховые взносы — 2017: новые КБК и порядок уточнения платежей»
вчера, 20:20
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 20:06
Клерк
С.В прокомментировал материал «Швейцарцы на референдуме высказались против налоговой реформы»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 19:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Банк заподозрил предпринимателя в обнале»
вчера, 19:17
Аноним прокомментировал материал «Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент»
вчера, 19:03
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ИП КОРКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ»
вчера, 18:28
еще
 