Декретные пособия: когда ФСС отказывает в возмещении

Просмотров:

По закону работодатели вправе рассчитывать на зачет выплаченных пособий по беременности и родам в счет уплаты страховых взносов в ФСС РФ. В тех случаях, когда сумма пособия превышает сумму уплачиваемых взносов, фонд компенсирует работодателю понесенные им расходы. Однако зачет и возмещение декретных пособий не всегда возможны. Наиболее типичные причины для отказа в возмещении для БУХ.1С рассмотрел эксперт по налогообложению Игорь Кармазин. А заодно и ответил на вопрос о том, в каких случаях организация может оспорить подобный отказ в судебном порядке.

Статья 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" прямо говорит о том, что если сумма пособия, выплаченного сотруднице, превышает сумму взносов, которые компания должна уплатить в ФСС, то фонд полностью компенсирует работодателю все понесенные расходы.

Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени 1. Работодатели вправе рассчитывать на зачет выплаченных пособий по беременности и родам в счет уплаты страховых взносов в ФСС. 2. Если сумма пособия, выплаченного сотруднице, превышает сумму взносов, которые компания должна уплатить в ФСС, то фонд полностью компенсирует работодателю все понесенные расходы. 3. ФСС вправе не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением закона. 4. Наиболее частая претензия к работодателям со стороны ФСС - прием сотрудниц на работу незадолго до выхода в отпуск по беременности и родам. 5. Для получения возмещения работодателю обычно следует доказать всего несколько моментов: наличие трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом, наступление страхового случая, факт выплаты пособия и его размер. Все остальное доказывается ФСС.

Однако, зачет и возмещение декретных пособий не всегда возможен. Согласно статье 11 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», страховщик вправе не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением закона. Это могут быть неверно оформленные или поддельные документы, создание искусственной ситуации для возмещения средств из ФСС в завышенном размере и иные нарушения.

ФСС может отказать в возмещении понесенных расходов также и при наличии сомнений в добросовестности организации и ее сотрудников. Поводом для таких сомнений могут послужить самые различные обстоятельства от момента трудоустройства до соответствия сотрудницы занимаемой должности.

Страховщик исходит из того, что возмещение средств из фонда является восстановительной мерой, направленной на компенсацию реальных затрат страхователя. Поэтому само по себе наступление страхового случая (беременность и роды) еще не является достаточным основанием для получения возмещения. Работодателю необходимо будет доказать свою добросовестность. По крайней мере, еще до возникновения проблем с ФСС и обращения в суд необходимо позаботиться о том, чтобы не навлечь на себя немилость контролеров.

Трудоустройство беременной сотрудницы

Пожалуй, наиболее частой претензией к работодателям со стороны ФСС является прием сотрудниц на работу незадолго до выхода в отпуск по беременности и родам. С одной стороны ФСС вполне можно понять. Трудоустройство женщин за несколько месяцев, а то и недель до декрета всегда подозрительно. На сегодняшний день общая практика трудоустройства в нашей стране такова, что работодатели с неохотой берут на работу не только беременных женщин, но и молодых женщин вообще. Все потому, что велика вероятность скорого ухода такой сотрудницы в декрет.

Трудоустройство же на поздних сроках беременности выглядит подозрительно вдвойне. Речь может идти буквально о нескольких днях работы, а ФСС придется возмещать из своего бюджета порой довольно крупные денежные суммы. Напомним, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" пособие по беременности и родам производится именно за счет средств Фонда социального страхования. Причем пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка (с некоторыми ограничениями).

С другой стороны, это является важнейшей правовой гарантией соблюдения трудовых и экономических прав женщин. Собственно, в этом, в том числе, и проявляется социальный характер государства, которое обязано обеспечивать незащищенные слои населения за счет создания системы социального страхования.

Но, выступая посредником между женщиной и системой соцстраха, работодатель оказывается как бы между двух огней. Закон требует от него выплату пособия (статья 183 ТК РФ), а ФСС, в свою очередь, может отказать в возмещении этого пособия со ссылкой на недобросовестность. Однако, надо отдать должное судам, арбитражная практика по этому эпизоду по большей части складывается именно в пользу работодателей.

Суды исходят из того, что само по себе трудоустройство беременной сотрудницы не свидетельствует о попытке незаконного получения средств из бюджета страховщика. Законодательство не содержит никаких запретов на этот счет. Более того, предусматривается ответственность за дискриминацию в сфере труда и занятости.

Работодатель попросту не вправе отказать женщине в приеме на работу по причине того, что вскоре она станет мамой (статья 64 ТК РФ). В силу же статьи 145 УК РФ необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщине вообще образует состав преступления.

По этой же причине не может быть отказано в возмещении страхователю понесенных им расходов на выплату пособий по обязательному социальному страхованию. В том числе ввиду незначительности суммы перечисленных им страховых взносов из-за небольшого размера заработной платы или непродолжительного периода работы беременной женщины. Об этом прямо говорится, например, в Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 года № А53-14892/2015, Постановлении ФАС Поволжского округа от 16.04.2015 года № А72-7843/2014.

Гораздо труднее будет доказать свою добросовестность, когда к “интересному положению” трудоустраиваемой женщины добавляется и ряд других факторов. Скажем, несоответствие занимаемой должности.

Несоответствие занимаемой должности

В основном судьи сходятся во мнении, что в целях получения возмещения за счет средств ФСС женщина должна работать по своей, либо по смежной специальности (бухгалтер - экономист, юрист - исполнительный директор, повар – официант и т.п.). Как минимум, занимаемая женщиной должность не по специальности не должна требовать специальных навыков и познаний, получаемых в учебных заведениях. На это, кстати, неоднократно указывал ранее и Высший Арбитражный Суд РФ (Определение ВАС РФ от 09.08.12 года № ВАС-10757/12, Определение ВАС от 26.04.12 № ВАС-4427/2).

Если женщину-товароведа берут на должность программиста, то в большинстве случаев контролеры сочтут подобное трудоустройство схемой в целях получения необоснованной выгоды. Когда же дипломированного экономиста зачисляют в штат в качестве секретаря, то оснований для отказа в возмещении пособий не имеется. Если сотрудник может работать экономистом или юристом, то и обязанности секретаря выполнять у него получится.

Арбитражный суд Пермского края в Решении от 13.04.2016 года № А50-30985/2015 рассмотрел следующую ситуацию. В период беременности женщину трудоустроили на должность секретаря-референта. ФСС отказал в возмещении пособия, выплаченного в пользу этой сотрудницы. Основание - у нее отсутствовал опыт работы по этой специальности, и ранее она работала бухгалтером. Суд указал, что отсутствие предшествующего опыта работы в должности секретаря-референта при наличии опыта работы бухгалтером не свидетельствует о невозможности выполнять трудовые обязанности. Тот факт, что предусмотренная штатным расписанием должность секретаря-референта впоследствии стала вакантна, а функции были распределены между руководителем общества и юристом, не влечет отказа в возмещении пособия. Незначительный период работы (12 смен) при наличии реальных трудовых отношений также не свидетельствует о злоупотреблении заявителем правом на возмещение расходов. В итоге решение ФСС признали незаконным.

Частным случаем описанной проблемы является создание в организации новой должности специально “под сотрудницу”. Допустим, предприятие на протяжении нескольких лет обходилось без штатного юриста, и внезапно такая должность в компании появляется и занимает его именно вновь прибывшая беременная сотрудница.

Причем, как правило, после ухода в декрет вновь созданная должность сама собой упраздняется, а обязанности сотрудницы распределяются между другими работниками. Конечно, такая ситуация повлечет за собой ряд резонных вопросов. В первую очередь контролеры проверят, была ли вообще необходима в штате новая сотрудница.

ФАС Уральского округа в Постановлении от 17.02.2016 года № А60-26050/2015 рассмотрел ситуацию, когда ФСС отказал индивидуальному предпринимателю в возмещении пособия на основании отсутствия необходимости в создании новой должности. Беременная сотрудница была принята на должность заместителя директора, а должность самого директора отсутствовала как таковая (им являлся сам ИП). Суд учел, что ИП доказал факт трудоустройства сотрудницы и осуществления ею трудовых обязанностей. Кроме того, была доказана и уплата в ФСС всех необходимых взносов. На основании этого решение об отказе в возмещении пособия было признано незаконным.

Повышенная зарплата и премирование

Величина пособия напрямую зависит от средней заработной платы женщины за два календарных года, которые предшествуют году, в котором женщина уходит в декрет. Соответственно, чем выше были зарплата и премии, тем больше пособие. Поэтому, если женщина в течение 2014 и 2015 года занимала должность бухгалтера, а в середине 2015 года, допустим, на втором месяце беременности ее повысили до финансового директора и удвоили оклад, то такая ситуация, естественно, вызовет со стороны ФСС множество вопросов.

По общему правилу высокий уровень зарплаты не влечет отказа в возмещении пособия. Равно как и повышение зарплаты во время беременности. Согласно статье 129 ТК РФ, должностной оклад - это фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

По закону работодатель вправе принимать на работу любое лицо и устанавливать ему вознаграждение в любом размере. Вместе с тем, с учетом установленных обстоятельств дела, возмещение расходов на выплату пособия по обязательному социальному страхованию не может ставиться в зависимость только от наличия у работодателя полномочий в сфере гражданско-правовых отношений.

Зарплата беременной сотрудницы на должности бухгалтера не может в два-три раза превышать зарплату ее коллег-бухгалтеров. В противном случае, высокая зарплата привлечет только лишнее внимание проверяющих и станет дополнительным плюсом в копилку доводов ФСС (Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 года № 306-КГ16-10153).

Для получения права на возмещение пособия из ФСС работодатель обязан доказать, что прием на работу беременной сотрудницы был вызван производственной необходимостью, а сама сотрудница действительно выполняла трудовую функцию. Причем заработок сотрудницы должен соответствовать (хотя бы приблизительно) среднему уровню заработков в компании по такой же специальности и за выполнение такого же объема работ.

Если эти условия соблюдаются, повышенная зарплата сотрудницы не станет поводом для отказа в возмещении расходов. Это, в частности, подтвердил и Арбитражный суд Краснодарского края в Решении от 12.08.2016 года № А32-15862/2015. Здесь речь шла о повышении беременной сотруднице зарплаты в два раза – с 9 до 18 тысяч рублей. Суд указал, что в силу статей 132 и 135 ТК РФ установление работнику размера заработной платы относится к исключительным полномочиям работодателя. Причем ФСС не вправе влиять на уровень зарплат. В законе таких полномочий страховщика не содержится.

При этом само по себе увеличение оклада сотрудницы в период беременности не доказывает недобросовестность работодателя при подтверждении выплаты им зарплаты и начисления взносов.

Совмещение должностей

Еще одно обстоятельство, которое может привлечь к себе нежелательное внимание ФСС – выплата пособия сотруднице, совмещающей должности в одной или даже сразу в нескольких организациях. Заработок таких сотрудниц будет больше. Соответственно, и пособие будет выплачиваться в повышенном размере. Отказывая в возмещении пособия, ФСС в большинстве случаев настаивает на том, что женщина, особенно беременная, просто физически не может одновременно исполнять обязанности и по основному месту работы, и по совместительству.

По закону заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей. При этом, заключение трудовых договоров о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей допускается при соблюдении положений части 1 статьи 284 ТК РФ.

Причем продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать в совокупности четырех часов в день. Если судом будет установлено, что данное ограничение не соблюдалось, а заработная плата работнику уплачивалась и учитывалась полностью, а не пропорционально отработанному времени, суд откажет в возмещении пособия.

Один из таких случаев был рассмотрен Восьмым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 10.06.2016 года № А70-11765/2015. Сотрудница устроилась на работу по совместительству, продолжительность которой, как мы уже отмечали, в силу трудового законодательства не должна превышать четырех часов в день. Но при этом она была принята на работу на условиях полного рабочего дня - с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Соответственно, заработная плата ей выплачивалась в размере полного оклада. При таких обстоятельствах в возмещении работодателю было отказано.

Откажет суд в возмещении и тогда, когда будет установлена явная диспропорция в размере заработной платы по основному месту работу и на дополнительной работе.

В качестве примера можно рассмотреть спор, разрешенный Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 01.04.2015 года № А07-16176/2014. Из материалов дела следовало, что женщина была принята на должность администратора как основной работник с окладом 6 800 рублей. Кроме того, между предприятием и сотрудницей был заключен срочный трудовой договор на условиях совместительства. По нему женщина осуществляла работу на дому на должности менеджера проекта с окладом 50 000 рублей. Суд поддержал отказ ФСС в возмещении выплаченного пособия. По мнению суда, подобная диспропорция в заработке свидетельствует о намеренном завышении дохода в целях получения необоснованного возмещения из ФСС.

Выплата пособия самой себе

Много вопросов на практике вызывает ситуация, когда в декретный отпуск отправляется директор предприятия, являющаяся единственным учредителем и участником данного общества. С точки зрения ФСС, права на возмещение декретного пособия здесь вообще не возникает.

Логика у страховщиков примерно следующая: право на получение пособия возникает у застрахованных лиц по всем видам обязательного социального страхования с момента заключения трудового договора с работодателем. В свою очередь, трудовой договор между обществом и директором, являющимся единственным учредителем и участником данного общества, не может быть заключен. Соответственно, и о праве на пособие в этом случае говорить не приходится.

Отметим, что подобные доводы ФСС были признаны несостоятельными еще в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 2009 года № 6362/09. Суд разъяснил, что трудовые отношения, которые возникают в результате избрания и назначения на должность, характеризуются именно как трудовые отношения на основании трудового договора (статья 16 ТК РФ).

В силу статьи 39 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" назначение лица на должность директора оформляется решением единственного учредителя общества. При этом ТК РФ не содержит норм, запрещающих применение общих положений Кодекса к трудовым отношениям, когда происходит совпадение статуса работника и работодателя в одном лице.

Следовательно, трудовые отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. Соответственно такой работник, состоящий с обществом в трудовых отношениях, имеет право на обязательное социальное страхование на общих основаниях.

Дополнительным аргументом в пользу отказа ФСС будет являться увольнение учредителем прежнего директора и назначение на его место самого себя непосредственно перед самими родами. Причем без обоснования причин смены руководства. Однако и в таких ситуациях суды встают на сторону страхователей. Если фонд не докажет, что женщина на должности руководителя ничего не делала, а назначенная ей зарплата значительно превосходит заработок предыдущего директора.

Одной из таких ситуаций посвящено Решение Арбитражного суда Челябинской области от 19.10.2015 года № А76-15704/2015. Спор касался выплаты пособия директору общества, назначенному на должность за 3 месяца до родов. ФСС настаивал на экономической нецелесообразности назначения нового директора и создании искусственной ситуации для незаконного возмещения денежных средств из фонда. Суд подтвердил, что экономическая целесообразность любых действий юридического лица определяется самим юридическим лицом. В его же компетенции находятся и кадровые вопросы. ФСС не вправе диктовать организации ни кадровую политику, ни принятие каких бы то ни было стратегических решений.

Доказательств отсутствия или несоответствия у застрахованного лица образования, опыта работы объему требований к занимаемой должности, ФСС не представил. Не доказал он и то, что женщина на должности директора не выполняла никакой работы. При таких обстоятельствах суд решил, что оснований для отказа в возмещении пособия не имелось.

То же самое касается и ситуаций, когда сотрудница и директор общества находятся в родственных отношениях. И являются, скажем, супругами. Разрешая подобные споря, суды исходят из того, что действующим законодательством не установлено запретов на принятие на работу сотрудников при условии оформлении трудового договора и фактического осуществления трудовой деятельности.

Соответственно, назначение пособия лицам, состоящим с работодателем в родстве или свойстве, не влечет никаких неблагоприятных последствий для работодателя. На это обратил, внимание, в частности, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 27 августа 2014 года № А33-20918/2013.

Отказать нельзя возместить

Итак, анализ судебной практики показывает, что далеко не все претензии страховщиков могут повлечь за собой отказ в возмещении пособия. Отдельные признаки незаконного возмещения денежных средств – еще не нарушение. Для получения возмещения работодателю следует доказать всего лишь несколько моментов. Это:

наличие трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом,

наступление страхового случая,

факт выплаты пособия и его размер.

Все остальное доказывается ФСС.

При этом следует учитывать, что законодательством запрещен необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью. Принятие на работу незадолго до выхода в декрет – тоже отнюдь не преступление, а гарантия соблюдения прав женщин. Родственные отношения между работником и руководителем предприятия не могут служить основанием в отказе в выплате пособия. Не может служить таким основанием и работа по совместительству, высокая заработная плата и иные подобные обстоятельства.

Источник: http://www.buh.ru