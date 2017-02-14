Амортизационная премия у лизингополучателя. Бухгалтерский учет и налогообложение

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Амортизационная премия позволяет ускорить процесс отнесения на расходы стоимость объекта основных средств.

Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет операций по применению амортизационной премии лизингополучателем.

Гражданско-правовые отношения

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование (ст. 665 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее — Закон № 164-ФЗ )).

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга (п. п. 1, 2 ст. 28 Закона № 164-ФЗ ).

Понятие амортизационной премии

Порядок применения в налоговом учете амортизационной премии прописан в п. 9 ст. 258 НК РФ, и он не содержит каких-либо особенностей для предмета лизинга.

Согласно данной норме налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% (30% — в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).

В каких случаях лизингополучатель имеет право применить амортизационную премию

По вопросу правомерности применения лизингополучателем амортизационной премии существует две позиции.

Позиция 1. Амортизационная премия применяется, но только в части выкупной стоимости

В письме ФНС России от 08.04.2009 № ШС-22-3 /267 выражена следующая точка зрения:

Согласно п. 10 ст. 258 НК РФ имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу (подгруппу) той стороной, у которой данное имущество должно учитываться по условиям договора финансовой аренды (договора лизинга).

Если предмет лизинга по условиям договора передается на баланс лизингополучателя, он не вправе применять амортизационную премию к лизинговым платежам, поскольку эти платежи в части, превышающей выкупную стоимость предмета лизинга, к затратам на приобретение основных средств не относятся.

Однако амортизационная премия может быть применена лизингополучателем в отношении выкупной цены предмета лизинга.

18.05.2012

03-03-06

лизинговые платежи не являются расходами на капитальные вложения, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и частичную ликвидацию основных средств, поэтому амортизационная премия к таким платежам лизингополучателем не применяется;

п. 1 ст. 28 Закона о лизинге установлено, что под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

Минфин России в Письме от/1/253 высказал такую же точку зрения:

При этом в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Следовательно, амортизационная премия может быть учтена лизингополучателем в отношении выкупной цены предмета лизинга.

В связи с этим возникает вопрос: когда у лизингополучателя появляется право на начисление амортизационной премии?

Ответ на этот вопрос содержится в Постановлении ФАС МО от 11.04.2012 № А40-23166 / 11-116-67 .

Арбитры пришли к следующему выводу: для того чтобы воспользоваться заявленным в учетной политике организации правом на применение амортизационной премии, налогоплательщику необходимо произвести затраты на капитальные вложения в объекты основных средств.

Причем таковыми являются только затраты на выплату выкупной стоимости предмета лизинга, поскольку лизинговые платежи представляют собой самостоятельный вид расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Таким образом, лизингополучатель не вправе применять амортизационную премию по расходам на капитальные вложения в лизинговое имущество при вводе его в эксплуатацию.

Ведь на данный момент лизингополучателем выкупная стоимость предмета лизинга не погашена, значит, еще не понесены расходы на его приобретение.

Начислить амортизационную премию следует после перехода права собственности на предмет лизинга.

Этот момент устанавливается условиями договора.

Как правило, если выкупная стоимость погашается отдельно от лизинговых платежей, предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после ее оплаты.

Если же данная стоимость входит в состав лизинговых платежей — после полного погашения последних.

согласована величина выкупной стоимости лизингового имущества;

право собственности на предмет лизинга перешло к лизингополучателю;

за период действия договора лизинга на расходы лизингополучателя не перенесена полная цена данного договора.

Таким образом, при заключении договора финансовой аренды смешанного типа лизингополучатель вправе применить амортизационную премию, если:

Позиция 2. Амортизационная премия применяется независимо от выкупа предмета лизинга

Согласно этой позиции, амортизационная премия может быть применена и в том случае, если выкупная стоимость предмета лизинга не выделена в составе лизинговых платежей на основании следующего:

В случае, когда передаваемое в лизинг амортизируемое имущество учитывается на балансе у лизингополучателя, та часть лизингового платежа, на которую приходится первоначальная стоимость приобретения этого имущества, по сути своей является капитальным вложением в основной капитал (основные средства) лизингополучателя.

Кроме того, на основании ст. 31 Федерального закона № 164-ФЗ предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению.

При этом сторона договора, на балансе которой находится предмет лизинга, производит амортизационные отчисления по данному имуществу.

Там же определено, что стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга (Постановления ФАС ЦО от 11.11.2011 № А64-5786 /2010, ФАС МО от 22.02.2011 N-КА-А40 /474–11).

Отметим, что такая позиция весьма спорна по следующим основаниям:

Капитальными вложениями является только часть лизингового платежа.

Остальная его часть — это арендные платежи, которые лизингополучатель уплачивает лизингодателю за предоставление во временное владение и пользование предмета лизинга.

Причем из договора лизинга, которым установлены только арендные платежи, а выкупная цена определяется самостоятельным договором купли-продажи , невозможно установить, какая часть лизингового платежа приходится на первоначальную стоимость лизингового имущества.

К тому же амортизация и амортизационная премия по предмету лизинга начисляются исходя из расходов лизингодателя на его приобретение.

То есть первоначальная стоимость имущества, передаваемого в лизинг, — это капитальные вложения лизингодателя, а не лизингополучателя.

согласована величина выкупной стоимости лизингового имущества;

право собственности на предмет лизинга перешло к лизингополучателю;

за период действия договора лизинга на расходы лизингополучателя не перенесена полная цена данного договора.

С учетом вышеизложенного, полагаем, что лизингополучатель вправе начислять амортизационную премию в отношении выкупной цены лизингового имущества если:

Начислить амортизационную премию следует после перехода права собственности на предмет лизинга.

Бухгалтерский учет

Лизингополучатель принимает предмет лизинга к бухгалтерскому учету по стоимости, соответствующей общей сумме договора лизинга (без учета НДС.

Стоимость поступившего предмета лизинга отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Арендные обязательства»).

В соответствии с п. п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Утверждено Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н), п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (Утверждены Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15) (далее — Указания) сформированная на счете 08 первоначальная стоимость имущества списывается в дебет счета 01 «Основные средства» (субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»).

амортизация

Стоимость лизингового имущества погашается лизингополучателем путем начисления амортизации в течение срока его полезного использования.

Амортизация предмета лизинга начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его принятия к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости.

При этом при применении линейного способа амортизация рассчитывается на основании первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, определяемой исходя из срока полезного использования этого объекта (п. п. 17 — 19, 21 ПБУ 6/01 , п. 9 Указаний, п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н)).

Если лизинговое имущество по окончании срока действия договора финансовой аренды переходит в собственность лизингополучателя, то организация в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 может установить срок полезного использования предмета лизинга исходя из ожидаемого срока его использования, то есть не ограничиваясь сроком действия договора лизинга.

В соответствии с п. п. 5, 8, 16 ПБУ 10/99 амортизационные отчисления признаются расходами по обычным видам деятельности и отражаются по дебету счета учета затрат на производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» (субсчет «Амортизация основных средств, полученных в лизинг»).

лизинговые платежи

При учете лизингового имущества на балансе лизингополучателя уплачиваемые лизингодателю лизинговые платежи на расходы не относятся, а отражаются как погашение ранее признанной задолженности перед лизингодателем (п. 9 Указаний).

При этом, начисление лизингополучателем лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 (субсчет «Арендные обязательства») и кредиту счета 76 (субсчет «Расчеты по лизинговым платежам») (п. 9 Указаний).

выкупная цена

На дату перечисления выкупной цены кредиторская задолженность перед лизингодателем, признанная на момент передачи имущества в лизинг, полностью погашается.

Отметим, что до момента окончания договора лизинга полученное в лизинг имущество отражается на счете учета объектов ОС обособленно (на отдельном аналитическом счете).

Также обособленно отражается начисляемая по полученному в лизинг объекту ОС амортизация.

На дату перехода права собственности на предмет лизинга к организации на счетах учета ОС и амортизации производятся внутренние записи, связанные с переносом данных с аналитических счетов учета лизингового имущества на аналитические счета учета собственных ОС. Это следует из п. 11 Указаний.

Таким образом, после погашения всей суммы по договору лизинга (включая выкупную стоимость) лизингополучатель переводит предмет лизинга в состав собственных основных средств. Эта операция оформляется внутренними записями по счету 01.

В том же порядке отражается сумма амортизации, начисленной по лизинговому имуществу.

амортизационная премия

При этом, в бухгалтерском учете амортизационную премию начислять нельзя.

Налоговый учет

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Предоставление имущества в аренду, в том числе по договору лизинга, для целей налогообложения НДС рассматривается как оказание услуг.

Лизингодатель предъявляет лизингополучателю НДС со стоимости услуг по предоставлению имущества в лизинг и выставляет счета-фактуры (в данном случае — ежемесячно) (п. п. 1, 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ).

Суммы НДС, предъявляемые лизингодателем по лизинговым платежам, лизингополучатель принимает к вычету на основании выставленных лизингодателем счетов-фактур , оформленных с соблюдением требований законодательства.

Вычет НДС производится после отражения в учете лизинговых платежей при условии, что предмет лизинга предназначен для использования в облагаемых НДС операциях, и при наличии соответствующих первичных документов (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

Отметим, что, по мнению Минфина России, для применения налогового вычета составление актов об оказании услуг по сдаче имущества в аренду (предоставлению в лизинг) не требуется (Письмо от 15.06.2015 № 03-07-11 /34410).

НДС, предъявленный лизингодателем с выкупной цены предмета лизинга, принимается к вычету на основании счета-фактуры , оформленного с соблюдением требований законодательства, при условии, что предмет лизинга принят к учету, предназначен для использования в облагаемых НДС операциях, и при наличии соответствующих первичных документов (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

Отметим, что счет-фактура по общему правилу выставляется продавцом не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Так как в момент выкупа предмета лизинга он фактически не отгружается и не транспортируется (так как уже находится в пользовании у лизингополучателя), то к дате отгрузки приравнивается дата перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, в данном случае — это дата подписания сторонами соответствующего акта (п. 3 ст. 167 НК РФ).

Налог на прибыль организаций

Полученный лизингополучателем предмет лизинга, принимаемый им на учет, включается в состав амортизируемого имущества лизингополучателя (п. 1 ст. 256, п. 10 ст. 258 НК РФ).

Первоначальной стоимостью полученного предмета лизинга признается сумма расходов на его приобретение (за вычетом НДС), возникшая у лизингодателя (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Таким образом, в налоговом учете лизингополучатель признает предмет лизинга амортизируемым имуществом, первоначальная стоимость которого соответствует сумме расходов лизингодателя на приобретение этого имущества (абз. 3 п. 1 ст. 257, п. 10 ст. 258 НК РФ).

амортизация

По общему правилу стоимость амортизируемого имущества включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, через механизм амортизации (пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ).

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода полученного в лизинг объекта ОС в эксплуатацию, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости этого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества по любым основаниям (п. 4 ст. 259, п. п. 5, 6 ст. 259.1 НК РФ).

При применении линейного метода начисления амортизации ее ежемесячная сумма в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, рассчитываемой для данного объекта исходя из срока его полезного использования (п. 2 ст. 259.1 НК РФ).

При этом названный срок устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом Классификации ОС (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из начисленной суммы (п. 3 ст. 272 НК РФ).

лизинговые платежи

Кроме амортизационных отчислений, ежемесячно в налоговом учете лизингополучателя признаются расходы в виде лизинговых платежей за вычетом суммы амортизации по лизинговому имуществу, начисленной в соответствии с гл. 25 НК РФ (абз. 2 пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

То есть, в силу пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ лизинговые платежи, не превышающие сумму начисленной амортизации, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

выкупная цена

По истечении срока лизинга организация уплачивает выкупную цену и получает предмет лизинга в собственность.

Главой 25 не установлено особого порядка для отражения в налоговом учете такой операции.

Считаем, что при выкупе предмета лизинга его следует исключить из состава полученных в лизинг объектов ОС и отразить в налоговом учете в качестве собственного амортизируемого ОС (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ).

Первоначальная стоимость выкупленного объекта ОС определяется в размере его выкупной цены, предусмотренной договором лизинга (без учета НДС) (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ), а срок полезного использования определяется с учетом предыдущего срока его эксплуатации по договору лизинга (что следует из п. 7 ст. 258 НК РФ).

амортизационная премия

Если организация приняла решение воспользоваться правом, предусмотренным п. 9 ст. 258 НК РФ, то она единовременно учитывает в составе налоговых расходов 30% суммы капитальных вложений на приобретение уже собственного имущества.

При этом капитальными вложениями являются затраты лизингополучателя на погашение выкупной цены предмета лизинга (см. Письма Минфина России от 18.05.2012 № 03-03-06 /1/253, ФНС России от 08.04.2009 № ШС-22-3 /267, Постановление ФАС МО от 11.04.2012 по делу № А40-23166 / 11-116-67 ).

Поскольку налогоплательщик применяет амортизационную премию, то ежемесячные амортизационные отчисления рассчитываются исходя из первоначальной стоимости предмета лизинга за минусом амортизационной премии.

Применение ПБУ 18/02

Так как в бухгалтерском учете премия не начисляется, то суммы налоговой и бухгалтерской амортизации будут различаться.

В результате возникнут налогооблагаемая временная разница и отложенное налоговое обязательство (ОНО), которое надо отражать в бухучете в соответствии с ПБУ 18/02 (п. п. 3, 12 ПБУ 18/02).

Величина ОНО рассчитывается по формуле (п. 15 ПБУ 18/02):

Величина ОНО = Сумма амортизированной премии, включенной в налоговые расходы Х ставка налога на прибыль.

ОНО погашается (уменьшается) по мере начисления амортизации по ОС в бухгалтерском и налоговом учете (п. 18 ПБУ 18/02).

Сумма, на которую погашается ОНО, рассчитывается по формуле:

Сумма, на которую погашается ОНО = (Сумма ежемесячной бухгалтерской амортизации — Сумма ежемесячной налоговой амортизации) Х ставка налога на прибыль.

Проводки по отражению и погашению ОНО будут такие:

Проводка Операция Д 68/ОНО — К 77 Отражено ОНО Д 77 — К 68/ОНО Уменьшено ОНО

Пример Организация заключила договор лизинга сроком на три года с правом выкупа. По условиям договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя. В связи с этим предмет лизинга введен в эксплуатацию и принят к учету в день заключения договора. По окончании срока договора к лизингополучателю переходит право собственности на станок после полной оплаты его выкупной цены (оплата производится в последний месяц). Расходы лизингодателя на приобретение предмета лизинга составили 600 000 руб. (без НДС). Общая сумма договора лизинга составила 1 416 000 руб. (включая НДС — 216 000 руб.), в том числе лизинговые платежи — 1 062 000 руб. (включая НДС — 162 000 руб.), выкупная цена имущества — 354 000 руб. (включая НДС — 54 000 руб.). Таким образом, ежемесячные лизинговые платежи равны 29 500 руб. (1 062 000 руб. /36 мес.) (включая НДС — 4 500 руб.). При вводе лизингового имущества в эксплуатацию лизингополучатель включил его в третью амортизационную группу, установив ожидаемый срок использования — 60 месяцев. Амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом. Согласно учетной политике к данному имуществу применяется амортизационная премия в размере 30% суммы капитальных вложений. Произведем необходимые расчеты: Ежемесячная сумма бухгалтерской амортизации составит 20 000 руб. (1 200 000 руб. / 60 мес.). В налоговом учете лизингополучатель признает предмет лизинга амортизируемым имуществом, первоначальная стоимость которого соответствует сумме расходов лизингодателя на приобретение этого имущества (абз. 3 п. 1 ст. 257, п. 10 ст. 258 НК РФ). В рассматриваемом случае она равна 600 000 руб. Поэтому, в налоговом учете ежемесячная сумма амортизационных отчислений по предмету лизинга составит 10 000 руб. (600 000 руб. /60 мес.). Что касается лизинговых платежей, уплачиваемых ежемесячно в период действия договора лизинга, то в общем случае данные затраты относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, за вычетом сумм амортизации, начисленных по этому ОС (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). В данной ситуации ежемесячная сумма лизингового платежа (без учета НДС) равна 25 000 руб. (29 500 — 1800). Сумма ежемесячной амортизации составляет 10 000 руб., следовательно, в налоговом учете лизинговые платежи в период действия договора лизинга учитываются в размере 15 000 руб. (25 000 руб. — 10 000 руб.). В последний месяц действия договора лизинга организация погашает выкупную цену и получает предмет лизинга в собственность. В силу п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ в налоговом учете этот объект как имущество, полученное в лизинг, выбывает и принимается к учету как собственный объект основных средств. Его первоначальная стоимость определяется в размере выкупной цены, установленной договором лизинга (без учета НДС), а срок полезного использования исчисляется с учетом срока эксплуатации основного средства по договору лизинга (п. 7 ст. 258 НК РФ). В рассматриваемом случае срок полезного использования выкупленного имущества может быть установлен равным 24 мес. (60 — 36). Соответственно, ежемесячная норма амортизации составит 4,17% (1 / 24 мес.). Организация приняла решение воспользоваться правом, предусмотренным п. 9 ст. 258 НК РФ, и единовременно учесть в составе налоговых расходов 30% суммы капитальных вложений на приобретение уже собственного имущества. Таковыми являются затраты лизингополучателя на погашение выкупной цены предмета лизинга. Таким образом, величина амортизационной премии составит 90 000 руб. (300 000 руб. x 30%). Поскольку налогоплательщик применил амортизационную премию, ежемесячные амортизационные отчисления рассчитываются исходя из первоначальной стоимости имущества за минусом указанной премии, то есть 210 000 руб. (354 000 — 54 000 — 90 000). Соответственно, ежемесячная сумма амортизации в налоговом учете составит 8 750 руб. (210 000 руб. x 4,17%). Таким образом, в первый месяц начисления амортизации по выкупленному предмету лизинга в состав налоговых расходов следует включить 98 750 руб. (90 000 + 8 750). В последующие 23 месяца, при исчислении налога на прибыль, лизингополучатель будет учитывать амортизацию в размере 8 750 руб.

Применение ПБУ 18/02

В анализируемой ситуации в бухгалтерском и налоговом учете общая сумма расходов, признаваемых в связи с получением имущества в лизинг и его выкупом, составляет 1 200 000 руб.

Причем в бухгалтерском учете в течение всего периода использования ОС (60 мес.) амортизация начисляется в сумме 20 000 руб. в месяц.

В свою очередь, в налоговом учете лизингополучатель в течение первых 36 месяцев действия договора лизинга ежемесячно признает расходы в сумме начисленной амортизации в размере 10 000 руб. и лизинговых платежей в размере 15 000 руб.

После выкупа лизингового имущества в первый месяц его амортизирования в налоговом учете признано 98 750 руб., в течение оставшегося срока использования основного средства — ежемесячно по 8 750 руб.

Как видим, в бухгалтерском и налоговом учете расходы, связанные с приобретением лизингового имущества, учитываются по-разному .

Это приводит к возникновению налогооблагаемых временных разниц (НВР) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), учитываемых в порядке, установленном п. п. 12, 15 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Так, в течение первых 36 месяцев срока действия договора лизинга у организации ежемесячно образуется НВР в сумме 5 000 руб. (25 000 — 20 000) и возникает соответствующее ей ОНО в сумме 1 000 руб. (5 000 руб. x 20%).

В первый месяц начисления амортизации по выкупленному в собственность имуществу в связи с применением амортизационной премии у налогоплательщика вновь возникают НВР в сумме 78 750 руб. (98 750 — 20 000) и ОНО — 15 750 руб. (78 750 руб. x 20%).

В последующие 23 месяца месяцы до истечения срока полезного использования имущества разница между ежемесячными суммами амортизации в бухгалтерском и налоговом учете составит 11 250 руб. (20 000 — 8 750), что приводит к ежемесячному уменьшению ОНО в сумме 2 250 руб. (11 250 руб. x 20%).

В бухгалтерском учете лизингополучателю следует сделать следующие записи:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ При получении предмета лизинга Признаны вложения в предмет лизинга в полной сумме задолженности перед лизингодателем (без НДС) 08 76-ар

«Арендные обязательства» 1 200 000 Договор лизинга, Акт приемки-передачи имущества в лизинг Отражена задолженность перед лизингодателем в сумме НДС, подлежащей уплате по договору лизинга 19 76-ар

«Арендные обязательства» 216 000 Договор лизинга, Акт приемки-передачи имущества в лизинг Предмет лизинга включен в состав ОС 01-л

«Основные средства, полученные в лизинг» 08 1 200 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств,

Инвентарная карточка учета объектов основных средств Ежемесячно в течение 36 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем получения предмета лизинга) Начислен ежемесячный лизинговый платеж (с учетом НДС, предъявленного лизингодателем) 76-ар

«Арендные обязательства» 76-лп

«Задолженность по уплате лизинговых платежей» 29 500 Договор лизинга, Бухгалтерская справка Принят к вычету НДС с лизингового платежа, предъявленный лизингодателем 68-НДС 19 4 500 Счет-фактура Перечислен лизинговый платеж 76-лп 51 29 500 Выписка банка по расчетному счету Начислена амортизация по предмету лизинга (8 700 000 / 60) 20 (26, 44 др.) 02-л

«Амортизация по основным средствам, полученным в лизинг» 20 000 Бухгалтерская справка-расчет Признано ОНО ((25 000 - 20 000) x 20%) 68/ОНО 77 1 000 Бухгалтерская справка-расчет При выкупе предмета лизинга Перечислена выкупная цена по договору лизинга 76-ар

«Арендные обязательства» 51 354 000 Договор лизинга, Выписка банка по расчетному счету Выкупленный предмет лизинга включен в состав собственных ОС 01-с

«Собственные основные средства» 01-л

«Основные средства, полученные в лизинг» 1 200 000 Акт о передаче имущества в собственность лизингополучателя,

Инвентарная карточка учета объектов основных средств Отражена амортизация по выкупленному предмету лизинга (20 000 x 36) 02-л

«Амортизация по основным средствам, полученным в лизинг» 02-с

«Амортизация собственных основных средств» 720 000 Акт о передаче имущества в собственность лизингополучателя Признано ОНО ((98 750 — 20 000) x 20%) 68/ОНО 77 15 750 Бухгалтерская справка-расчет Принят к вычету НДС, предъявленный лизингодателем при выкупе предмета лизинга 68-НДС 19 54 000 Счет-фактура Ежемесячно в течение оставшегося срока полезного использования выкупленного предмета лизинга (23 месяца), начиная с месяца, следующего за месяцем выкупа Начислена амортизация 20 (26, 44 др.) 02-с

«Амортизация собственных основных средств» 20 000 Бухгалтерская справка-расчет Уменьшено (погашено) ОНО 77 68/ОНО 2 250 Бухгалтерская справка-расчет