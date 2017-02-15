Амортизационная премия у лизингодателя. Бухгалтерский учет и налогообложение

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Амортизационная премия позволяет ускорить процесс отнесения на расходы стоимость объекта основных средств.

Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет операций по применению амортизационной премии лизингодателем.

Гражданско-правовые отношения

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование (ст. 665 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее — Закон № 164-ФЗ )).

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга (п.п. 1, 2 ст. 28 Закона № 164-ФЗ ).

Понятие амортизационной премии

Порядок применения в налоговом учете амортизационной премии прописан в п. 9 ст. 258 НК РФ, и он не содержит каких-либо особенностей для предмета лизинга.

Согласно данной норме налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% (30% — в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).

В каких случаях лизингодатель имеет право применить амортизационную премию

По вопросу правомерности применения лизингодателем амортизационной премии необходимо иметь в виду следующее:

Лизингодатель, на балансе которого учитывается предмет лизинга, может применять в отношении такого основного средства амортизационную премию в месяце, следующем за тем, когда имущество было введено в эксплуатацию лизингодателем.

С этим согласны и чиновники, и судьи (см., например, Письма Минфина России от 24.03.2009 № 03-03-06 /1/187, от 10.03.2009 № 03-03-05 /34, ФНС России от 08.04.2009 № ШС-22-3 /267, а также Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.10.2007 № А33-5298 / 07-Ф02-8011 /07).

По мнению суда, передаваемые обществом в лизинг, объекты относятся к амортизируемому имуществу, стоимость которого учитывается в порядке, предусмотренном ст. 259 НК РФ.

Если же в соответствии с условиями договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то, по мнению чиновников, амортизационную премию в данной ситуации лизингодатель не вправе применить (Письма Минфина России от 15.02.2012 № 03-03-06 /1/85, от 24.03.2009 № 03-03-06 /1/187, ФНС России от 08.04.2009 № ШС-22-3 /267).

Основания следующие:

Лизингодатель не имеет права на амортизационную премию, так как лизинговое имущество, переданное на баланс лизингополучателя, учитывается в составе амортизируемого имущества у последнего (п. 10 ст. 258 НК РФ).

Бухгалтерский учет

Приобретение имущества для передачи в лизинг отражается в учете организации-лизингодателя в общеустановленном для приобретения объектов основных средств порядке.

Все затраты, связанные с приобретением предмета лизинга, учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Затем, если лизинговая деятельность является основным видом деятельности лизингодателя, предназначенное для передачи в лизинг имущество приходуется на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» (п. 3 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15, п.п. 4, 5, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Передача имущества в лизинг отражается записями в аналитическом учете по счету 03 (п. 3 Указаний).

Стоимость предмета лизинга, учтенного в составе основных средств, погашается посредством начисления амортизации в общеустановленном порядке (п. 17 ПБУ 6/01 , п. 5 Указаний).

При применении линейного способа следует руководствоваться абз. 2 п. 18, абз. 2, 5 п. 19, п. 21 ПБУ 6/01, пп. «а» п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Срок полезного использования объекта основных средств организация определяет самостоятельно исходя из срока действия договора лизинга (п. 20 ПБУ 6/01 ).

Причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых платежей за отчетный период отражаются по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи», субсчет 90–1 «Выручка».

Поступление от лизингополучателя лизинговых платежей отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 62 (п. 6 Указаний, Инструкция по применению Плана счетов).

По окончании срока действия договора лизинга и при переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя в учете лизингодателя отражается выбытие полностью самортизированного объекта основных средств записью по дебету счета 02 «Амортизация основных средств» и кредиту счета 03.

Налоговый учет

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Сумму НДС, предъявленную продавцом при приобретении лизингового имущества, организация имеет право принять к вычету на основании пп. 1 п. 2 ст. 171, абз. 3 п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ после отражения лизингового имущества на счете 08.

Сумма причитающегося к получению лизингового платежа ежемесячно включается в налоговую базу по НДС вне зависимости от включения (невключения) в нее выкупной цены лизингового имущества (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, п. 2 Письма Минфина России от 07.07.2006 № 03-04-15 /131, Письмо МНС России от 09.09.2004 № 03-2-06 /1/1977/22@ «О налоге на добавленную стоимость»).

Налог на прибыль организаций

Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу (подгруппу) той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора, по стоимости, определяемой как сумма затрат лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и тому подобное (без учета НДС) (п. 10 ст. 258, п. 1 ст. 257 НК РФ).

Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала начисления амортизации по основным средствам, расходы на капитальные вложения в размере не более 30% (в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (абз. 2 п. 9 ст. 258, абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ).

Из приведенной нормы следует, что организация-лизингодатель , в случаях учета лизингового имущества в составе собственного амортизируемого имущества, вправе применять амортизационную премию (Письмо Минфина России от 10.03.2009 № 03-03-05 /34).

С месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию лизингового имущества, амортизация в налоговом учете начисляется ежемесячно (п. 9 ст. 258, п. 4 ст. 259, п. 2 ст. 259.1, пп. 1 п. 2 ст. 259.3, п. 3 ст. 272 НК РФ).

Лизинговый платеж (за вычетом НДС) ежемесячно признается в налоговом учете в составе доходов от реализации (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 271 НК РФ).

Применение ПБУ 18/02

Расходы в виде амортизации (с учетом амортизационной премии в первом месяце начисления амортизации) признаются в налоговом учете в большей сумме, чем в бухгалтерском учете.

Это приводит к возникновению налогооблагаемой временной разницы и соответствующего ей отложенного налогового обязательства.

Погашаться данная разница и обязательство будут по мере начисления амортизации по объекту основных средств в бухгалтерском учете в те периоды, когда в налоговом учете стоимость предмета лизинга будет полностью самортизирована (п.п. 12, 15, 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 , утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н).