Амортизационная премия у лизингодателя. Бухгалтерский учет и налогообложение
Амортизационная премия позволяет ускорить процесс отнесения на расходы стоимость объекта основных средств.
Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет операций по применению амортизационной премии лизингодателем.
Гражданско-правовые отношения
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование (ст. 665 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона от
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга (п.п. 1, 2 ст. 28 Закона №
Понятие амортизационной премии
Порядок применения в налоговом учете амортизационной премии прописан в п. 9 ст. 258 НК РФ, и он не содержит
Согласно данной норме налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% (30% — в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).
В каких случаях лизингодатель имеет право применить амортизационную премию
По вопросу правомерности применения лизингодателем амортизационной премии необходимо иметь в виду следующее:
Лизингодатель, на балансе которого учитывается предмет лизинга, может применять в отношении такого основного средства амортизационную премию в месяце, следующем за тем, когда имущество было введено в эксплуатацию лизингодателем.
С этим согласны и чиновники, и судьи (см., например, Письма Минфина России от
По мнению суда, передаваемые обществом в лизинг, объекты относятся к амортизируемому имуществу, стоимость которого учитывается в порядке, предусмотренном ст. 259 НК РФ.
Если же в соответствии с условиями договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то, по мнению чиновников, амортизационную премию в данной ситуации лизингодатель не вправе применить (Письма Минфина России от
Основания следующие:
Лизингодатель не имеет права на амортизационную премию, так как лизинговое имущество, переданное на баланс лизингополучателя, учитывается в составе амортизируемого имущества у последнего (п. 10 ст. 258 НК РФ).
Бухгалтерский учет
Приобретение имущества для передачи в лизинг отражается в учете
Все затраты, связанные с приобретением предмета лизинга, учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Затем, если лизинговая деятельность является основным видом деятельности лизингодателя, предназначенное для передачи в лизинг имущество приходуется на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» (п. 3 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина России от
Передача имущества в лизинг отражается записями в аналитическом учете по счету 03 (п. 3 Указаний).
Стоимость предмета лизинга, учтенного в составе основных средств, погашается посредством начисления амортизации в общеустановленном порядке (п.
При применении линейного способа следует руководствоваться абз. 2 п. 18, абз. 2, 5 п. 19, п. 21 ПБУ 6/01, пп. «а» п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от
Срок полезного использования объекта основных средств организация определяет самостоятельно исходя из срока действия договора лизинга (п. 20
Причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых платежей за отчетный период отражаются по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи», субсчет 90–1 «Выручка».
Поступление от лизингополучателя лизинговых платежей отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 62 (п. 6 Указаний, Инструкция по применению Плана счетов).
По окончании срока действия договора лизинга и при переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя в учете лизингодателя отражается выбытие полностью самортизированного объекта основных средств записью по дебету счета 02 «Амортизация основных средств» и кредиту счета 03.
Налоговый учет
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Сумму НДС, предъявленную продавцом при приобретении лизингового имущества, организация имеет право принять к вычету на основании пп. 1 п. 2 ст. 171, абз. 3 п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ после отражения лизингового имущества на счете 08.
Сумма причитающегося к получению лизингового платежа ежемесячно включается в налоговую базу по НДС вне зависимости от включения (невключения) в нее выкупной цены лизингового имущества (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, п. 2 Письма Минфина России от
Налог на прибыль организаций
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу (подгруппу) той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора, по стоимости, определяемой как сумма затрат лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и тому подобное (без учета НДС) (п. 10 ст. 258, п. 1 ст. 257 НК РФ).
Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала начисления амортизации по основным средствам, расходы на капитальные вложения в размере не более 30% (в отношении основных средств, относящихся к третьей — седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (абз. 2 п. 9 ст. 258, абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ).
Из приведенной нормы следует, что
С месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию лизингового имущества, амортизация в налоговом учете начисляется ежемесячно (п. 9 ст. 258, п. 4 ст. 259, п. 2 ст. 259.1, пп. 1 п. 2 ст. 259.3, п. 3 ст. 272 НК РФ).
Лизинговый платеж (за вычетом НДС) ежемесячно признается в налоговом учете в составе доходов от реализации (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 271 НК РФ).
Применение
ПБУ 18/02
Расходы в виде амортизации (с учетом амортизационной премии в первом месяце начисления амортизации) признаются в налоговом учете в большей сумме, чем в бухгалтерском учете.
Это приводит к возникновению налогооблагаемой временной разницы и соответствующего ей отложенного налогового обязательства.
Погашаться данная разница и обязательство будут по мере начисления амортизации по объекту основных средств в бухгалтерском учете в те периоды, когда в налоговом учете стоимость предмета лизинга будет полностью самортизирована (п.п. 12, 15, 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Пример
Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя.
В налоговом учете лизингодатель применяет метод начисления.
Предмет лизинга приобретен за 1 062 000 руб., в том числе НДС 162 000 руб.
Общая сумма лизинговых платежей составляет 1 444 320 руб., в том числе НДС 220 320 руб.
Ежемесячная сумма лизингового платежа равна 20 060 руб., в том числе НДС 3060 руб.; срок действия договора лизинга — шесть лет.
По окончании срока лизинга и после уплаты всей предусмотренной договором суммы лизинговых платежей предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя.
Амортизация по объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом (методом), срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете установлен равным шести годам (объект относится к четвертой амортизационной группе).
Организация использует право на применение амортизационной премии в размере 30%.
Произведем необходимые расчеты:
Ежемесячная сумма бухгалтерской амортизации составит 12 500 руб. (1 062 000 руб. — 162 000 руб.) / 72 мес.).
Амортизационная премия составит — 270 000 (1 062 000 руб. — 162 000 руб.) x 30%)
С месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию лизингового имущества, амортизация в налоговом учете будет начисляться ежемесячно в сумме 8 750 руб. ((1 062 000 руб. — 162 000 руб. — (1 062 000 руб. — 162 000 руб.) x 30%) x 1 / (6 лет x 12 мес.)).
Таким образом, в учете
|Содержание операций
|Дебет
|Кредит
|Сумма, руб.
|Первичный документ
|Отражены вложения во внеоборотные активы (1 062 000 — 162 000)
|08
|60
|900 000
|Отгрузочные документы продавца
|Отражен НДС, предъявленный продавцом
|19
|60
|162 000
|Счет-фактура
|Принят к вычету НДС, предъявленный продавцом
|68-НДС
|19
|162 000
|Счет-фактура
|Предмет лизинга учтен в составе доходных вложений в материальные ценности
|03
«Предметы лизинга, подлежащие передаче лизингополучателям»
|08
|900 000
|Акт о приеме-передаче объекта основных средств, Инвентарная карточка учета объекта основных средств
|Отражена передача предмета лизинга лизингополучателю
|03
«Предметы лизинга, переданные лизингополучателям»
|03
«Предметы лизинга, подлежащие передаче лизингополучателям»
|900 000
|Договор лизинга,
Акт приемки-передачи имущества в лизинг
|Произведена оплата продавцу
|60
|51
|1 062 000
|Выписка банка по расчетному счету
|В первом месяце начисления амортизации по предмету лизинга
|Начислена амортизация по предмету лизинга (900 000 / 6 / 12)
|20
|02
|12 500
|Бухгалтерская справка-расчет
|Лизинговый платеж признан в составе доходов
|62
|90-1
|20 060
|Договор лизинга
|Начислен НДС (20 060 / 118 x 18)
|90-3
|68-НДС
|3 060
|Счет-фактура
|Начисленная амортизация включена в себестоимость продаж
|90-2
|20
|12 500
|Бухгалтерская справка
|Отражено отложенное налоговое обязательство ((900 000 x 30% + 8 750 — 12 500) x 20%)
|68/ОНО
|77
|53 250
|Бухгалтерская справка-расчет
|Получен лизинговый платеж
|51
|62
|20 060
|Выписка банка по расчетному счету
|Ежемесячно в течение следующих 71 месяцев
|Начислена амортизация по предмету лизинга (900 000 / 6 / 12)
|20
|02
|12 500
|Бухгалтерская справка-расчет
|Лизинговый платеж признан в составе доходов
|62
|90-1
|20 060
|Договор лизинга
|Начислен НДС (20 060 / 118 x 18)
|90-3
|68-НДС
|3 060
|Счет-фактура
|Начисленная амортизация включена в себестоимость продаж
|90-2
|20
|12 500
|Бухгалтерская справка
|Уменьшено отложенное налоговое обязательство ((12 500 — 8 750) x 20%)
|77
|68/ОНО
|750
|Бухгалтерская справка-расчет
|Получен лизинговый платеж
|51
|62
|20 060
|Выписка банка по расчетному счету
|На дату окончания срока лизинга
|Списана амортизация, начисленная по выбывающему предмету лизинга
|03
«Предметы лизинга, переданные лизингополучателям»
|02
|900 000
|Акт о приеме-передаче объекта основных средств
В результате указанных операций сальдо по счету 77 будет равно нулю (53 250 руб. — 750 руб. х 71 мес.), что подтверждает правильность проведенных расчетов и применения