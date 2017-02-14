Резерв на оплату отпусков в налоговом и бухгалтерском учете

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Понятие резервов на оплату отпусков сотрудников рассматривается и со стороны налогового, и со стороны бухгалтерского учета. В связи с этим, регламентируются они двумя основными документами: Налоговым Кодексом РФ и Положением по бухгалтерскому учету (далее ПБУ).

В действующем Налоговом Кодексе прописано, что резерв отпусков осуществляется для круглогодичного эффективного ведения налогового учета. Согласно ПБУ, резерв формируется для учета обязательств субъектов бизнеса и других структур в процессе их деятельности.

Что касается бухгалтерского учета, то здесь резерв производится в обязательном порядке. Также законодательный акт позиционирует резерв как оценочное обязательство, поскольку он имеет все характерные признаки. Вышеуказанный документ (ПБУ) и прописанные в нем нормы применимы и к трудовым договорам (п. 2 пп. «а»), а отпуска оплачиваются согласно заключенным между работодателем и работником трудовым договорам.

Согласно действующему законодательству, принимать ПБУ и соответствовать его требованиям должны в обязательном порядке все субъекты бизнеса и прочие структуры на территории Российской Федерации. Исключение составляют только субъекты малого бизнеса, которые не выпускают ценные бумаги для публичного размещения (п. 3 ПБУ).

Оценка

Резервный объем соответствует совокупной сумме отпускных выплат персонала, учитывая налоговые и прочие отчисления. Здесь подразумеваются уже заработанные отпускные периоды (Раздел 3 ПБУ). Согласно п. 15 ПБУ, оценочное обязательство определяется с учетом состояния на дату сдачи отчета. Его сумма должна быть достаточной для осуществления переводов на третье лицо или для расчета с кредиторами.

ПБУ не рекомендует какую-либо установленную методику для расчета объема отпускного резерва. Необходимо индивидуально определять методику расчетов и закреплять ее для бухгалтерского учета.

Эффективна следующая методика: осуществление оценки расходной суммы на отпускные выплаты с той частотой, с которой составляется бух. Отчетность, потому что, согласно пункту 1 статьи 23 Налогового Кодекса, промежуточную отчетность по бухгалтерскому учету не нужно предоставлять в государственные органы.

Обратите внимание, согласно п. 21 ПБУ, резерв показывается отдельной строкой в бухгалтерской отчетности.

Особенности резервов для малого бизнеса

Субъекты, относящиеся к малому бизнесу, имеют возможность добровольно образовывать резерв выплат для отпусков сотрудников. Если в минувшем году субъект не предоставлял данные о резерве, а в нынешнем решил сделать это, нужно зарегистрировать изменение в политике бухгалтерского учета. Произведенные изменения влекут последствия, определенные п. 15.1 ПБУ.

Если предприятие или другая структура перестает относиться к малому бизнесу, на основании годовых итогов, в нынешнем году создается резерв, прописывается механизм образования резерва, а далее уже вносятся корректировки в установленную ранее политику учета. Перспективно данные последствия указываются в отчетных бухгалтерских документах.

Предусмотрено ли наказание, если нет резерва?

Да, предусмотрено, предписываются штрафы.

Налоговый. Инспектора относят к грубым нарушениям отказ от пересмотра, использования или создания резерва. За наличие нарушений и фактов несоблюдения правил учета расходной и доходной части выписываются штрафные санкции в размере 10 тысяч рублей. Если данное нарушение наблюдалось не один год, сумма увеличивается до 30 тысяч рублей. Налоговый штраф определяется Налоговым Кодексом Российской Федерации. Необходимо отметить, операции с резервом осуществляются в соответствии с нормами ПБУ. Административный. Если после выявленного грубого нарушения изменяется балансовая строка, при этом искажение составляет более 10%, выписывается административный штраф. Он накладывается на лицо, ответственное на ведение бухгалтерского учета, либо на руководящее лицо, и составляет 10 тысяч рублей (статья 15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Налоговый учет резерва

Согласно действующему законодательству, структуры и субъекты, использующие метод начисления, имеют право образовывать резерв отпускных выплат. Благодаря этому, стало возможным уменьшение объема прибыли, облагаемой налогами. Фактически уменьшить объем возможно даже до периода выхода персонала в отпуск.

Организации с кассовым методом не обладают данной возможностью. Обусловлено это кассовым методом учета расходов уже после совершения оплаты. Таким образом, объем выплат выпускных позволяет сократить налогооблагаемую прибыль только непосредственно в момент совершения данных выплат персоналу.

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