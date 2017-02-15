Персональные налоги: как платить и чем грозит несвоевременная оплата?

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Что случилось? В последнее время участились случаи "репрессий" со стороны службы судебных приставов в отношении различных неплательщиков, о чем мы рассказывали ранее. Одной из причин, из-за которой это происходит, является несвоевременная оплата персональных налогов. В этом выпуске Картотеки, совместно с нашим партнером - платежным сервисом NALOGI.ONLINE, мы расскажем подробнее, какие налоги начисляются физическим лицам, про способы, которыми можно их оплатить, и в каких случаях вами могут заинтересоваться судебные приставы.

Какие бывают налоги у гражданина РФ? Имущественный налог - налог на жилой дом, квартиру, гараж, машино-место, объект незавершенного строительства, иные здания, сооружения; Транспортный - налог за автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы, а также самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Земельный налог - налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения; Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - налог на доходы, полученные физическими лицами: от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; от сдачи имущества в аренду: на доходы от источников за пределами Российской Федерации; на доходы в виде разного рода выигрышей; на иные доходы; Специальные виды налогов ФЛ: Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов - налог, уплачиваемый физическими лицами, осуществляющими специальное или особое водопользование (забор воды из водных объектов с забором и без забора воды для целей гидроэнергетики, лесосплава в плотах и др.; Сборы за пользование объектами животного мира - налог, уплачиваемый физическими лицами, которые получили в установленном порядке лицензию на пользование объектами животного мира на территории Российской Федерации.

Когда надо оплачивать налоги? Все налоговые начисления, за исключением НДФЛ, ФНС рассчитывает самостоятельно и отправляет вам уведомление по почте в период с апреля по октябрь. Срок уплаты налогов физических лиц (имущественного, земельного, транспортного) заканчивается 1 декабря, далее начинается начисление пеней. В 2016 году, в связи с переходом на новую систему исчисления имущественного налога (теперь он рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения), его срок уплаты перенесен на 5 месяцев (до 1 мая 2017). Данная отсрочка действительна в Москве и ряде других регионов. В случае с НДФЛ, налогоплательщик должен подать декларацию о доходах за предыдущий год до 30 апреля, а оплатить до 15 июля.

Какие есть способы оплаты налогов? Оплатить налоговые начисления вы можете онлайн через интернет, либо посетив отделение банка или почты России. При оплате через интернет вы экономите время, не стоите в очереди и не заполняете квитанции, но при этом большинство сервисов возьмет с вас комиссию за совершение операции.

Я хочу оплатить налоги онлайн без очередей и квитанций. Как мне это сделать? Проверить и оплатить ваши налоговые задолженности через интернет вы можете, например, при помощи современного сервиса NALOGI.ONLINE. Для проверки вам нужно знать только ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) или УИН (уникальный номер налогового начисления), для оплаты понадобится еще банковская карта Visa/MasterCard/МИР.

Безопасно ли оплачивать налоги онлайн? Да, если оплата осуществляется с применением современных стандартов безопасности и сертификатом международного стандарта PCI DSS. Услуги по переводу денежных средств всегда оказывают кредитные организации (Банки или НКО).

Получу ли я квитанцию об оплате при оплате онлайн? Большинство онлайн-сервисов после оплаты отправляет детали платежа на вашу электронную почту. Если вам необходимо подтверждение оплаты, имеющее юридическую силу, например, для суда или налоговых органов, то, как правило, вы можете запросить платежное поручение с отметкой банка в индивидуальном порядке.

А как я могу узнать о новых начислениях? На сайте NALOGI.ONLINE вы также можете подписаться на уведомления о новых налоговых задолженностях. Как только информация о задолженности попадет в государственную систему ГИС ГМП, вы сразу получите email или sms-уведомление. Это позволит своевременно оплачивать задолженности, не дожидаясь начисления большого размера пени.

Что будет, если я не оплатил вовремя? Если вы вовремя не уплатили налоги, с первого дня просрочки начнут начисляться пени, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования. На данный момент ставка составляет 0,033% в день (33 коп с каждой тысячи рублей). Кроме того, если общая сумма задолженности по налогам и штрафам составит более 10 тыс. рублей, то должник может быть ограничен в выезде за пределы Российской Федерации. Такое решение выносит Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В 2016 ФССП вынесло более 1 миллиона постановлений об ограничении на выезд за пределы России.

Что делать, если я не согласен с начислениями? Вместе с налоговым уведомлением и платежными документами на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов вы получаете форму заявления, которое заполняется в случае, если в налоговом уведомлении обнаружены неточности или недостоверная информация о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности. Заполненное заявление можно предоставить в налоговую инспекцию лично, направить в адрес инспекции почтовым отправлением или в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России. Также, вы можете просто обратиться с вашим вопросом в налоговую инспекцию в штатном режиме.