Декларация по «упрощенному» налогу за 2016 год: отдельные вопросы

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Подходят сроки представления главной отчетности «упрощенцев» – декларации по налогу, уплачиваемому при УСНО. За 2016 год организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, фактически первый раз будут отчитываться по новой форме декларации. Об особенностях ее заполнения, а также о том, как она будет проверяться в рамках камеральной проверки, читайте в предложенном материале.

О порядке представления налоговой декларации при УСНО

В 2017 году порядок представления декларации по «упрощенному» налогу не изменился. Согласно ст. 346.23 НК РФ по итогам налогового периода налогоплательщики подают налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:

организации – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть не позднее 31.03.2017;

индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть не позднее 02.05.2017 (с учетом переноса выходных и праздничных дней).

Форма, формат представления в электронном виде и порядок заполнения декларации при УСНО утверждены Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@.

Обратите внимание:

Если «упрощенец» не представит декларацию в установленные сроки, то ему предстоит уплатить штрафы:

в размере 5 % не уплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ);

в размере от 300 до 500 руб. (административная ответственность должностных лиц) (ст. 15.5 КоАП РФ).

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению заполнения формы декларации при УСНО, ответим на наиболее распространенные вопросы по ее представлению.

Обязаны ли «упрощенцы» представлять декларацию по «упрощенному» налогу в электронном виде?

Пока действующим налоговым законодательством не установлен обязательный порядок представления декларации при УСНО в электронном виде, поэтому выбор остается за «упрощенцем»: декларацию можно подать как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Организация-«упрощенец» в 2016 году финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Должна ли она представлять декларацию при УСНО?

Да, организация (индивидуальный предприниматель), перешедшая на УСНО, обязана представить декларацию по «упрощенному» налогу независимо от того, осуществляла она свою деятельность или нет, получила она доходы или убытки, были ли движения денежных средств по расчетному счету.

Индивидуальный предприниматель в 2016 году деятельности не осуществлял, движения по расчетному счету не было. Может ли он вместо декларации по «упрощенному» налогу представить единую (упрощенную) налоговую декларацию?

Да, согласно п. 2 ст. 80 НК РФ лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, вправе представить по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н.

Отметим, что единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее 20‑го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, девятью месяцами, календарным годом.

Соответственно, за 2016 год единую (налоговую) декларацию нужно было подать в налоговый орган не позднее 20.01.2017.

Нужно ли к налоговой декларации при УСНО при ее представлении в налоговый орган прикладывать какие‑либо документы?

Нет, никаких документов вместе с такой налоговой декларацией представлять в налоговый орган не требуется (не подаются ни первичные документы, подтверждающие доходы или расходы, ни книга учета доходов и расходов[1], ни выписка о движении по расчетному счету и т. д.).

Единственным документом, который вправе спросить в налоговом органе при представлении налогоплательщиком декларации по «упрощенному» налогу, является доверенность, если декларация представляется представителем налогоплательщика.

Особенности заполнения налоговой декларации при УСНО

Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, заполняется «упрощенцами» в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

Она состоит из титульного листа и шести разделов:

– раздела 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;

– раздела 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;

– раздела 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)»;

– раздела 2.1.2 «Расчет суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Налогового кодекса Российской Федерации установлен торговый сбор»;

– раздела 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)»;

– раздела 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования».

Все разделы декларации представлять не надо, в зависимости от применяемого объекта налогообложения заполняются соответствующие разделы (см. ниже). Раздел 3 представляется только в случае получения средств целевого финансирования.

Обратите внимание:

Декларация заполняется на основании данных книги учета доходов и расходов, которая к моменту заполнения декларации должна быть полностью сформирована.

Что касается оформления декларации, отметим следующее:

все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях;

подписью налогоплательщика заверяется не только титульный лист, но и разд. 1.1 и 1.2;

заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа. При заполнении декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу;

при отсутствии какого‑либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. При заполнении декларации с использованием программного обеспечения допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест.

Объект налогообложения «доходы»

Если «упрощенец» выбрал объект налогообложения «доходы», то он должен заполнить и представить в составе декларации листы, приведенные в таблице 1.

Разделы налоговой декларации Особенности заполнения Титульный лист Код налогового периода (приложение 1) за 2016 год – «34». Код места представления декларации в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (приложение 2): по месту жительства индивидуального предпринимателя – «120», по месту нахождения российской организации – «210». Код вида экономической деятельности налогоплательщика указывается по ОКВЭД 2 ОК 029‑2014 (Письмо ФНС России от 09.11.2016 № СД-4-3/21206@) Раздел 1.1 «Код по ОКТМО» по коду строки 010 заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя). Рассчитываются суммы авансовых платежей, уплачиваемые не позднее следующих сроков: 25.04.2016, 25.07.2016 и 25.10.2016. По коду строки 100 отражается сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период, с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. Если полученная цифра меньше нуля, то заполняется строка 110 – сумма налога к уменьшению Раздел 2.1.1 Сумма налога рассчитывается нарастающим итогом: I квартал, полугодие, девять месяцев и налоговый период. По кодам строк нарастающим итогом указываются: – по кодам строк 110 – 113 – суммы полученных доходов; – по кодам строк 130 – 132 – суммы авансового платежа по налогу; – по коду строки 133 – сумма налога за налоговый период; – по кодам строк 140 – 143 – сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ Раздел 2.1.2 Заполняется только в случае осуществления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых в соответствии с гл. 33 НК РФ установлен торговый сбор. Все значения показателей указываются нарастающим итогом. По кодам строк 110 – 143 указываются показатели только по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор. Значения показателей, отраженные по кодам строк 110 – 143 разд. 2.1.2, включаются в значения показателей по кодам строк 110 – 143 разд. 2.1.1. Сумма торгового сбора, указанная по строкам 160 – 163, учитывается при заполнении разд. 1.1 при расчете авансовых платежей и налога за налоговый период. Сумма торгового сбора, уменьшающая налог, не может быть больше разницы между налогом и страховыми взносами от вида деятельности, в отношении которого уплачивается торговый сбор. При этом сумма торгового сбора не может превышать разницу между суммой налога и суммой страховых взносов в целом по налогоплательщику Раздел 3 Раздел 3 заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, целевые поступления и другие средства, указанные в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ. В раздел 3 не включаются средства в виде субсидий автономным учреждениям. Наименования и коды целевых средств приведены в приложении 5. В раздел 3 переносятся данные предыдущего налогового периода по полученным, но не использованным целевым средствам, срок использования которых не истек, а также по тем, по которым не имеется срока использования

Объект налогообложения «доходы минус расходы»

Если «упрощенец» выбрал объект налогообложения «доходы минус расходы», то он должен заполнить и представить в составе декларации листы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Разделы налоговой декларации Особенности заполнения Титульный лист Код налогового периода (приложение 1) за 2016 год – «34». Код места представления декларации в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (приложение 2): по месту жительства индивидуального предпринимателя – «120», по месту нахождения российской организации – «210». Код вида экономической деятельности налогоплательщика указывается по ОКВЭД 2 ОК 029‑2014 (Письмо ФНС России № СД-4-3/21206@) Раздел 1.2 «Код по ОКТМО» по коду строки 010 заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя). Суммы авансовых платежей за I квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года рассчитываются на основании данных из разд. 2.2. Строка 100 заполняется, если значение по строке 100 больше или равно нулю и сумма исчисленного налога больше или равна сумме минимального налога. Строка 110 заполняется, если сумма исчисленных авансовых платежей больше суммы исчисленного налога, а также при условии, что сумма исчисленного налога больше или равна сумме минимального налога. Если сумма исчисленного налога за налоговый период меньше суммы исчисленного минимального налога, то сумма налога к уменьшению за налоговый период указывается за вычетом суммы минимального налога, подлежащей уплате за налоговый период. Данный показатель отражается при условии, что сумма исчисленного налога меньше значения минимального налога и сумма исчисленных авансовых платежей по налогу больше суммы исчисленного минимального налога. Строка 120 заполняется, если сумма исчисленного налога за налоговый период меньше суммы исчисленного минимального налога, сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается за вычетом суммы исчисленных авансовых платежей по налогу. Если сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период, меньше суммы авансовых платежей по налогу за вычетом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 и 080 разд. 1.2, то по коду строки 120 проставляется прочерк Раздел 2.2 По кодам строк нарастающим итогом указываются: – по кодам строк 210 – 213 – суммы полученных доходов; – по кодам строк 220 – 223 – суммы произведенных расходов; – по кодам строк 240 – 243 – налоговая база; – по кодам строк 250 – 253 – сумма полученного убытка; – по кодам строк 270 – 273 – сумма исчисленного налога. Отдельно отражается сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде, по коду строки 230. Сумма исчисленного минимального налога проставляется по коду строки 280 Раздел 3 Раздел 3 заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, целевые поступления и другие средства, указанные в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ. В раздел 3 не включаются средства в виде субсидий автономным учреждениям. Наименования и коды целевых средств приведены в приложении 5. В раздел 3 переносятся данные предыдущего налогового периода по полученным, но не использованным целевым средствам, срок использования которых не истек, а также по которым не имеется срока использования

Контрольные соотношения для налоговой декларации при УСНО

Контрольные соотношения по декларации по «упрощенному» налогу приведены в Письме ФНС России от 30.05.2016 № СД-4-3/9567@.

Контрольные соотношения в принципе выпускаются для использования в практической работе налоговых органов. При этом налогоплательщики, в том числе «упрощенцы», могут проверить свои налоговые декларации при УСНО с помощью данных соотношений, что позволит им правильно рассчитать «упрощенный» налог и избежать дополнительного общения с налоговиками.

Ведь если контрольные соотношения не будут выполнены, то налоговый инспектор должен будет сообщить об этом налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок; если при этом требуется непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то и направить уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) для дачи пояснений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будет установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, то составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ. Отметим, что указанные действия проверяющее лицо выполняет в неавтоматизированном режиме в процессе камеральной проверки налоговой декларации при УСНО.

Контрольные соотношения по названной декларации делятся на внутридокументые и междокументные.

Внутридокументные соотношения устанавливают правила между разными разделами декларации:

при применении объекта налогообложения «доходы» – между разд. 1.1 и разд. 2.1.1 и 2.1.2;

при применении объекта налогообложения «доходы минус расходы» – между разд. 1.2 и разд. 2.2.

В принципе, эти соотношения перекликаются с формулами, которые указаны в самой форме декларации. Если все расчеты сделаны правильно, то и контрольные соотношения будут выполнены.

Междокументные контрольные соотношения устанавливают правила с использованием внешних источников (например, отчетов по страховым взносам РСВ-1 ПФР, 4‑ФСС). Поскольку налоговые органы располагают данной информацией благодаря межведомственному обмену с ПФР и ФСС, указанные соотношения, как и внутридокументные, отслеживаются в автоматизированном режиме в процессе камеральной проверки налоговой декларации при УСНО. Отметим, что с 2017 года отчетность по страховым взносам будет представляться в налоговые органы, поэтому информация о начисленных и уплаченных страховых взносах будет непосредственно у налоговиков. Так что «упрощенцы» должны проверить суммы уплаченных страховых взносов, пособий, платежей по договорам страхования (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ), на которые уменьшается сумма налога при применении объекта налогообложения «доходы» и которые указаны в отчетах по страховым взносам.

Как сказано выше, при представлении налоговой декларации при УСНО в налоговый орган не нужно подавать дополнительные документы, в том числе книгу учета доходов и расходов. Но в рамках камеральной проверки на основании ст. 88 НК РФ налоговый орган в установленных случаях вправе истребовать у налогоплательщика пояснения, подтвержденные документально. В этом случае могут быть истребованы, в частности, книга учета доходов и расходов и первичные документы. Данные действия осуществляются уже налоговыми органами в неавтоматизированном режиме.

Налоговики вправе истребовать дополнительные документы в рамках камеральной проверки в следующих случаях:

выявление ошибок в декларации;

выявление противоречий между сведениями, содержащимися в декларации, и сведениями, содержащимися в документах, имеющихся у налогового органа;

заявление в декларации убытка.

Отметим, что при применении объекта налогообложения «доходы минус расходы» в результате финансово-хозяйственной деятельности может быть получен убыток. В этом случае уплачивается минимальный налог. «Упрощенцу» в данной ситуации надо быть готовым к тому, что налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие размер полученного убытка.

При истребовании дополнительных документов у «упрощенцев» в рамках камеральной проверки, как правило, налоговики требуют представить книгу учета доходов и расходов. Контрольные соотношения между налоговой декларацией и книгой учета доходов и расходов (КУДР) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Контрольное соотношение Норма гл. 26.2 НК РФ Нарушение в случае невыполнения контрольного соотношения Объект налогообложения «доходы» Разделы 2.1.1, 2.1.2 строка 110 = КУДР разд. I графа 4 (итого за I квартал); Статья 346.15 Неправильное определение доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы: – за I квартал; разд. 2.1.1, 2.1.2 строка 111 = КУДР разд. I графа 4 (итого за полугодие); – за полугодие; разд. 2.1.1, 2.1.2 строка 112 = КУДР разд. I графа 4 (итого за девять месяцев); – за девять месяцев; разд. 2.1.1, 2.1.2 строка 113 = КУДР разд. I графа 4 (итого за год, справка к разд. I строка 010) – за налоговый период Объект налогообложения «доходы минус расходы» Раздел 2.2 строка 210 = КУДР разд. I графа 4 (итого за I квартал); Статья 346.15 Неправильное определение доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы: – за I квартал; разд. 2.2 строка 211 = КУДР разд. I графа 4 (итого за полугодие); – за полугодие; разд. 2.2 строка 212 = КУДР разд. I графа 4 (итого за девять месяцев); – за девять месяцев; разд. 2.2 строка 213 = КУДР разд. I графа 4 (итого за год, справка к разд. I строка 010) – за налоговый период Раздел 2.2 строка 220 = КУДР разд. I графа 5 (итого за I квартал); Статья 346.16 Неправильное определение расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы: – за I квартал; разд. 2.2 строка 221 = КУДР разд. I графа 5 (итого за полугодие); – за полугодие; разд. 2.2 строка 222 = КУДР разд. I графа 5 (итого за девять месяцев); – за девять месяцев; разд. 2.2 строка 223 = КУДР разд. I графа 5 (итого за год, справка к разд. I строка 020) – за налоговый период; Раздел 2.2 строка 230 = КУДР разд. III строка 130) Пункт 7 ст. 346.18 Неправильное (необоснованное) уменьшение налоговой базы за налоговый период

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Подходят предельные сроки представления налоговой декларации при УСНО за 2016 год: не позднее 31.03.2017 (для организаций) и не позднее 02.05.2017 (для индивидуальных предпринимателей).

За 2016 год «упрощенцы» должны отчитаться по новой форме налоговой декларации, особенности заполнения которой рассмотрены в данном материале.

В помощь организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим УСНО, рассмотрены также контрольные соотношения к налоговой декларации, в том числе взаимосвязь показателей декларации и книги учета доходов и расходов.

[1] Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утв. Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.