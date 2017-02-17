Вносим изменения в учетную политику на 2017 год

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Обязанность автономных учреждений разрабатывать учетную политику установлена ст. 8 Закона о бухгалтерском учете[1], п. 6 Инструкции № 157н[2]. В статье поговорим о том, какой должна быть учетная политика на 2017 год.

Чем руководствоваться при формировании учетной политики?

Согласно п. 2 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете экономический субъект самостоятельно формирует учетную политику в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. В настоящее время разработаны только проекты отдельных федеральных стандартов (например, «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»), которые даже в случае их утверждения будут применяться лишь с 2018 года. В связи с этим автономное учреждение при разработке учетной политики на 2017 год должно в первую очередь руководствоваться Законом о бухгалтерском учете, инструкциями № 157н, 183н[3], в ней необходимо учесть отраслевые особенности структуры учреждения, а также выполняемые им полномочия (Письмо Минфина РФ от 17.08.2016 № 02‑07‑10/48198).

При этом, как отметил Минфин в названном письме, государственное (муниципальное) учреждение может сформировать учетную политику путем издания как одного нормативного акта, так и совокупности отдельных нормативных актов.

Кто должен формировать учетную политику?

В силу п. 6 Инструкции № 157н принятая автономным учреждением учетная политика утверждается приказом или распоряжением руководителя государственного (муниципального) учреждения. При этом действующие нормативные акты не дают ответа на вопрос, кто из специалистов организации должен разрабатывать учетную политику. Между тем, как следует из п. 5 проекта федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», учетная политика должна формироваться главным бухгалтером учреждения или иным физическим (юридическим) лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Напомним, что именно главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. В свою очередь, утверждение учетной политики является обязанностью руководителя учреждения.

В случае передачи обязанностей по ведению бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения в централизованную бухгалтерию орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе определить применяемую учетную политику.

Как внести изменения в учетную политику?

Отметим, что данная процедура строго регламентирована. Согласно п. 5 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете учетная политика должна применяться последовательно из года в год. Таким образом, учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета формируется один раз – при создании учреждения. Однако Закон о бухгалтерском учете допускает ее изменение при возникновении указанных в п. 6 ст. 8 данного закона обстоятельств:

изменение требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; существенное изменение условий деятельности экономического субъекта.

В первую очередь необходимо обратить внимание на изменения в законодательстве, регламентирующем бухгалтерский учет. Так, Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н (далее – Приказ № 209н) были внесены существенные корректировки в организацию бухгалтерского учета и в порядок отражения отдельных хозяйственно-финансовых операций, которые подлежат применению при формировании бухгалтерской отчетности за 2016 год, за исключением отдельных положений, которые применяются с 2017 года. Изучив имеющиеся разделы учетной политики, главный бухгалтер выявляет, какой информации не хватает и какая требует замены.

Существенным изменением условий деятельности экономического субъекта может быть его реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). Напомним, что она осуществляется по решению учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (ст. 57 ГК РФ). Поэтому обоснованным решением будет внесение изменений в учетную политику при реорганизации учреждения.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за несколько лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете).

Отметим, что любое изменение учетной политики должно быть оформлено распоряжением или приказом руководителя учреждения.

Какие изменения необходимо внести в учетную политику?

Во-первых, Приказом № 209н вводятся новые счета в План счетов[4]:

– 0 210 13 000 «Расчеты по НДС по авансам уплаченным»;

– 0 401 10 174 «Выпадающие доходы».

Данные изменения влекут за собой внесение поправок в раздел учетной политики, касающийся рабочего плана счетов автономного учреждения.

Во-вторых, поскольку вводятся новые счета, соответственно, добавляется порядок их применения. Это, в свою очередь, влечет внесение изменений в используемую корреспонденцию счетов по отражению типовых операций в автономном учреждении.

Содержание операции Дебет Кредит Дополнение корреспонденции счетов по НДС Выделена сумма НДС по перечисленному авансу 0 210 13 000 0 210 12 000 Принят к вычету НДС, предъявленный поставщиком в сумме, выделенной при перечислении поставщику аванса в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) 0 303 04 000 0 210 13 000 Дополнение корреспонденции счетов по выпадающим доходам Начислена неустойка, предъявленная в адрес контрагента, согласно условиям государственного контракта 0 209 40 000 0 401 10 140 Отражены выпадающие доходы в виде списания суммы неустойки согласно Приказу Минфина РФ от 12.04.2016 № 44н 0 401 10 174 0 209 40 000

Кроме корреспонденции по новым счетам, Минфин вводит корреспонденцию по другим операциям, которых ранее Инструкция № 183н не содержала. Поэтому стоит обратить внимание на порядок отражения следующих операций:

расчеты по субсидиям, полученным в рамках госзадания; расчеты по субсидиям, полученным на иные цели; расчеты по компенсации расходов учреждения; изменение кадастровой стоимости земельных участков; отнесение фактической себестоимости оказанных платных услуг на уменьшение финансового результата текущего финансового года.

Далее необходимо обратить внимание на корректировку следующих разделов учетной политики:

1. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты. Минфин Приказом № 209н внес в Инструкцию № 157н уточнение следующего характера: если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не используется при формировании бухгалтерской отчетности, сведения об указанном событии и его оценке в денежном выражении раскрываются в пояснительной записке при подаче отчетности.

При этом согласно п. 6 Инструкции № 157н субъект учета (государственное (муниципальное) учреждение) в учетной политике раскрывает порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты.

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. В силу изменений, внесенных в п. 20 Инструкции № 157н, с 2016 года проведение инвентаризации обязательно:

при установлении фактов хищения или злоупотребления, а также порчи ценностей;

в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации, вызванной экстремальными условиями;

при смене материально ответственных лиц (на день приема-пе-редачи дел);

при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или иными нормативными правовыми актами РФ.

Добавим, что аналогичные нормы в настоящее время содержатся в Приказе Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Если учетная политика АУ уже содержала данные положения, то корректировку следует произвести только в отношении нормативного акта (указать на основании п. 20 Инструкции № 157н).

3. Первичные документы. Порядок формирования первичного учетного документа изложен в п. 9 Инструкции № 157н. Согласно новым положениям, если ведение бухгалтерского учета осуществляется централизованной бухгалтерией в соответствии с заключенным договором, правила документооборота[5], технология обработки учетной информации устанавливаются в порядке, предусмотренном договором.

В каких случаях можно дополнить учетную политику?

Отметим, что ответ на этот вопрос не содержится ни в Законе о бухгалтерском учете, ни в Инструкции № 157н. Однако упоминание о том, что не является изменением учетной политики, в настоящее время есть в п. 10 ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. Приведем данное определение в качестве справочного материала, поскольку государственные (муниципальные) учреждения в своей деятельности не применяют ПБУ. Итак, согласно указаниям Минфина, представленным в названном документе, не считается изменением учетной политики утверждение способа учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличаются по существу от фактов, имевших место ранее, или впервые возникли в деятельности организации. Иными словами, дополнения в учетную политику вносятся в том случае, если в деятельности автономного учреждения появляется что‑то новое (новый вид деятельности, новый вид активов, новые операции и т. п.), для чего правила учета в ней не установлены.

Например, в марте 2017 года в стоматологической поликлинике планируется открыть аптечный пункт по реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий. В этом случае главному бухгалтеру организации необходимо дополнить учетную политику способами учета операций, связанных с розничной торговлей (выбрать способ оценки товаров, предназначенных для продажи (по покупным или продажным ценам), установить порядок расчета торговой наценки и др.). Дополнение в данном случае можно внести с того момента, когда учреждение начало заниматься розничной торговлей. Искажения в бухгалтерском учете в таком случае не произойдет, поскольку ранее эти операции не имели места в деятельности учреждения.

Какие положения учетной политики можно подкорректировать?

В данном разделе статьи мы рассмотрим отдельные рекомендации Минфина, которые он давал в течение 2016 года и на которые главному бухгалтеру следует обратить внимание, а в случае необходимости внести в учетную политику организации.

Способ заполнения табеля учета рабочего времени. Формы первичных учетных документов, обязательные для применения организациями государственного сектора, в том числе казенными учреждениями, утверждены Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. В приложении 5 к данному приказу определены способы заполнения табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421):

при регистрации случаев отклонения от нормального использования рабочего времени;

при отражении фактических затрат рабочего времени.

Как отмечает Минфин в Письме от 02.06.2016 № 02‑06‑10/32007, при заполнении табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) допускается фиксировать только случаи отклонений от нормального использования рабочего времени (выходные и праздничные дни, очередные, дополнительные отпуска и т. п.). При этом в графах 20 и 37 формы 0504421 предусмотрено отражение информации в разрезе только явок или только неявок с закреплением соответствующего выбора способа отражения информации в учетной политике учреждения.

Метод списания материальных запасов. Пунктом 108 Инструкции № 157н определено, что выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы либо средней фактической стоимости. Как отметили специалисты финансового ведомства в Письме от 25.03.2016 № 02‑07‑10/17036, применение в бухгалтерском учете для разных групп (видов) материальных запасов (например, медикаментов, продуктов питания) различных методов списания (по фактической стоимости каждой единицы либо средней фактической стоимости) не противоречит требованиям Инструкции № 157н. В силу этого указание данных положений в учетной политике является уместным и обоснованным.

Расчеты с подотчетными лицами обычно прописываются в отдельном разделе учетной политики. Кроме того, Минфин рекомендует разработать положение, касающееся направления работников в командировки и регламентирующее порядок расчетов по командировочным расходам. Дело в том, что в последнее время расчеты с подотчетными лицами осуществляются посредством банковских карт. В целях минимизации наличного денежного обращения, а также исходя из нецелесообразности выдачи карт организации каждому сотруднику, направляемому в командировку, Минфин считает возможным перечисление средств, выданных в рамках зарплатных проектов, на банковские счета физических лиц – сотрудников учреждений (см. Письмо от 31.03.2016 № 02‑03‑09/18115). При этом финансовое ведомство отмечает, что в соответствии со ст. 8 Закона о бухгалтерском учете в локальном нормативном акте, определяющем учетную политику учреждения, следует преду­смотреть положения о порядке расчетов с подотчетными лицами.

Расчеты по грантам. Согласно ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127‑ФЗ гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, преду­смотренных грантодателями.

Если в соответствии с договорами о выделении грантов грантополучателями являются учреждения, то средства грантов, полученные автономными учреждениями, необходимо учитывать по коду вида финансового обеспечения 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). Данные разъяснения приведены в Письме Минфина РФ от 22.12.2016 № 02‑07‑10/77351.

В случаях если на основании договоров о выделении грантов, заключаемых РФФИ с грантополучателями – физическими лицами, средства грантов по соглашению между грантополучателем и учреждением зачисляются на лицевой счет учреждения, указанные средства следует отражать как средства во временном распоряжении в связи с тем, что средства грантов, полученных физическими лицами, средствами учреждения не являются.

При этом учреждение при формировании своей учетной политики вправе предусмотреть ведение учета поступления и расходования средств грантов (в том числе по видам выплат), предоставленных физическим лицам, в аналитических регистрах учета (см. Письмо Минфина РФ от 01.07.2016 № 02‑06‑10/38856).

Маркировка мягкого инвентаря. В соответствии с п. 118 Инструкции № 157н предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения. При выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с отражением года и месяца выдачи их со склада.

Как отмечается в Письме Минфина РФ от 27.07.2016 № 02‑07‑10/43970, в рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом требований законодательства РФ разработать и утвердить в своих структурных подразделениях правила учета мягкого инвентаря, включая правила осуществления маркировки. Например, форму маркировочного штампа, условное кодирование подразделения, в которое выдается мягкий инвентарь.

Процедура проведения инвентаризации. В соответствии с п. 20 Инструкции № 157н инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится субъектом учета в определенном им в рамках формирования учетной политики порядке, с учетом положений законодательства РФ. При установлении порядка инвентаризации в учетной политике необходимо руководствоваться Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. По мнению Минфина, проведение инвентаризации имущества путем видео-, фотофиксации фактического наличия или отсутствия имущества в режиме реального времени с присутствием отдельных членов комиссии по месту нахождения упомянутого имущества не препятствует достижению установленных в Методических указаниях целей инвентаризации.

Кроме того, соблюдаются условия проведения инвентаризации имущества по его местонахождению (п. 1.3 Методических указаний) с возможностью визуального осмотра объекта всеми членами комиссии, предусмотренного п. 2.3 Методических указаний.

Таким образом, по мнению финансового ведомства, предлагаемая процедура инвентаризации с видеофиксацией в режиме реального времени не противоречит положениям Методических указаний и может быть установлена в учетной политике субъекта учета (см. Письмо Минфина РФ от 23.12.2016 № 02‑07‑10/77499).

Резерв на оплату отпусков. Согласно п. 302.1 Инструкции № 157н организации государственного сектора отражают информацию о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения. Так, предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (работника) автономного учреждения, отражается на счете 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». При этом порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т. д.) устанавливается учреждением в рамках учетной политики (см. письма Минфина РФ от 01.07.2016 № 02‑07‑05/38558, от 20.06.2016 № 02‑07‑10/36122).

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В завершение статьи еще раз отметим, что учетная политика – это документ, отражающий особенности функционирования конкретного учреждения. Законодательство допускает изменение учетной политики строго в установленных случаях:

при изменении требований, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском учете;

при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;

при существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной этого изменения.

В конце 2016 года учреждению следовало издать приказ о внесении поправок в учетную политику для целей ведения бухгалтерского учета и перечислить в нем только те моменты, которые будут изменены либо дополнены.

[1] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете».

[2] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

[3] Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н.

[4] План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н.

[5] В том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов на основании утвержденного графика документооборота для отражения в бухгалтерском учете.