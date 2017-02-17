Как ИП заплатить взносы, если он закрыл бизнес в начале 2017 года

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Если ИП закрывает бизнес в течение расчетного периода, то фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц утраты статуса.

За неполный месяц работы фиксированный размер определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату госрегистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. При этом уплата взносов плательщиками, закрывшими бизнес производится не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Следовательно, если ИП снялся с регистрационного учета, например, 13.01.2017, то ему не позднее 28.01.2017 следовало оплатить сумму страховых взносов. Размер взносов равен произведению суммы взносов, подлежащей уплате за год, и количества календарных дней неполного месяца, в течение которых осуществлялась деятельность, деленное на произведение 12 месяцев и общего количества календарных дней неполного месяца.

Соответственно, фиксированный размер страхового взноса, подлежащий уплате за 13 дней, будет составлять:

на обязательное пенсионное страхование — 23 400 руб. x 13 дней / 12 месяцев x 31 день = 817,74 руб.;

на обязательное медицинское страхование — 4 590 руб. x 13 дней / 12 месяцев x 31 день = 160,40 руб.

Взносы за 2017 года нужно перечислять на следующие КБК:

на обязательное пенсионное страхование — 182 1 02 02140 06 1110 160;

обязательное медицинское страхование — 182 1 02 02103 08 1013 160.

Обратите внимание: на сайте ФНС РФ размещен и функционирует сервис «Заполнить платежное поручение», позволяющий сформировать извещение на уплату страховых взносов.

ПИСЬМО ФНС РФ от 07.02.2017 № БС-3-11/755@