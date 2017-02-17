«Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек

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Добрый день, уважаемые коллеги. Как просил меня один из слушателей – не проявлять эмоции, консервативно докладываю: ФНС в 2017 году откроет почти 12 000, а если точнее, 11 850 новых дополнительных вакансий. Т.е. штат ФНС увеличится на 12 000 человек. Раньше они запрашивали 12 192 ставки, остановились на 11 850. И для чего же, коллеги, эти вакансии будут открыты?

Из всех этих документов следует, что новые сотрудники потребовались налоговикам для разработки новых автоматизированных систем слежки за бизнесменами Российской Федерации. О чем идет речь? Речь идет о создании и запуске в действие системы учета автоматизированного контроля применения ККТ, и она будет называться АСК-ККТ. У нас есть АСК НДС-2, есть СУР АСК НДС-2. А теперь еще будет автоматическая система контроля контрольно-кассовой техники. Также будет создана система объектов учета автоматизированной системы «Маркировка», в соответствии с которой, согласно решению комиссии, возглавляемой Мантуровым, будут маркироваться все промышленные товары на территории РФ и за ее пределами. Имеется в виду, страны нашего Таможенного союза.

Также сотрудники будут задействованы в создании объектов учета федеральной государственной информационной системы единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Т.е. ФГИС ЕГР ЗАГС тоже налоговики будут курировать. Ну и так далее, тому подобное.

Плюс налоговики с 1 января 2017 года взяли на себя администрирование страховых взносов. И соответственно, кадры им тоже потребуются. Плюс необходимо будет пополнить и развить систему АИС «Налог-3». Это автоматизированная система по контролю уплаты всех налогов бизнесменов РФ.

Коллеги, общий вывод как бы такой, что по-прежнему у нас «замечательный» тотальный контроль устанавливается над всеми действиями бизнесменов. Вместе с тем, мне стало интересно, и я решил посмотреть штатную численность госорганов и их территориальных управлений. Я нашел штатную численность государственных органов различных земель Германии, нашел штатную численность госорганов США, нашел штатную численность госорганов в других странах мира. Но я, блин, как ни искал, не мог найти штатную численность сотрудников различных департаментов Министерства финансов. Их там огромное количество. Меня заинтересовало, чем эти люди в каждом департаменте занимаются? Но я не смог найти. В конце концов, я выяснил, что с 2016 года штатные данные госорганов и их территориальных управлений засекречены. Вот так, дамы и господа!

Господа бизнесмены, продолжаем платить налоги. Я искренне говорю, но при этом ни я, ни вы не можете проверить, как эти налоги расходуются, и какие заработные платы в департаментах. Последний доклад был опубликован Минфином в июне 2015 года, по-моему. И на тот момент времени, согласно этому докладу, в налоговых органах работало 155 883 штатных сотрудника. И с тех пор данные засекречены. И мы не знаем, в каких органах, где и сколько работает человек.

Итак, коллеги. Общий вывод такой: с одной стороны, мы постоянно слышим и видим какие-то попытки сократить армию чиновников, с другой стороны, они тут же опять разрастаются. Как бы там ни было, лично мне хотелось бы знать, сколько работает у нас человек в том или ином министерстве, например, в Министерстве финансов. А сколько департаментов в Минфине? В Министерстве финансов у нас 23 департамента, а именно: Департамент управления делами и контроля, Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе. Есть у нас Департамент таможенной и налоговой политики, есть Департамент государственного долга и государственных финансовых активов. Есть Департамент финансовой политики. Есть Департамент межбюджетных отношений. Есть Департамент правовой. В общем, департаментов очень много. Вот мне интересно посмотреть… Я попытался сегодня проанализировать функционал каждого из департаментов. Но количество сотрудников, я, к сожалению, найти не смог. Ну да ладно…

Общий вывод по данной статье очень простой. Я желаю налоговикам нанять по-настоящему профессиональных сотрудников. Так, чтобы эти сотрудники были ориентированы на помощь бизнесменам, хоть в какой-то степени. Вот такое пожелание.

Огромное спасибо, коллеги.