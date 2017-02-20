6 мифов о больничных листах

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Что случилось? Отделение ФСС по Калмыкии опубликовало на своем сайте шесть мифов о больничных листах. Приводим вашему вниманию эту информацию целиком и полностью.

Листок нетрудоспособности можно получить при наличии любого заболевания, в том числе хронического Нельзя ставить знак равенства между заболеванием и временной нетрудоспособностью. Например, гипертония не дает право человеку в любой момент оформлять листок нетрудоспособности. Он выдается при наличии признаков нетрудоспособности, которые выявляет врач во время личного приема. При этом учитывается специфика профессии больного.

Для оформления листка нетрудоспособности необходимы медицинский полис, паспорт и справка с места работы По закону, для того, чтобы получить листок нетрудоспособности нужно предъявить только паспорт. Выдача листка напрямую от наличия медицинского полиса не зависит. Полис нужен для оказания медицинских услуг. Справку с места работы врач просит в тех случаях, когда пациент не знает точного названия организации, в которой работает.

Бланк листка нетрудоспособности ни в коем случае нельзя складывать пополам и вчетверо, иначе он будет считаться испорченным Это заблуждение. Листок нетрудоспособности складывать можно. Главное, чтобы вся информация, содержащаяся в нем, была читаема.

Утерянный или испорченный листок нетрудоспособности восстановить нельзя Законом предусмотрено, что в случае утери или порчи листка до его оплаты, выдается дубликат. Оформляется он тем же лечебным учреждением, которое выдавало оригинал.

Листок нетрудоспособности можно получить только в своем регионе Иногородний гражданин, заболевший, например, во время командировки в другом городе, также имеет право на оформление листка нетрудоспособности. Его он может получить в любом лечебном учреждении, имеющем на это лицензию, и предъявить к оплате по месту работы.