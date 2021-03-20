Как правильно учесть дополнительные расходы на автомобиль?

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Многие автомобили, числящиеся на балансе организаций, оборудованы различными полезными устройствами: сигнализация, навигационное оборудование, автомагнитола, видеорегистратор, кондиционер, тонировка стекол и т.д.

Если автомобиль на момент приобретения уже был доукомплектован, то затраты на дополнительное оборудование включаются в его первоначальную стоимость.

Согласно п.7 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости.

А первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Для налогового учета первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.

Далее списание на расходы идёт через амортизацию.

Бывает, что организация покупает автомобиль, ставит его на учёт, начинает эксплуатацию. Затем для обеспечения сотрудников комфортными условиями, решает его дооборудовать. Соответственно, в интересах организации данными расходами уменьшить свою налогооблагаемую прибыль, но с таким подходом не всегда согласна ИФНС. Налоговая проявляет повышенный интерес к признанию расходов на улучшение автомобиля. Мотивируя тем, что согласно абз. 2, 4 п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, должны быть экономически обоснованны, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение доходов, а затраты организации на различные усовершенствования автомобиля, не могут быть признаны экономически обоснованными расходами , т.к. не направлены на получение дохода.

Итак, какие доводы и аргументы должна привести компания в случае предъявления претензий налоговым инспектором?

Сигнализация

К таким расходам, как расходы на сигнализацию ИФНС обычно не придирается, так как в случае угона автомобиля, организация понесет существенный ущерб.

ГЛОНАСС или GPS навигация

Расходы на навигационное оборудование также не вызовет придирок со стороны налоговой. Например, некоторые автомобили обязаны быть укомплектованы навигационным оборудованием. Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденное Правительством РФ от 02.04.2012г. №280 гласит:

4. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров являются: ж) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Организации, которые не обязаны быть укомплектованы навигационным оборудованием, могут аргументировать свои расходы тем, что данное оборудование помогает водителю правильно построить маршрут, быстрее доехать до пункта назначения, тем самым сэкономив и время, и топливо.

Автомагнитола

Обоснованием расходов на приобретение автомагнитолы, послужит необходимость создания нормальных условий труда для водителя. А так как водитель длительное время находится в поездках, то ему необходимо снятие психофизических нагрузок. Также по радио водитель может получать необходимую информацию, например, о пробках на дорогах, о погоде.

ФАС Московского округа в Постановлении от 10.10.2008г. №КА-А40/8775-08 установил, что оборудование автомобилей автомагнитолами с колонками направлено на психологическую разгрузку водителей общества, и повышает их работоспособность и производительность труда.

ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 01.06.2011г. №А53-15050/2010 применив статьи 250, 252 НК РФ, посчитал, что расходы на приобретение автомагнитол и автоколонок являются расходами, связанными с охраной труда, и подлежат учету при исчислении налога на прибыль на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Следовательно, расходы на приобретение автомагнитол, автоколонок связаны с производственной деятельностью налогоплательщика и отвечают критериям, определенным статьей 252 НК РФ.

Кондиционер

Установка кондиционера значительно улучшает характеристики автомобиля, делая его более комфортным и безопасным. Стоимость кондиционера и расходы на его установку считаются дооборудованием и увеличивают первоначальную стоимость автомобиля. Данные затраты нельзя принять в расходы единовременно, затраты будут погашаться через амортизацию. Данную точку зрения высказал Минфин РФ в письме от 18.11.2016г.№03-03-06/1/67863. Также есть положительное для организаций решение Арбитражного суда г.Москвы от 07.04.2008г. №А40-49477/06-117-511.

Тонировка стекол

Обоснование затрат на тонировку стекол автомобиля – это устранение яркого солнечного воздействия, это снижение температуры в салоне, создание комфортных условий для водителя, а также повышение износостойкости салона. В Постановлении ФАС УО от 23.12.2008г. №Ф09-8529/08-С2 суд признал расходы на тонировку стекол - расходами на обеспечение нормальных условий труда.

При тонировке стекол автомобиля надо помнить, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500,00 рублей (ст.12.5 КоАП РФ).

Газобалонное оборудование

Аргументировать затраты на газобалонное оборудование можно стоимостью сжиженного газа, которая существенно ниже стоимости бензина.

Видеорегистратор

Видеорегистраторы отслеживают маршрут. В карте памяти записывается видеоизображение дороги, дата и время. В случае ДТП данные с видеорегистратора могут помочь в расследовании, а также доказать невиновность водителя.

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Уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на затраты по установке дополнительного оборудования в автомобиль, организация должна умело привести доводы, обосновывающие данные расходы.