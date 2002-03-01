Как правильно учитывать и оплачивать работу в праздничные дни

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Закончились новогодние каникулы. Однако впереди другие праздники – День защитника Отечества, Международный женский день… Поскольку начало года традиционно богато праздниками, сегодня напомним работодателям, кого из работников можно, а кого нельзя привлекать к труду в такие дни, как он оформляется, какие гарантии и компенсации предусмотрены для работающих в праздник, и обратим внимание на некоторые особенности оплаты «праздничной» работы.

Какие дни являются нерабочими праздничными?

Для ответа на этот вопрос обратимся к Трудовому кодексу. Согласно его ст. 112 нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;

– 7 января – Рождество Христово;

– 23 февраля – День защитника Отечества;

– 8 марта – Международный женский день;

– 1 мая – Праздник Весны и Труда;

– 9 мая – День Победы;

– 12 июня – День России;

– 4 ноября – День народного единства.

Эти дни являются нерабочими по всей России. Однако по просьбам религиозных организаций органы государственной власти в Российской Федерации вправе также объявить религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125‑ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»). То есть в отдельных регионах нашей страны список праздничных дней может быть расширен относительно названных в ст. 112 ТК РФ.

Например, Указом Главы Республики Крым от 08.08.2016 № 298‑У 12.09.2016 было объявлено нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Курбан-байрама, а Указом Губернатора г. Севастополя от 01.07.2016 № 48‑УГ – 05.07.2016 в связи с празднованием Ураза-байрама. Аналогичные акты издаются в республиках Татарстан и Башкортостан. А в Саратовской области нерабочим праздничным объявлен день поминовения усопших – Радоница, приходящийся на 9‑й день после Пасхи[1].

Таким образом, на работающих в указанные дни будут распространяться нормы трудового законодательства о работе в праздник.

Перераспределение рабочего времени

По общему правилу при совпадении выходного дня и праздника выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключение составляют выходные, совпадающие с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. Два выходных дня из числа вышеуказанных переносятся Правительством РФ на другие дни в очередном календарном году (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).

К сведению В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. Такой нормативный акт подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов Правительства РФ о переносе выходных на другие дни в течение календарного года допускается при условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).

Согласно п. 2 Порядка исчисления нормы рабочего времени, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н, перенос выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями, осуществляется работодателями, применяющими различные режимы труда и отдыха, при которых работа в праздники не производится. Такой порядок переноса в равной степени относится к режимам работы с постоянными, фиксированными по дням недели выходными и со скользящими днями отдыха.

У работодателей, приостановка работы у которых в праздники невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (например, в случаях с непрерывно действующим производством, ежедневным обслуживанием населения), перенос выходных дней не осуществляется.

Таким образом, перенос выходных при их совпадении с праздниками возможен только при соблюдении следующих условий:

принятие соответствующего федерального закона или нормативного правового акта Правительства РФ;

соблюдение сроков официального опубликования нормативного правового акта Правительства РФ о переносе.

Другие лица, в частности работодатели, не вправе самостоятельно осуществлять перенос выходных дней при их совпадении с праздничными.

Обратите внимание на то, что правило переноса распространяется на региональные праздники, законодатель не устанавливает для них особенностей и не предусматривает возможность введения иного порядка. Однако имейте в виду, что переносу подлежит именно выходной день, а не праздничный, поскольку последний, как правило, привязан к конкретной дате, в отличие от выходного. Почему это важно? Это имеет значение для правильного определения продолжительности отпуска, на который приходятся праздники.

Напомним, что в силу ч. 1 ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. А выходные дни включаются. Например, если часть отпуска работника приходится на 23 и 24 февраля 2017 года, то 23 февраля как праздник исключается из отпуска, а 24 февраля (пятница) учитывается как обычный выходной день и включается в отпуск.

Привлекаем к работе в праздник

Поскольку по правилам ст. 106, 107 ТК РФ праздничные дни являются временем отдыха, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, для того, чтобы он работал в эти дни, работодателю придется соблюсти определенную процедуру.

Кого запрещено привлекать к работе в праздник?

Работодателю стоит знать, что привлечь к «праздничной» работе можно не любого сотрудника. Статьей 259 ТК РФ запрещено привлекать к такой работе беременных, а ст. 268 ТК РФ – несовершеннолетних.

Отметим, что для несовершеннолетних работников есть некоторые отступления – они касаются спортсменов и творческих работников. В частности, особенности привлечения несовершеннолетних спорт­сменов к работе в праздник определены ст. 348.8 ТК РФ, согласно которой условия работы в праздник для них определяются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором. Аналогично регулируется вопрос привлечения к работе в праздничные дни несовершеннолетних творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в со­здании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессии и должности которых включены в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252.

Для отдельных категорий сотрудников привлечение к работе в праздник возможно только при условии, что она не запрещена сотруднику по состоянию здоровья. В частности, согласно ч. 7 ст. 113 и ст. 259, 264 ТК РФ это правило действует в отношении:

инвалидов;

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;

работников, имеющих детей-инвалидов;

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;

опекунов детей в возрасте до пяти лет;

отцов, воспитывающих детей без матери;

попечителей несовершеннолетних в отдельных случаях (абз. 2 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1[2]; разд. 7 рекомендаций Роструда по вопросу соблюдения норм трудового законодательства, регулирующих порядок предоставления работникам нерабочих праздничных дней (утвержденных на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, протокол № 1 от 02.06.2014, далее – Рекомендации от 02.06.2014).

При этом мало убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний, получить согласие работников названных категорий: нужно обязательно ознакомить их под подпись с правом отказаться от труда в праздник. Сделать это можно, оформив отдельный документ или добавив в уведомление о привлечении к работе в праздник абзац такого содержания:

Дополнительно сообщаем Вам, что как работник, осуществляющий уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, Вы имеете право отказаться от работы в праздничный день.

Статьей 113 ТК РФ труд в нерабочие праздничные дни запрещается. Однако работа в праздники все‑таки осуществляется, и для этого есть законные основания.

1. При выполнении непредвиденных работ. Привлечение к труду в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только при наличии двух условий (ч. 2 ст. 113 ТК РФ):

работник согласен на это и у работодателя имеется соответствующее письменное согласие;

возникла необходимость выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

При возникновении названных обстоятельств работодатель должен направить сотруднику письменное уведомление о необходимости выполнения работы в праздник с указанием причин. Сотрудник, в свою очередь, может согласиться, а может и отказаться.

Обратите внимание Требования ст. 113 ТК РФ не применяются в отношении отдельных работников, трудовая деятельность которых связана с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ст. 351.2 ТК РФ, ч. 3 ст. 11 Закона № 108‑ФЗ[3]).

2. Для предотвращения катастроф и ЧП. Согласно ч. 3 ст. 113 ТК РФ работника можно привлечь к работе в праздник:

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии);

в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Отметим, что если основанием для работы в праздник являются именно названные случаи, работодатель может не запрашивать согласие сотрудника. Причем отказ от работы в праздник в данных случаях может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины. Вместе с тем в ст. 379 ТК РФ предусмотрено право сотрудника отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом и иными федеральными законами. Но сотрудник должен в письменной форме известить об этом работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя. Тогда отказ от работы в праздник, например, для устранения последствий катастрофы, не может признаваться нарушением трудовой дисциплины (Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 30.03.2016 № 33‑3429/2016).

3. В других случаях. Статья 113 ТК РФ позволяет привлечь сотрудника к работе в праздник и в иных случаях, когда у работодателя возникла необходимость. То есть не обязательно это должно быть чрезвычайное происшествие, производственная авария, стихийное бедствие или какие‑то непредвиденные работы, от которых зависит нормальная работа организации.

Единственное требование Трудового кодекса – помимо получения согласия работника на труд в праздник необходимо учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. Если проф­союза в компании нет, то достаточно согласия работника.

К сведению Часть 6 ст. 113 ТК РФ устанавливает категории работ, производство которых допускается в нерабочие праздничные дни независимо от наличия вышеперечисленных условий: работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, в непрерывно действующих организациях;

работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения;

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Документальное оформление

Итак, поскольку в двух из трех случаев привлечения к работе в праздник нужно согласие работника, первым делом уведомляем его о необходимости труда в названный день. Составляем уведомление в двух экземплярах, один из которых вручаем работнику, а второй оставляем у себя. При этом на экземпляре, который остается у работодателя, работник должен собственноручно расписаться, подтверждая, что получил уведомление.

Приведем пример такого уведомления.

Общество с ограниченной Водителю ответственностью «Мишура» Шарикову П. Л. (ООО «Мишура») Уведомление от 20.02.2017 № 8 о привлечении к работе в нерабочий праздничный день В связи с проведением переговоров для заключения договора с иностранными партнерами 23.02.2017 и необходимостью их встретить в аэропорту «Стригино» прошу Вас выйти на работу в нерабочий праздничный день 23.02.2017 с 11.00 до 15.00. После ознакомления прошу сделать отметку о согласии/несогласии в настоящем уведомлении. При согласии на работу в нерабочий праздничный день прошу выбрать форму компенсации (повышенная оплата труда или дополнительный оплачиваемый день отдыха в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ). Директор Елкин Елкин О. Д. На привлечение к работе 23.02.2017 согласен. Шариков, 20.02.2017 Работу в праздничный день прошу оплатить в повышенном размере. Шариков, 20.02.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Мишура» Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32. ИНН 520312545601, ОГРНИП 1020123456789. Тел. 231‑21‑31, e-mail: mishura@mail.ru 21 февраля 2017 г. г. Нижний Новгород Приказ № 27 о привлечении к работе в нерабочий праздничный день В связи с проведением переговоров для заключения договора с иностранными партнерами 23.02.2017, необходимостью встретить представителей Generale Group в аэропорту «Стригино» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Привлечь к работе в нерабочий праздничный день 23.02.2017 с 11.00 до 15.00 водителя Шарикова Петра Леонидовича с его письменного согласия. 2. Бухгалтеру Монеткиной О. И. обеспечить оплату работы Шарикова П. Л. в нерабочий праздничный день в двойном размере. Основание: уведомление Шарикова П. Л. от 20.02.2017 № 8 с письменным согласием. Директор Елкин Елкин О. Д. С приказом ознакомлены: Водитель Шариков, 21.02.2017 Шариков П. Л. Бухгалтер Монеткина, 21.02.2017 Монеткина О. И.

В случае отказа придется подыскать иного работника и направить ему точно такое же уведомление. Если же сотрудник согласен, издается приказ. Унифицированной формы приказа нет, поэтому он составляется произвольно и может выглядеть, например, так.

С приказом обязательно ознакомьте работника под подпись.

Компенсация праздничной работы

Трудовым кодексом предусмотрено два вида компенсации работы в праздник:

повышенная оплата;

дополнительный день отдыха.

На основании ст. 153 ТК РФ труд в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры платы за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

К сведению Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад (должностной оклад). Следовательно, если работник получает оклад 30 000 руб. за полностью отработанный месяц, то и в январе, когда выходных и праздничных дней много, он получит те же 30 000 руб.

Праздничная работа творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, оплачивается согласно положениям коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора. Но в любом случае размер такой оплаты не может быть менее гарантированного Трудовым кодексом.

Если с работником заключен трудовой договор на срок до двух месяцев, то в случае привлечения его к работе в праздник он может рассчитывать лишь на денежную компенсацию – день отдыха таким работникам не предоставляется (ст. 290 ТК РФ).

Отметим, что есть некоторые особенности оплаты «праздничного» труда – например, для трудящихся в сменном режиме: для них праздник может оказаться рабочим днем. В такой ситуации при суммированном учете рабочего времени в силу п. 1 Разъяснений, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21, работа в праздничные дни включается в месячную норму рабочего времени. Следовательно, даже если работник трудился в нерабочий праздничный день в соответствии со своим графиком, то ему полагается повышенная плата. Права на другой день отдыха он не имеет, поскольку работа осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени.

Если же работа в праздник не включалась в норму рабочего времени, то с согласия работника денежная компенсация может быть заменена предоставлением другого дня отдыха. В этом случае плата за работу в праздничный день производится в одинарном размере (разд. 5 Рекомендаций от 02.06.2014).

К сведению Если смена, начавшаяся в праздник, захватывает и ночное время (с 22.00 до 6.00), необходимо произвести доплату и за работу ночью согласно ст. 154 ТК РФ.

Еще одна особенность установлена для работников, получающих оклад (должностной оклад). Размер доплаты для них зависит от того, трудился работник в пределах или сверх месячной нормы рабочего времени.

Для расчета среднемесячного количества рабочих часов нужно годовую норму рабочих часов для данной категории сотрудников по производственному календарю поделить на 12 месяцев.

Если работа в праздник осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, сотруднику полагается доплата в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада. Если же сверх месячной нормы рабочего времени – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада.

Отметим, что порядок расчета часовой ставки для таких случаев не определен, поэтому нужно выбрать и закрепить его в локальном нормативном акте или коллективном договоре. На практике используют несколько способов расчета. Самый распространенный – поделить оклад сотрудника на среднемесячное количество рабочих часов и умножить на количество отработанных в праздник часов. Можно пойти и другим путем, определяя часовую ставку. Например, разделить размер месячного оклада на нормальное число рабочих часов в данном месяце (или иной учетный период). Главное – закрепите способ расчета в локальном нормативном акте.

Вместо повышенной платы сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). Отметим, что сотруднику должен быть предоставлен выходной день, даже если он в праздник отработал лишь несколько часов.

Вопрос о выборе способа компенсации решается в момент получения согласия работника на труд в праздники или оформляется отдельным заявлением работника.

В заключение

Итак, по общему правилу работа в праздник запрещена. Однако работодатель вправе привлечь к такой работе сотрудников некоторых категорий. Причем если работа в праздничный день вызвана чрезвычайными обстоятельствами или стихийными бедствиями, можно не запрашивать согласие на нее. Во всех остальных случаях для привлечения к работе в праздник необходимо получить письменное согласие сотрудника. Помните, что праздничная работа должна быть компенсирована повышенной оплатой труда или же дополнительным днем отдыха.

[1] Статья 1 Закона Саратовской области от 22.03.2012 № 26‑ЗСО «Об объявлении нерабочим праздничным днем на территории Саратовской области Радоницы – дня особого поминовения усопших».

[2] «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних».

[3] «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».