В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»

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2017 год начался с вступления в силу поправок к закону 54-ФЗ о контрольно-кассовой технике. С 1 февраля можно устанавливать только новые кассы (на старых можно работать до 1 июля), а в 2018 году к системе присоединятся предприниматели на ЕНВД и патенте. Контрольно-кассовая техника теперь подключена к интернету, отправляет электронные версии чеков оператору фискальных данных (ОФД), а ЭКЛЗ заменяется на фискальный накопитель. У 54-ФЗ есть и сторонники, и противники. Разбираемся, кто из них прав; привлекаем для этого экспертов в вопросе: Василия Саушкина, Константина Трейтяка, а также данные Минпромторга и ФНС.

Зачем это нужно?

Правительство решает две задачи: рост собираемости налогов и вывод бизнеса из теневого оборота, и это не всем по душе. Противники 54-ФЗ говорят: «Он кошмарит бизнес!», сторонники отвечают: «Платить налоги надо!». И добавляют: в стране с высокой скоростью распространения интернета многие до сих пор торгуют без кассовых аппаратов, буквально вручную. Отсутствие технологичного и прозрачного учета – это «каменный век» нашего бизнеса, из него уже давно пора выйти.

Что можно отнести к объективным плюсам 54-ФЗ:

ФНС: контроль розницы в реальном времени. «Внезапных» проверок станет меньше, т.к. ФНС будет проверять только тех, у кого есть реальные проблемы. Да и регистрация кассы онлайн, без походов в ФНС, удобна и бизнесу, и налоговикам.

Покупатель: спокойствие за качество продукта – новая система контролирует выгрузку товарной номенклатуры, поэтому снижаются риски купить контрафакт. Теперь любой чек хранится в системе (на случай утери или возврата), и покупателю проще фиксировать свои расходы.

Бизнес: учет и минимизация ошибок и махинаций сотрудников. Отменяется кассовый журнал, кассой может быть планшет или смартфон. А т.к. люди уже привыкли платить картами, и даже такси часто оснащены мобильными кассами, подключение к интернету необходимо для продавца и без всякого 54-ФЗ.

Дорого ли внедрение?

Необходимо купить новую ККТ или обновить старую кассу под новые требования (список подходящих касс есть на сайте закона. По оценке генерального директора компании «Ролекс СД» (ведущий поставщик кассовой техники в России и Таможенном Союзе) Василия Васильевича Саушкина, новая ККТ стоит около 25 000 рублей, а модернизация старой 4 000 – 10 000 в зависимости от модели. Облуживание - 4 000 рублей в год, затраты на интернет - не более 1 000 рублей в год. Это сопоставимо с обычной покупкой и обслуживанием техники (которая сама по себе требует обновления). Эксперты не рекомендуют доверять интернет-рекламе «онлайн-касс за 10 000 рублей», степень надежности которых и присутствие в реестре ФНС под вопросом. Тем более, что теперь обслуживает ККТ производитель, чего продавцы «эконом-версий», скорее всего, предложить не могут.

Фискальный накопитель и ОФД – что это?

Новый элемент ККТ - фискальный накопитель (ФН), шифровальное средство защиты данных, содержащее ключи фискального признака. Генеральный директор компании «Константа» (один из крупнейших поставщиков ЭКЛЗ и ФН в России) Константин Трейтяк, поясняет: «Накопитель – это своего рода «черный ящик» ККТ, который обеспечивает энергонезависимое хранение данных с кассы, если ККТ оказывается без связи с сетью по каким-то причинам». А появление новых участников, операторов фискальных данных (ОФД), стало поводом для злословия: противники 54-ФЗ зовут ОФД лишней «прокладкой» между бизнесом и ФНС. Василий Саушкин не согласен с этим: бизнес должен торговать, ФНС – начислять налоги, а обработкой и контролем передачи данных должны заниматься те, кто умеет это делать, то есть ОФД. (полный текст комментария - в Facebook В.В.Саушкина).

Каковы перспективы?

В феврале на совместном совещании ФНС и Минпромторг подтвердили: «онлайн-кассы» есть у всех ведущих поставщиков в достаточном количестве (многие пугали, что их нет и не будет), и в России уже работает 45 000 новых кассовых аппаратов. За первые недели «пробито» 60 000 чеков – а значит, прогноз на 1-2 млрд. чеков в год уже не кажется фантастикой. Полученные данные – ключ к новым сервисам анализа продаж и улучшения товарных матриц. Велик и маркетинговый потенциал Big Data: предприниматель сможет оценивать покупателей «почеково» и предлагать адресно товары, сервисы, системы лояльности. «Несмотря на шероховатости, 54-ФЗ – это большой шаг к прогрессу, которого не надо бояться. Нужно поставить ККТ в соответствии с законом и не экономить на том, из-за чего потом могут возникнуть проблемы», – говорит В. В. Саушкин.