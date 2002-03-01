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Как сообщить налоговой электронный адрес для отправки документов?

20.02.17 18:37
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Что произошло?

Федеральная налоговая служба России разработала формат и порядок направления Уведомления о получателе документов в электронной форме (Письмо ФНС России от 09.12.2016 N ЕД-4-15/23665@).

Зачем понадобилось принимать этот документ?

У налогоплательщика может быть несколько электронных адресов, причем некоторые из них могут либо не использоваться вовсе, либо использоваться сотрудниками, которые не взаимодействуют с налоговыми органами. Соответственно, чтобы налоговики при реализации своих полномочий могли высылать документы по правильному адресу, а налогоплательщик мог их своевременно получить, об этом адресе нужно уведомить свою ИФНС. Таким образом, документ был принят в целях совершенствования электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Какие налогоплательщики могут подавать Уведомление в электронной форме?

Уведомление могут подавать налогоплательщики (организации, имеющие обособленные подразделения или отнесенные к категории крупнейших плательщиков, индивидуальные предприниматели, физические лица) или их уполномоченные представители. Уведомление представляется в налоговые органы, в которых налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения.

Как заверяется Уведомление?

Уведомление в электронной форме обязательно должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также установить отсутствие искажения информации, содержащейся в указанном Уведомлении (п.12 Порядка).

А если в Уведомлении будет содержаться недостоверная информация, что тогда?       

Если в налоговый орган поступит недостоверная информация об адресе получателя документов, то он рискует вовремя не получить важное сообщение и соответственным образом отреагировать на него.

Как часто проверяется поступление Уведомления?         

Согласно п. 17 Порядка поступление Уведомлений и технологических электронных документов участники информационного обмена должны проверять не реже одного раза в течение рабочего дня.

Можно ли Уведомление представить в бумажном виде?  

Нет, бумажный формат предоставления такого Уведомления не предусмотрен.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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