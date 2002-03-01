Мечты о лете: как правильно организовать резерв отпусков

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Резерв на предстоящую оплату отпусков признается оценочным обязательством фирмы, а порядок его учета регулирует ПБУ 8/2010.

С какой целью Законодатель ввел такое понятие, как «оценочное обязательство»?

Все факты хозяйственной деятельности предприятия подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности. Оценочные обязательства, в том числе по оплате отпусков, — помогают сделать отчетность достоверной и приближенной к реальности.

Практически у всех сотрудников предприятия на отчетную дату имеются неиспользованные дни отпуска, которые, в соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан предоставить и оплатить. Следовательно, на любую отчетную дату у организации имеются оценочные обязательства перед работниками по оплате накопившихся неиспользованных дней отпуска, а также оценочные обязательства перед бюджетом по уплате страховых взносов с сумм таких отпускных.

В бухучете формировать резерв на оплату отпусков обязательно! Данное требование закреплено в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Все фирмы обязаны создавать такой резерв. C 1 января 2011 года утратил силу пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, который предусматривал возможность создания резерва на оплату отпусков в бухучете по желанию организации.

Есть исключение! Малые и микро предприятия могут не формировать резерв на оплату отпусков (на основании п. 3 ПБУ 8/2010, ч. 4 и 5 ст. 6 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Малые и микро предприятия, которые могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, вправе создавать в бухучете оценочное обязательство на оплату отпусков добровольно.

Следует помнить! Если организация по итогам прошедшего года утратила статус малого предприятия, то в текущем году уже обязательно создавать оценочное обязательство на оплату отпусков. Те организации, которые создают резерв на оплату отпусков (формируют оценочное обязательство по оплате отпусков) должны отразить это в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Конкретная методика определения величины резерва разделом III ПБУ 8/2010 не предусмотрена. Поэтому данную методику нужно самостоятельно разработать и закрепить в учетной политике организации для целей бухучета (п. 7 ПБУ 1/2008).

Как наиболее просто считать резерв?

1 этап – выбрать периодичность расчета и отчислений в резерв и закрепить его в учетной политике: месяц, квартал или год

2 этап – определиться с количеством неиспользованных дней отпуска, которые работодатель обязан выплатить сотрудникам на конец периода (последний день месяца, квартала, года).

Обратите внимание! Создание резерва на конец каждого месяца является самым точным расчетом. 3 этап – рассчитать средний дневной заработок каждого сотрудника 4 этап – рассчитать сумму отчисления в резерв: (Среднедн. заработок х кол-во дней отпуска) + (Среднедн. заработок х кол-во дней отпуска) х тариф страховых взносов

При численности более 50 человек можно снизить трудоемкость расчета и вычислять сумму резерва, используя суммарно среднедневной заработок группы (или отдельно каждого отдела) по предприятию.

Мы рассмотрели создание резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Далее в данной статье осветим создание оценочного резерва в налоговом учете.

В соответствие со статьей 324.1 Налогового кодекса РФ Резерв на оплату отпусков в налоговом учете создается для равномерного учета расходов в течение года.

Следует помнить о том, что в налоговом учете организаций, уплачивающих налог на прибыль, создание данного резерва не является обязательным. А для организаций – спецрежимников (на УСНО и ЕНВД) и вовсе не предусмотрено создание резерва на оплату отпусков (п. 1 ст. 346.14, п. 2 ст. 346.17, ст. 346.29 НК РФ).

Тем не менее, если организация имеет обязанность создавать резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете, то и для целей налогового учета, а именно расчета налога на прибыль, есть смысл создавать резерв, аналогичный резерву в бухгалтерском учете. Каждый бухгалтер заинтересован минимизировать разницы, возникающие между бухгалтерским и налоговым учетами.

Обратим Ваше внимание на то, что решение о создании резерва нужно в обязательном порядке закрепить не только в Бухгалтерской учетной политике, но и в Учетной политике для целей налогообложения. Способ резервирования, ежемесячный процент отчислений в резерв и предельную годовую сумму отчислений в резерв необходимо отразить в учетной политике для целей налогообложения (п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ).

Требования статьи 324.1 Налогового кодекса РФ, пункта 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и письма Минфина России от 25 октября 2016 г. № 03-03-06/2/62147 предписывают создавать расчет или смету в произвольной форме со всеми обязательными реквизитами для исчисления процента отчислений в резерв.

То есть следует понимать различие формирования резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и в налоговом учетах:

- в бухгалтерском учете – резерв определяем расчетным путем (как мы показали в данной статье),

- в налоговом учете – нужно вычислить процент для ежемесячных отчислений в резерв.

Ежемесячный процент отчислений в резерв = (Предполагаемый размер выплаты на предстоящий год с учетом взносов) / (Предполагаемая сумма расходов на оплату труда на предстоящий год) х 100%

Ежемесячная сумма отчислений в резерв в НУ = (Фактическая сумма расходов на оплату труда) х (Ежемесячный процент отчислений в резерв)

Ежемесячную сумму отчислений в резерв можно учесть при расчете налога на прибыль в составе расходов на оплату труда (п. 24 ст. 255 НК РФ).

Некоторые предприятия в Российской Федерации занимаются торговлей оптовой и розничной. Как правило, данные предприятия совмещают режимы налогообложения. Таким организациям следует помнить о том, что организация, которая рассчитывает налог на прибыль методом начисления может создать резерв на оплату отпусков в налоговом учете (п. 1 ст. 324.1 НК РФ). Но по сотрудникам, занятым в деятельности на ЕНВД, делать отчисления в резерв не вправе.

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