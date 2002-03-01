Изменения в расчете пособий в 2017 году

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Вот и наступил новый расчетный период. В статье расскажем, на что необходимо обратить внимание при расчете пособий с 01.01.2017, какие показатели для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком изменились и каковы максимальные размеры пособий в 2017 году.

Напомним, что расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком осуществляется на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона от 29.12.2006 № 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон № 255‑ФЗ);

Федерального закона от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81‑ФЗ);

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 (далее – Положение № 375).

Порядок расчета пособий в 2017 году остался прежним, а вот показатели, которые необходимо применять, претерпели изменения. Итак, с 01.01.2017 изменились следующие показатели:

расчетный период; предельная сумма выплат; количество календарных дней в расчетном периоде; максимальный средний дневной заработок; максимальный размер пособий.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Расчетный период

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. Таким образом, если страховой случай наступил в 2017 году, расчетным периодом будут 2015 и 2016 годы.

При этом стоит помнить о том, что если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из названных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске по уходу за ребенком, то соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия (п. 11 Положения № 375).

Обратите внимание: Замена календарных лет, которые используются в целях расчета среднего заработка для исчисления пособий, может осуществляться не на любые годы (год) по выбору застрахованного лица, а на годы (год), непосредственно предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске по уходу за ребенком. Такие разъяснения представлены в письмах ФСС РФ от 30.11.2015 № 02‑09‑11/15‑23247, Минтруда РФ от 09.12.2015 № 17-1/ООГ-1755.

С учетом приведенных положений законодательства и разъяснений сотрудников ФСС можно сделать следующие выводы. Если страховой случай наступил в 2017 году, но при этом застрахованное лицо:

находилось в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске по уходу за ребенком в 2015 – 2016 годах, эти годы могут быть заменены только на 2013 – 2014 годы; полностью (в 2014 и 2015 годах) и частично (в 2016 и 2013 годах) находилось в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, все вышеуказанные годы могут быть заменены на календарные годы, непосредственно предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в названных отпусках, то есть на 2011 и 2012 годы. Либо в расчет может быть взят заработок за 2016 и 2013 годы, при этом из числа календарных дней в расчетном периоде (730 или 731, если год был високосным) для исчисления пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в отдельных случаях – периоды освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если на нее не начислялись страховые взносы (ч. 3.1 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ); находилось в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком с ноября 2012 года по июль 2017 года, а до ноября 2012 года частично работало, расчетный период по заявлению застрахованного лица может быть сдвинут на 2010 и 2011 годы либо в расчет может быть взят заработок за 2012 год (где застрахованное лицо частично работало) и 2011 год исходя из того, при каком варианте размер пособия будет больше; в 2016, 2015 годах находилось в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, в 2014 году работало, а в 2013 и 2012 годах также находилось в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, расчетный период по заявлению застрахованного лица может быть сдвинут на 2014 и 2011 годы.

К сведению: Замена лет расчетного периода, в случае если годы (год) расчетного периода состоят (состоит) из исключаемых периодов, – право застрахованного лица, а не обязанность. Кроме того, замена лет расчетного периода производится только при условии увеличения размера пособия.

Предельная сумма заработка для расчета пособий

Как уже было сказано, пособия исчисляются исходя из среднего заработка. При этом согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ в средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в ФСС в соответствии с Федеральным законом № 212‑ФЗ[1] (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) согласно законодательству РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года). При этом данный средний заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную по правилам Федерального закона № 212‑ФЗ (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) нормам законодательства РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС (ч. 3.2 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ).

Таким образом, если временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком наступили в 2017 году, в расчетный период будут включаться 2015 и 2016 годы. В связи с этим максимальная сумма заработка, учитываемая при расчете вышеуказанных пособий, составит 1 388 000 руб. (670 000 + 718 000), где:

670 000 руб. – предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС в 2015 году, установленная Постановлением Правительства РФ № 1316 [2] ;

; 718 000 руб. – предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС в 2015 году, установленная Постановлением Правительства РФ № 1265[3].

К сведению: 01.01.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1255[4], в котором сказано, что предельная величина базы для исчисления страховых взносов в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении каждого физического лица составляет сумму, не превышающую 755 000 руб.

Количество календарных дней в расчетном периоде

Пособие по временной нетрудоспособности. В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка за период, указанный в ч. 1 этой статьи, на 730. Значит, при расчете данного пособия количество дней в расчетном периоде всегда одинаковое и равно 730.

Пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Согласно ч. 3.1 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ средний дневной заработок для исчисления названных пособий определяется путем деления суммы начисленного заработка за период, указанный в ч. 1 этой статьи, на число календарных дней в данном периоде, за исключением календарных дней, приходящихся:

на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

на период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС согласно Федеральному закону № 212‑ФЗ (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) нормам законодательства РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).

В силу приведенных положений законодательства и с учетом особенности високосного года, который составляет 366 календарных дней, при расчете указанных пособий расчетный период может составлять:

730 календарных дней;

731 календарный день в случае, если один год расчетного периода является високосным;

732 календарных дня при замене календарных годов (календарного года), предусмотренных законодательством, на високосный год (високосные годы).

Максимальный средний дневной заработок

Частью 3.3 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ предусмотрено: средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определенный в соответствии с ч. 3.1 этой статьи, не может превышать величину, рассчитываемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС, установленных по правилам Федерального закона № 212‑ФЗ (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) нормам законодательства РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, максимальная величина среднего дневного заработка для расчета пособий в 2017 году составит 1 901,37 руб. (1 388 000 руб. / 730 кал. дн.).

Максимальный размер пособий

Пособие по беременности и родам. Частью 1 ст. 10 Федерального закона № 255‑ФЗ установлено, что пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов. При этом данное пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка (ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 255‑ФЗ).

Следовательно, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2017 году составит:

при нормальных родах – 266 191,80 руб. (1 901,37 руб. x 140 кал. дн. x 100%);

при многоплодной беременности – 368 865,78 руб. (1 901,37 руб. x 194 кал. дн. x 100%);

при осложненных родах – 296 613,72 руб. (1 901,37 руб. x 156 кал. дн. x 100%).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона № 255‑ФЗ ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, предусмотренного Федеральным законом № 81‑ФЗ. Средний заработок для исчисления данного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка, устанавливаемого в соответствии с ч. 3.1 и 3.2 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ, на 30,4 (ч. 5.1 настоящей статьи). Следовательно, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2017 году будет равен 23 120,66 руб. (1 901,37 руб. x 30,4 x 40%).

К сведению: Индексации минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которая должна быть проведена на основании ст. 4.2 Федерального закона № 81‑ФЗ, с 1 января 2017 года не было, поскольку законодатели не предусмотрели коэффициент такой индексации. Однако данное пособие должно быть проиндексировано с 1 февраля 2017 года с учетом индекса потребительских цен за 2016 год. В связи с этим с 1 января по 1 февраля 2017 года пособия следует выплачивать в тех же размерах, что и в 2016 году. Напомним, что с 1 февраля 2016 года (Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, пособий и компенсаций») минимальные размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком составляют: пособия по уходу за первым ребенком – 2 908,62 руб.;

пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 5 817,24 руб.

Однако Федеральным законом № 164‑ФЗ[5] с 1 июля 2016 года МРОТ увеличен до 7 500 руб. В связи с этим в тех случаях, когда средний заработок застрахованного лица, рассчитанный за два года, предшествующих году наступления страхового случая, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, средний заработок для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком принимается равным МРОТ (то есть 7 500 руб.). МРОТ применяется при расчете пособий по страховым случаям, наступившим с 01.07.2016. Перерасчет пособий по страховым случаям, наступившим до 01.07.2016 и продолжающимся после указанной даты, в связи с изменением МРОТ не производится.

Значит, с 01.07.2016 ситуация изменилась. С этой даты МРОТ равен 7 500 руб., следовательно, пособие по уходу за первым ребенком не может быть меньше 3 000 руб. (7 500 руб. x 40%). Соответственно, с 01.07.2016 в связи с повышением МРОТ увеличен и минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Теперь он составляет 3 000 руб. При этом размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми остался прежним – 5 817,24 руб.

Выплата пособий, рассчитываемых исходя из МРОТ

В соответствии с ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая, если:

застрахованное лицо в периоды, указанные в ч. 1 данной статьи, не имело заработка;

средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая.

Аналогичная норма закреплена в п. 11(1) Положения № 375. Кроме того, п. 20 данного положения установлен еще один случай, при котором пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, предусмотренный федеральным законом, – если застрахованное лицо имеет страховой стаж менее шести месяцев.

С 01.07.2016 МРОТ установлен в сумме 7 500 руб. (Федеральный закон № 164‑ФЗ). Таким образом, минимальный средний дневной заработок для расчета пособий исходя из МРОТ равен 246,57 руб. (7 500 руб. x 24 мес. / 730 кал. дн.).

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В заключение еще раз обратим ваше внимание на основные изменения, которые необходимо учитывать при расчете пособий в 2017 году:

расчетный период – с 01.01.2015 по 31.12.2016;

максимальная сумма заработка для расчета пособий составляет 1 388 000 руб.;

максимальная величина среднего дневного заработка для расчета пособий равна 1 901,37 руб.;

минимальный средний дневной заработок для расчета пособий исходя из МРОТ – 246,57 руб.

Кроме того, помните, что при расчете пособия по временной нетрудоспособности количество дней в расчетном периоде всегда одинаковое – 730. При расчете пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком количество календарных дней определяется следующим образом: из фактического количества календарных дней в расчетном периоде вычитается количество исключаемых

из него дней. В связи с этим количество фактических дней может быть равно 730, 731 или 732 в зависимости от того, был ли (были ли) в расчетном периоде високосный год (високосные годы).

[1] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

[2] Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 г.».

[3] Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 г.».

[4] Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.».

[5] Федеральный закон от 02.06.2016 № 164‑ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».