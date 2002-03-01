Обязанности граждан РФ, связанные с наличием зарубежных счетов

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В соответствии с п/п «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидентами признаются, в частности, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года.

При этом пп. "а" п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ предусмотрено, что нерезидентами являются физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с вышеприведенными нормами Закона. Иными словами, в данном случае действует принцип «от обратного»: валютный нерезидент - это тот, кто не является валютным резидентом.

Таким образом, гражданин РФ не признается валютным резидентом, если либо постоянно проживает за рубежом не менее одного года либо временно там пребывает, но тоже не менее одного года.

Исходя из вышесказанного видно, что определение понятия "резидент" в валютном законодательстве достаточно расплывчатое. Во всяком случае, из его буквального толкования неясно, должен ли гражданин РФ пробыть целый год за границей безвыездно, чтобы утратить статус валютного резидента, или достаточно получить годовую (к примеру - рабочую) визу? Кроме того, непонятно, в каком порядке происходит "возвращение" резидентского статуса гражданину РФ.

Официальная позиция фискальных органов по этому вопросу изложена в целом ряде писем.

Например, в Письме ФНС от 19 апреля 2016 года N ОА-3-17/1742@ разъясняется, что статус нерезидента для российских граждан начинает действовать:

для лиц, постоянно проживающих в иностранном государстве - после одного года, исчисляемого с момента, как он получил право на постоянное проживание в иностранном государстве, подтвержденное документом уполномоченного государственного органа соответствующего иностранного государства, в том числе видом на жительство, при условии, что период фактического пребывания таких граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации не прерывался;

для лиц, временно пребывающих в иностранном государстве на основании рабочей визы или учебной визы, - после одного года непрерывного пребывания, исчисляемого с момента выезда из Российской Федерации, и только в период нахождения за пределами территории Российской Федерации.

Статус нерезидента, прерванный возвращением на территорию Российской Федерации (даже на один день), может быть приобретен гражданином РФ вновь при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона N 173-ФЗ. То есть, ему вновь придется год прожить за рубежом.

Аналогичная точка зрения изложена в Письмах ФНС от 12 июля 2016 года N БС-2-17/771@, от 1 июля 2016 года N ОА-3-17/3054@. А в Письме ФНС от 20 июля 2016 года N ОА-3-17/3315@ сообщается, что высказанные заявителем предложения будут учтены ФНС России в рамках организованной Минфином России работы по разработке проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", направленного в том числе на изменение понятия "валютного резидентства". Тем самым, налоговая служба сама признает некую ущербность сложившейся в отношении данного вопроса ситуации.

Прецеденты из судебной практики, которые рассматривали бы подобные споры, в ходе подготовки данной работы мне обнаружить не удалось.

2. В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Данная норма (в той либо иной редакции) действует с 2004 года.

Согласно ч. 2 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ представление в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за границей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.

Непредставление же в налоговый орган такого уведомления влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 руб. (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении в части нарушения валютного законодательства Российской Федерации не может быть вынесено по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения. При этом пунктом 2 указанной статьи установлено, что при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 данной статьи, начинают исчисляться со дня его обнаружения.

К сожалению, в КоАП РФ отсутствует определение понятия "длящееся правонарушение".

В то же время согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" длящимся признается административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей и характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния. Административные правонарушения, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут быть рассмотрены в качестве длящихся.

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Таким образом, привлечение к административной ответственности по данному основанию через два года после истечения срока для предоставления соответствующего уведомления является неправомерным.

3. В соответствии с ч. 7 ст. 12 Закона N 173-ФЗ физические лица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации".

Постановлением Правительства РФ N 1365 утверждены Правила и форма представления таких отчетов. Они должны представляться физическими лицами - резидентами налоговым органам, начиная с отчетности за 2015 год, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

В Письме ФНС от 20 июля 2016 г. N ОА-3-17/3315@ сказано, что представить отчет о движении денег по счетам в зарубежных банках нужно за тот год, в котором физлицо получило статус валютного резидента РФ. То есть, если гражданин хотя бы один день в 2015 году обладал статусом резидента, то он обязан был до 1 июня 2016 года направить в налоговые органы данный документ.

За несоблюдение гражданами порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение срока представления отчетов в виде штрафа в размере от 300 до 3000 руб., в зависимости от количества дней просрочки (ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).

О пресекательных сроках привлечения к административной ответственности я уже писал выше.