Нужно ли сдавать отчеты в статистику?

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До недавнего времени отчеты в статистику многие просто не сдавали. Ответственность предусматривала штраф в размере от 3000 руб. до 5000 руб., да и количество отчетов было незначительное.

Кардинально ситуация стала меняться с 2016г. Вступил в силу 442-ФЗ от 30 декабря 2015г, который внес изменения в ст.13.19 КоАП РФ и увеличил штрафы.

Штрафы для должностных лиц стали составлять от 10 000 руб. до 20 000 руб.; для юридических лиц от 20 000 рублей до 70 000 рублей. А за повторное нарушение штрафы совсем стали ни с чем несоизмеримые, для должностных лиц – от 30 000 руб. до 50 000 руб.; для юридических лиц – от 100 000 руб. до 150 000 руб.

Мало того, что штрафы увеличились, так и количество отчетов выросло в геометрической прогрессии.

Рассмотрим ситуацию из практики: индивидуальный предприниматель, оказывающий юридические услуги, у которого нет ни офиса, ни сотрудников. В прошлые годы статистику он не интересовал и соответственно ничего не сдавал, а в этом году он должен сдать:

1-ИП (Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя); 2-ТП (воздух) (Сведения об охране атмосферного воздуха); 4-ОС (Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах).

Ладно, должен сдать 1-ИП, согласна, но причем здесь 2-ТП (воздух) и 4-ОС?

На сайте статистики есть информация, что «Формы статистической отчетности, содержащиеся в перечне, предоставляются Вашей организацией при наличии явления, характеризующегося показателями формы (при отсутствии явления в отчетном периоде предоставление нулевого отчета или письма об отсутствии показателей для ее заполнения является обязательным)».

В итоге получается, что все равно надо отчитаться по всем, запрашиваемым статистикой формам или написать письмо об отсутствии показателей. А ответственность за не предоставление нулевого отчета или этой справки, какая? Такая же, как прописана в ст.13.19 КоАП РФ?

С такими темпами скоро организации будут отдельно принимать на работу бухгалтера, который будет заниматься статистикой. А что? Штрафы большие и работы хватит.

На днях общалась с руководителем одной организации, специализирующей на аутсорсинге. Меня интересовал вопрос, как у них налажена сдача отчетности в статистику. Ответ был прост: «Мы своим клиентам статистику не сдаем». Интересно получается, не сдают статистическую отчетность и их не штрафуют. Выходит, что мы зря паникуем? Что можно вот так ничего и не сдавать?

А штрафовали кого-нибудь за несдачу отчетов? Много вы сдаете отчетов в статистику и сдаете ли вообще?