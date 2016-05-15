Чек-лист для бухгалтера: проверьте, все ли изменения-2017 учтены в работе правильно

Что случилось Бухгалтерам уже несколько месяцев приходится работать с очередными новшествами, действующими с начала года. «Клерк» составил шпаргалку по изменениям, которые вызвали больше всего вопросов у бухгалтеров коммерческих организаций. Мы напомним, что проверить в учете. И расскажем, как сами налоговики видят новые правила.

Проверяем НДС Главные изменения в декларации по НДС в 2017 году Бухгалтеры работают с изменениями в декларации по НДС. Там появилась строка 125 раздела 3. В ней показывают НДС, который предъявили подрядчики при капитальном строительстве. Также больше нет лимита в 1000 знаков при заполнении номеров таможенных деклараций. Теперь можно спокойно вписывать в раздел 8 по строке 150 данные по всем таможенным декларациям.

Форма декларации по НДС утверждена приказом Минфина России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@. Новые налоговые агенты С этого года налоговыми агентами по НДС стали компании, которые: покупают электронные услуги (например, интернет-рекламу или доступ к онлайн-площадкам) у иностранных компаний;

являются посредниками, имеющими расчеты с покупателями электронных услуг на основании договора с иностранными продавцами. Пояснения к декларации Если компания направляет декларацию в электронном виде, то она должна и пояснения направлять через Интернет. Делать это надо с помощью спецоператоров. В бумажном виде пояснения налоговики больше не примут. Вычет и восстановление НДС по авансам полученным: мнение Минфина Тема правильной работы с НДС по авансам полученным не перестает волновать инспекторов при проверках. Чиновники настаивают, что при списании задолженности по неотработанному авансу компания-покупатель должна восстановить ранее принятый к вычету НДС с перечисленного аванса. Полная сумма дебиторской задолженности (вместе с НДС) пойдет в расходы. Такие разъяснения можно посмотреть в письме Минфина России от 23 июня 2016 г. № 03-07-11/36478.

Проверяем НДФЛ Коды в 2-НДФЛ В справках 2-НДФЛ надо писать новые коды доходов и вычетов. Это правило касалось и справок по итогам 2016 года. Премии надо показывать в справках отдельно от зарплаты или иных доходов. Для производственных премий (как части системы оплаты труда) ввели код 2002, для премий за счет чистой прибыли – 2003. Коды стандартных детских вычетов тоже новые. Коды можно посмотреть в приказе ФНС России от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633. НДФЛ с бонусов покупателям Бонусы и баллы для покупателей теперь официально включены в список необлагаемых доходов. Новый социальный вычет через работодателя Теперь работник может попросить у компании предоставить социальный вычет до 120 000 руб. в год по договорам добровольного страхования жизни. Право оформлять вычет через инспекцию у налогоплательщиков по-прежнему есть.

Проверяем знание новшеств по профстандартам НДФЛ и расходы на экзамен по профстандарту Если в компании есть сотрудники, которые сдают экзамены на соответствие профстандартам, бухгалтерам надо ориентироваться на новые правила. Так, с 2017 года можно заявить со стоимости такой аттестации вычет НДФЛ. Правда, только через инспекцию. Также затраты на экзамен по профстандарту можно списать в расходы по налогу на прибыль. Правда, если с сотрудниками, его сдающими, заключены трудовые договоры. Компаниям на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» разрешено списывать расходы на такие экзамены. Экзамен на соответствие профстандарту могут быть не только инициативой бухгалтера, но и требованием его работодателя.

По итогам успешного прохождения экзамена слушателям выдают свидетельство о соответствии профстандарту, и его данные внесут в реестр. Кому из бухгалтеров необходимо повышение квалификации Кроме получения свидетельства о прохождении экзамена по профстандарту, бухгалтеры могут пройти обучение попрограммам повышения квалификации. Такие программы рассчитаны на разное время. Чаще всего на 72, 120 и 144 академических часа. По их итогам выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Чиновники считают, что если у бухгалтера без профильного образования нет такого удостоверения или диплома о профессиональной переподготовке, работать по специальности он не должен. Такие требования озвучил Минтруд России в письме от 12 января 2016 г. № 14-3/В-3. Законодательством разрешена дистанционная форма получения такого рода образования. Иными словами, тратить время на посещение «живых» аудиторных лекций не обязательно. Такой формат есть, например, у АНО ДПО "Образовательный центр ГАРАНТ".Обучение проводится в форме просмотра записи: учиться можно в удобное для слушателя время.

Проверяем налог на прибыль Правила переноса убытков Бухгалтерам по-новому надо работать с правилами переноса убытков на будущее. Компании теперь не могут списывать всю сумму прошлых убытков, а только уменьшить не более 50 процентов налоговой базы текущего периода. Налоговики будут требовать это от компаний до 2020 года. Зато 10-летнего срока переноса убытков на будущее больше нет. Формирование резерва по сомнительным долгам В этой теме два момента, на которые надо обратить внимание. В 2017 году, чтобы рассчитать лимит резерва по сомнительным долгам за отчетный период, надо взять большую из сумму: 10 процентов от выручки за прошлой год или 10 процентов от выручки за этот период. Многие путаются, как будут работать новые правила с годовым лимитом. Все осталось по-старому: нужно брать 10 процентов от годовой выручки. И второй момент. С 2017 года встречная кредиторская задолженность вычитается из суммы долга при расчете резерва. Какие документы подтвердят расходы по налогу на прибыль в 2017 году Конкретного перечня документов, подтверждающих расходы для целей налогообложения прибыли, в Налоговом кодексе по-прежнему нет. Компаниям при проверке надо предоставить как можно больше бумаг, подтверждающих понесенные затраты. На практике налоговики ждут от компании первичку (акты, товарные и кассовые чеки, накладные, путевые листы и тп.), а также договоры, приказы и любые другие документы, которыми можно подтвердить затраты. Какие именно документы помогут отстоять суммы расходов, расскажут практики.

Проверяем страховые взносы Одни из самых масштабных изменений, с которыми работают бухгалтеры, коснулись страховых взносов. Перечислим главное. На что ориентироваться Правила работы описаны в новой главе 34 «Страховые взносы» НК РФ. Закон № 212-ФЗ к взносам по-новому не имеет отношения. Но пока убирать его не стоит, он применяется к старым периодам, если по ним возникнут вопросы. Куда перечислять и как отчитываться Социальные, пенсионные и медицинские взносы перечисляют в налоговую инспекцию. Отчеты отправляют туда же. Объединенный расчет по взносам за I квартал 2017 года надо сдать в налоговую не позднее 2 мая 2017 года.

В Пенсионный фонд надо по-прежнему посылать отчет СЗВ-М. Теперь крайний срок - 15-е число следующего месяца. В соцстрах компании направляют отчеты по взносам на травматизм. Это расчет 4-ФСС, в котором теперь только разделы по взносам на травматизм. В бумажном виде такой отчет ждут до 20 числа месяца после отчетного квартала, в электронном – не позднее 25-го числа. Лимиты Лимит по взносам на обязательное социальное страхование в 2017 году – 755 000 руб, по пенсионным взносам – 876 000 руб. Взносы на обязательное медицинское страхование по-прежнему не ограничены лимитом. КБК Минфин в конце прошлого года всех запутал с КБК. Обещали, что будут объединенные коды бюджетной классификации. Но по-прежнему для пенсионных, социальных и медицинских отдельные КБК. Их можно посмотреть тут.

Проверяем правила налогового планирования Необоснованная налоговая выгодаНеобоснованная налоговая выгода – проблема, которая не перестает волновать суды и налоговиков. Допустимые пределы налогового планирования – тонкая грань между планированием и уклонением от уплаты налогов. Принцип добросовестности – понятие, которым активно оперируют налоговики вслед за судьями после нашумевшего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Там судьи рассмотрели, что такое мнимые и притворные сделки, и в каких случаях совершенные сделки не учитываются в целях налогообложения. Важно не просто знать, где посмотреть судебные дела, а как правильно выбирать те, которые помогут в работе. На какие судебные акты ориентируются сами налоговики, расскажет бывший председатель налогового состава Высшего арбитражного суда . Можно узнать, какие документы помогут отстоять правоту компании в споре с инспекцией.