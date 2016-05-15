Оформляем майские отпуска: примеры расчетов

Стартовал период отпусков. Начался он с мая – нестандартного месяца, так как в нем несколько нерабочих праздничных дней. Поэтому полезно вспомнить, как предоставляется и оплачивается отпуск с учетом майских праздников.

Как предоставляется отпуск в мае

Согласно ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Все нерабочие праздничные дни перечислены в ст. 122 Трудового кодекса:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Как отдыхаем в майские праздники-2017: первые выходные - с 29 апреля по 1 мая (3 дня); вторые выходные - с 6 по 9 мая (4 дня).

Пример 1: с 1 мая на 14 календарных дней

а) 1 и 9 мая не будут считаться отпускными днями и не будут оплачиваться, поэтому календарных отпускных оплачиваемых дней в указанном сотрудником периоде отпуска будет не 14, а только 12;

б) вместе с тем, на «извлеченные» 2 дня отпуск удлиняется, то есть охватывает собой 15 и 16 мая. Ведь сотрудник уходит в отпуск продолжительностью именно 14 календарных дней. Значит, все эти дни ему должны быть предоставлены и оплачены. Таким образом, в данном случае 15 и 16 мая являются отпускными днями и на работу сотрудник должен выйти 17 мая.

Пример 2: с 01.05.2017 по 14.05.2017

а) аналогично;

б) отпуск не продлевается, а заканчивается именно 14 мая, ведь сотрудник четко обозначил временной интервал отпуска («…по 14.05.2017»), за который не следует выходить. Таким образом, в данном случае сотрудник должен выйти на работу 15 мая.

Пример 1+2: с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 14 календарных дней

Может возникнуть вопрос: как быть, если сотрудник написал заявление, обозначив в нем и количество дней, и период отпуска, то есть «с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 14 календарных дней»? Вопрос может показаться хитрым, но на самом деле все просто: в этом случае можно использовать как тот, так и другой вариант.

Дело в том, что, строго говоря, в отпуск сотрудники должны ходить в соответствии с графиком отпусков (ст. 123 ТК РФ), а не по своему заявлению. В графике же (унифицированная форма № Т-70) обозначается и временной период, и количество дней. Поэтому работодатель и работник могут заранее согласовать, какие именно дни будет «гулять» сотрудник. Например, с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 12 календарных дней. Если же этого не сделано и отпуск оформляется все-таки по заявлению, то время отпуска работник и работодатель должны согласовать обоюдно, то есть, решить, по 15 или по 17 мая он будет длиться.

Для наглядности календарь на май:

Пон. Втор. Среда Четв. Пятн. Субб. Воскр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Взглянув на календарь, может возникнуть еще один вопрос: почему 8 мая осталось без внимания, ведь оно отмечено как нерабочий день? Да, этот день действительно нерабочий, но дело в том, что он не праздничный. Взглянем выше – в список нерабочих праздничных дней в ст. 112 ТК РФ: 1 и 9 мая там указаны, а 8 мая – нет. То есть, этот день не является нерабочим праздничным. Поэтому в вышеизложенных примерах он никак не фигурирует. А отмечен как нерабочий в календаре он потому, что он перенесен с субботы 7 января (Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году»).

Почему брать отпуск в мае невыгодно и когда выгодно

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка, а особенности порядка исчисления средней зарплаты определяются Правительством РФ, – об этом сказано в ст. 114 и 139 ТК РФ.

Правительство определило такие особенности, а именно, оговорило, что расчет среднего заработка независимо от режима работы производится исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного им времени за предшествующие 12 календарных месяцев.

При этом из расчетного периода исключается время и начисленные за это время суммы, когда:

за работником сохранялся средний заработок (то есть, время ежегодного оплачиваемого отпуска);

работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;

работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по форс-мажорным причинам;

работник в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;

работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами;

работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты в соответствии с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»

Почему невыгодно брать отпуск в мае В мае из-за праздничных дней, рабочих дней меньше. Поэтому стоимость одного рабочего дня в этом месяце больше, чем в тех месяцах, в которых праздничных дней нет. Следовательно, чем больше рабочих дней мая сотрудник взял в счет отпуска, тем меньше он получит зарплату по сравнению с зарплатой, которую он бы получил, если бы он отдыхал эти дни в другом – полноценно-рабочем месяце, скажем, в июле.

Разберем на примере. У сотрудника оклад 50 тыс. рублей. Значит, стоимость отпускного дня (если он отработал полностью расчетный период): 50 тыс. руб. x 12 мес. / 12 мес. x 29,3 = 1706,48 рублей. В мае 2017 года 20 рабочих дней, то есть, стоимость 1 рабочего дня = 2500 рублей, а, к примеру, в августе 2017 года 23 рабочих дня, то есть, стоимость 1 рабочего дня = 2173 руб. Выходит, если пойти в отпуск в мае, а не в августе, то разница между стоимостью рабочего и отпускного дня будет больше, иными словами, сотрудник больше потеряет в деньгах. Таким образом можно сравнить весь год, посчитав стоимость рабочих дней и сравнив их со стоимостью отпускного дня (см. таблицу, черным цветом в ней выделен самые невыгодный месяц для отпуска, а оранжевым – самый выгодный).

ТАБЛИЦА: «Сравнение денежных потерь при уходе в отпуск в разные месяцы»