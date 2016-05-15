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Оформляем майские отпуска: примеры расчетов

24.04.17 10:54

Стартовал период отпусков. Начался он с мая – нестандартного месяца, так как в нем несколько нерабочих праздничных дней. Поэтому полезно вспомнить, как предоставляется и оплачивается отпуск с учетом майских праздников. 

Как предоставляется отпуск в мае

Согласно ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Все нерабочие праздничные дни перечислены в ст. 122 Трудового кодекса:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Как отдыхаем в майские праздники-2017: первые выходные - с 29 апреля по 1 мая (3 дня); вторые выходные - с 6 по 9 мая (4 дня).

Пример 1: с 1 мая на 14 календарных дней

а) 1 и 9 мая не будут считаться отпускными днями и не будут оплачиваться, поэтому календарных отпускных оплачиваемых дней в указанном сотрудником периоде отпуска будет не 14, а только 12;

б) вместе с тем, на «извлеченные» 2 дня отпуск удлиняется, то есть охватывает собой 15 и 16 мая. Ведь сотрудник уходит в отпуск продолжительностью именно 14 календарных дней. Значит, все эти дни ему должны быть предоставлены и оплачены. Таким образом, в данном случае 15 и 16 мая являются отпускными днями и на работу сотрудник должен выйти 17 мая.

Пример 2: с 01.05.2017 по 14.05.2017

а) аналогично;

б) отпуск не продлевается, а заканчивается именно 14 мая, ведь сотрудник четко обозначил временной интервал отпуска («…по 14.05.2017»), за который не следует выходить. Таким образом, в данном случае сотрудник должен выйти на работу 15 мая.

Пример 1+2: с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 14 календарных дней

Может возникнуть вопрос: как быть, если сотрудник написал заявление, обозначив в нем и количество дней, и период отпуска, то есть «с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 14 календарных дней»? Вопрос может показаться хитрым, но на самом деле все просто: в этом случае можно использовать как тот, так и другой вариант.

Дело в том, что, строго говоря, в отпуск сотрудники должны ходить в соответствии с графиком отпусков (ст. 123 ТК РФ), а не по своему заявлению. В графике же (унифицированная форма № Т-70) обозначается и временной период, и количество дней. Поэтому работодатель и работник могут заранее согласовать, какие именно дни будет «гулять» сотрудник. Например, с 01.05.2017 по 14.05.2017 на 12 календарных дней. Если же этого не сделано и отпуск оформляется все-таки по заявлению, то время отпуска работник и работодатель должны согласовать обоюдно, то есть, решить, по 15 или по 17 мая он будет длиться.

Для наглядности календарь на май:

Пон.

Втор.

Среда

Четв.

Пятн.

Субб.

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Взглянув на календарь, может возникнуть еще один вопрос: почему 8 мая осталось без внимания, ведь оно отмечено как нерабочий день? Да, этот день действительно нерабочий, но дело в том, что он не праздничный. Взглянем выше – в список нерабочих праздничных дней в ст. 112 ТК РФ: 1 и 9 мая там указаны, а 8 мая – нет. То есть, этот день не является нерабочим праздничным. Поэтому в вышеизложенных примерах он никак не фигурирует. А отмечен как нерабочий в календаре он потому, что он перенесен с субботы 7 января (Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году»). 

Почему брать отпуск в мае невыгодно и когда выгодно

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка, а особенности порядка исчисления средней зарплаты определяются Правительством РФ, – об этом сказано в ст. 114 и 139 ТК РФ.

Правительство определило такие особенности, а именно, оговорило, что расчет среднего заработка независимо от режима работы производится исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного им времени за предшествующие 12 календарных месяцев.

При этом из расчетного периода исключается время и начисленные за это время суммы, когда:

  •  за работником сохранялся средний заработок (то есть, время ежегодного оплачиваемого отпуска);
  •  работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
  •  работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по форс-мажорным причинам;
  •  работник в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
  •  работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами;
  •  работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты в соответствии с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»

Почему невыгодно брать отпуск в мае В мае из-за праздничных дней, рабочих дней меньше. Поэтому стоимость одного рабочего дня в этом месяце больше, чем в тех месяцах, в которых праздничных дней нет. Следовательно, чем больше рабочих дней мая сотрудник взял в счет отпуска, тем меньше он получит зарплату по сравнению с зарплатой, которую он бы получил, если бы он отдыхал эти дни в другом – полноценно-рабочем месяце, скажем, в июле.

Разберем на примере. У сотрудника оклад 50 тыс. рублей. Значит, стоимость отпускного дня (если он отработал полностью расчетный период): 50 тыс. руб. x 12 мес. / 12 мес. x 29,3 = 1706,48 рублей. В мае 2017 года 20 рабочих дней, то есть, стоимость 1 рабочего дня = 2500 рублей, а, к примеру, в августе 2017 года 23 рабочих дня, то есть, стоимость 1 рабочего дня = 2173 руб. Выходит, если пойти в отпуск в мае, а не в августе, то разница между стоимостью рабочего и отпускного дня будет больше, иными словами, сотрудник больше потеряет в деньгах. Таким образом можно сравнить весь год, посчитав стоимость рабочих дней и сравнив их со стоимостью отпускного дня (см. таблицу, черным цветом в ней выделен самые невыгодный месяц для отпуска, а оранжевым – самый выгодный).

ТАБЛИЦА: «Сравнение денежных потерь при уходе в отпуск в разные месяцы»

Месяцы 2017 года

Количество рабочих дней

Сумма зарплаты

Стоимость рабочего дня

Стоимость отпускного дня

Разница (величина потери в деньгах в день)

Январь

17

50 000

2941,17

1706,48

1234,69

Февраль

18

50 000

2777,77

1706,48

1071,29

Март

22

50 000

2272,72

1706,48

566,24

Апрель

20

50 000

2500,00

1706,48

793,52

Май

20

50 000

2500,00

1706,48

793,52

Июнь

21

50 000

2380,95

1706,48

674,47

Июль

21

50 000

2380,95

1706,48

674,47

Август

23

50 000

2173,91

1706,48

467,43

Сентябрь

21

50 000

2380,95

1706,48

674,47

Октябрь

22

50 000

2272,72

1706,48

566,24

Ноябрь

21

50 000

2380,95

1706,48

674,47

Декабрь

21

50 000

2380,95

1706,48

674,47
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Источник: "Время бухгалтера"

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