С завтрашнего дня заполняем платежки по-новому: построчный гид
Что случилось
С 25 апреля бухгалтеры начнут заполнять платежные поручения по-новому. Приказ Минфина России от 5 апреля 2017 г. № 58Н изменил Правила заполнения платежек. Изменения разрешили неоднозначный вопрос в заполнении поля 101 «Статус плательщика», а также касаются правил, по которым платежки заполняют третьи лица. Для примера возьмем уже полюбившуюся компанию «Алмаз» из города Буя. И приведем основные правила по строкам платежного поручения.
Где взять форму платежного поручения-2017
Сама форма платежного поручения № 0401060 не изменилась и берется из приложения 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П. Правила заполнения, которые и изменены приказом № 58н, утверждены Минфином в приказе от 12 ноября 2013 г. № 107н.
Платежное поручение-2017 с расшифровкой полей
Для начала приведем форму платежного поручения-2017 с расшифровкой полей, чтобы дальше было понятнее, куда что проставлять.
Образец заполнения платежного поручения-2017 по новым правилам
Компания «Алмаз» перечисляет в бюджет ЕНВД за I квартал 2017 года. В сведениях о получаете платежа она указывает данные своей налоговой инспекции.
Образец заполнения платежки-2017 можно скачать тут.
Реквизиты ИФНС в платежном поручении:
- ИНН (поле 61);
- КПП (поле 103);
- наименование казначейства и инспекции: например, «Управление Федерального казначейства по г. Бую Костромской области (ИФНС России № 2 по г. Бую) (поле 16);
- наименование и БИК банка, номер счета (поля 13, 14, 17). Счет Банка получателя в данном случае компания в поле 15 не проставляют.
Компания «Алмаз» платит ЕНВД за себя и ставит в поле 101 код 01. Если бы организация выступала в качестве налогового агента, то указала бы код 02.
Важно! Поле 101 и страховые взносы-2017 По новым правилам при перечислении страховых взносов за своих работников компании должны проставлять статус плательщика «01» в поле 101. До выхода приказа № 58н налоговики говорили проставлять код «14». Забудьте о нем при перечислении страховых взносов.
ИП, уплачивая взносы как за себя, так и за персонал, проставит в поле 101 код 09. Для перечисления взносов на «травматизм» надо использовать код 08.
Как указать реквизиты организации в платежном поручении-2017:
- наименование компании или ее обособленного подразделения (поле 8);
- ИНН (или КИО – для иностранной организации) (поле 60);
- КПП компании, обособленного подразделения или код, присвоенный по месту нахождения недвижимости (поле 102);
- название банка, в котором открыт счет, БИК банка, номер корреспондентского счета и счета компании (поля 9, 10, 11, 12).
Сведения о платеже
Очень важно правильно вписать в платежное поручение сведения о налоге, который перечисляют в бюджет. «Алмаз» не имеет штрафов по «вмененке», платит вовремя и прописывает в поле 7 сумму налога к уплате.
Какие сведения о платеже вписывать:
- очередность платежа (по налогам и взносам – 5);
- код платежа (0 или УИН, который прописан в требовании инспекторов) (поле 22);
- назначение платежа (поле 24);
- сумма платежа (поле 7).
В платежном поручении вписывают номер документа, который является основанием для перечисления средств: поле 108. Для текущих платежей – это 0. Также проставляют дату документа (поле 109) в формате ДД.ММ.ГГГГ. Это например, дата декларации, на основании которой начислили налог.
Важно! КБК и ОКТМО КБК в поле 104 и ОКТМО в поле 105 не могут равняться нулю. КБК - 20 знаков. Территориальный код ОКТМО (поле 105) состоит из 8. Все они не могут быть нулями. В ИНН в первых двух символах не могут стоять нули – это изменения правил заполнения платежек 2016 года.
Как заполнить платежное поручение-2017 при уплате третьими лицами
Налоги и взносы за компанию может перечислить не только она, но и другая организация или физлицо (например, учредитель или директор). Это предусмотрено правилами заполнения платежек, которые действуют с 25 апреля 2017 года. Вот они:
• в полях «ИНН плательщика» и «КПП плательщика» прописывают реквизиты компании, за кого перечисляют деньги;
• в поле «Плательщик» - данные того, кто перечисляет средства;
• в поле «Назначение платежа» (поле 24) - ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) того, кто платит, затем проставляют знак «//» и пишут название плательщика налогов или взносов;
• поле 101 «Статус плательщика» - статус того, за кого перечисляют средства: 01 – для компаний, 09 – для ИП, 13 – для физических лиц).
Что делать, если в платежном поручении-2017 нашли ошибку
Предположим, компания «Алмаз» ошиблась и вместо КБК для уплаты налога указала КБК для уплаты пеней. Не все потеряно. Можно написать в налоговую инспекцию письмо об уточнении реквизитов платежного поручения. Вот его образец.
Аноним, Вы писали:
в поле 109 дата документа(дата сдачи декларации), а не дата платежного поручения.
Если начинается с 0, то ничего страшного нет. Первые две цифры в ИНН -это код субъекта.