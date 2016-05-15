С завтрашнего дня заполняем платежки по-новому: построчный гид

С 25 апреля бухгалтеры начнут заполнять платежные поручения по-новому. Приказ Минфина России от 5 апреля 2017 г. № 58Н изменил Правила заполнения платежек. Изменения разрешили неоднозначный вопрос в заполнении поля 101 «Статус плательщика», а также касаются правил, по которым платежки заполняют третьи лица. Для примера возьмем уже полюбившуюся компанию «Алмаз» из города Буя. И приведем основные правила по строкам платежного поручения.

Сама форма платежного поручения № 0401060 не изменилась и берется из приложения 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П. Правила заполнения, которые и изменены приказом № 58н, утверждены Минфином в приказе от 12 ноября 2013 г. № 107н.

Для начала приведем форму платежного поручения-2017 с расшифровкой полей, чтобы дальше было понятнее, куда что проставлять.

Образец заполнения платежного поручения-2017 по новым правилам

Компания «Алмаз» перечисляет в бюджет ЕНВД за I квартал 2017 года. В сведениях о получаете платежа она указывает данные своей налоговой инспекции.

Образец заполнения платежки-2017 можно скачать тут.

Реквизиты ИФНС в платежном поручении:

ИНН (поле 61);

КПП (поле 103);

наименование казначейства и инспекции: например, «Управление Федерального казначейства по г. Бую Костромской области (ИФНС России № 2 по г. Бую) (поле 16);

наименование и БИК банка, номер счета (поля 13, 14, 17). Счет Банка получателя в данном случае компания в поле 15 не проставляют.

Компания «Алмаз» платит ЕНВД за себя и ставит в поле 101 код 01. Если бы организация выступала в качестве налогового агента, то указала бы код 02.

Важно! Поле 101 и страховые взносы-2017 По новым правилам при перечислении страховых взносов за своих работников компании должны проставлять статус плательщика «01» в поле 101. До выхода приказа № 58н налоговики говорили проставлять код «14». Забудьте о нем при перечислении страховых взносов.

ИП, уплачивая взносы как за себя, так и за персонал, проставит в поле 101 код 09. Для перечисления взносов на «травматизм» надо использовать код 08.

Как указать реквизиты организации в платежном поручении-2017:

наименование компании или ее обособленного подразделения (поле 8);

ИНН (или КИО – для иностранной организации) (поле 60);

КПП компании, обособленного подразделения или код, присвоенный по месту нахождения недвижимости (поле 102);

название банка, в котором открыт счет, БИК банка, номер корреспондентского счета и счета компании (поля 9, 10, 11, 12).



Сведения о платеже

Очень важно правильно вписать в платежное поручение сведения о налоге, который перечисляют в бюджет. «Алмаз» не имеет штрафов по «вмененке», платит вовремя и прописывает в поле 7 сумму налога к уплате.

Какие сведения о платеже вписывать:

очередность платежа (по налогам и взносам – 5);

код платежа (0 или УИН, который прописан в требовании инспекторов) (поле 22);

назначение платежа (поле 24);

сумма платежа (поле 7).

В платежном поручении вписывают номер документа, который является основанием для перечисления средств: поле 108. Для текущих платежей – это 0. Также проставляют дату документа (поле 109) в формате ДД.ММ.ГГГГ. Это например, дата декларации, на основании которой начислили налог.