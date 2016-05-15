Оплата труда-2017: какие вопросы учета выплат волнуют коллег

Может ли работодатель отправить сотрудницу в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с выплатой пособия и с полным сохранением заработка, если она работает из дома? Да, может. По заявлению женщины (отца ребенка, бабушки, деда, другого родственника или опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком), во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию (ст. 256 ТК РФ). Обсуждалось здесь.

Как оплачивать работу в выходные или праздничные дни работникам с установленным окладом? Не менее чем в двойном размере. Работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). Обсуждалось здесь.

Исходя из какой суммы будет оплачен отпуск работнику, который отработал всего несколько дней в течение одного календарного месяца (например, с 21 апреля по 27 апреля)? На время отпуска за работником сохраняется средний заработок (ст. 114 ТК РФ). Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ч. 4 ст. 139 ТК РФ). В нашей ситуации для работника нельзя рассчитать средний заработок за последние 12 календарных месяцев, т.к. работник уходит в отпуск в том же месяце, в котором устроился на работу и у него отсутствует расчетный период. В таком случае средний заработок для расчета отпускных определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце, в котором он уходит в отпуск. (п. 7 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы). Обсуждалось здесь.

Имеет ли право на дополнительные выходные дни сотрудник, который воспитывает ребенка-инвалида? Да, имеет право. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами. (ст. 262 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048). Обсуждалось здесь.

Возмещает ли ФСС работодателю расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней сотрудника, который воспитывает ребенка-инвалида? Да, возмещает. Возмещение расходов страхователю на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом производится территориальным органом ФСС по месту регистрации страхователя (п. 11 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2019 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта (утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294). Обсуждалось здесь.

Обязан ли работодатель предоставлять четыре дополнительных выходных дня сотруднице, которая воспитывает ребенка-инвалида, если с работы отца ребенка отсутствует справка, что он такие дни не получал? Для предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родитель представляет установленный перечень документов, в том числе справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы частично, либо справку с места работы другого родителя о том, что от этого родителя не поступало заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней. Если имеется документальное подтверждение факта смерти другого родителя (опекуна, попечителя), признания его безвестно отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, лишения свободы, пребывания его в служебной командировке свыше одного календарного месяца или других обстоятельств, свидетельствующих о том, что другой родитель (опекун, попечитель) не может осуществлять уход за ребенком-инвалидом, а также если один из родителей (опекунов, попечителей) уклоняется от воспитания ребенка-инвалида, вышеуказанная справка не представляется. (п. 5, Постановления правительства от 13 октября 2014 г. № 1048). Обсуждалось здесь.