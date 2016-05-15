Оплата труда-2017: какие вопросы учета выплат волнуют коллег
Одним из важных факторов для успешной деятельности компании является правильная организация оплаты труда ее работников. Мы просмотрели форум «Клерка» и выделили темы, по которым много обсуждений вопросов, касающихся оплаты труда в 2017 году.
Нормативно-правовые акты:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами»;
- Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
Может ли работодатель отправить сотрудницу в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с выплатой пособия и с полным сохранением заработка, если она работает из дома?
Да, может. По заявлению женщины (отца ребенка, бабушки, деда, другого родственника или опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком), во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию (ст. 256 ТК РФ). Обсуждалось здесь.
Как оплачивать работу в выходные или праздничные дни работникам с установленным окладом?
Не менее чем в двойном размере. Работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
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Исходя из какой суммы будет оплачен отпуск работнику, который отработал всего несколько дней в течение одного календарного месяца (например, с 21 апреля по 27 апреля)?
На время отпуска за работником сохраняется средний заработок (ст. 114 ТК РФ). Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ч. 4 ст. 139 ТК РФ). В нашей ситуации для работника нельзя рассчитать средний заработок за последние 12 календарных месяцев, т.к. работник уходит в отпуск в том же месяце, в котором устроился на работу и у него отсутствует расчетный период. В таком случае средний заработок для расчета отпускных определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце, в котором он уходит в отпуск. (п. 7 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы).
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Имеет ли право на дополнительные выходные дни сотрудник, который воспитывает ребенка-инвалида?
Да, имеет право. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами. (ст. 262 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048).
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Возмещает ли ФСС работодателю расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней сотрудника, который воспитывает ребенка-инвалида?
Да, возмещает. Возмещение расходов страхователю на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом производится территориальным органом ФСС по месту регистрации страхователя (п. 11 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2019 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта (утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294).
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Обязан ли работодатель предоставлять четыре дополнительных выходных дня сотруднице, которая воспитывает ребенка-инвалида, если с работы отца ребенка отсутствует справка, что он такие дни не получал?
Для предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родитель представляет установленный перечень документов, в том числе справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы частично, либо справку с места работы другого родителя о том, что от этого родителя не поступало заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней. Если имеется документальное подтверждение факта смерти другого родителя (опекуна, попечителя), признания его безвестно отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, лишения свободы, пребывания его в служебной командировке свыше одного календарного месяца или других обстоятельств, свидетельствующих о том, что другой родитель (опекун, попечитель) не может осуществлять уход за ребенком-инвалидом, а также если один из родителей (опекунов, попечителей) уклоняется от воспитания ребенка-инвалида, вышеуказанная справка не представляется. (п. 5, Постановления правительства от 13 октября 2014 г. № 1048).
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Сотрудница компании находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и через некоторое время решила выйти на работу. Имеет ли она право возобновить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет?
Да, имеет. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине по ее заявлению в пределах установленного срока, а именно до достижения ребенком возраста трех лет (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). При этом отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям (ч. 2 ст. 256 ТК РФ). Использование такого отпуска является правом, а не обязанностью женщины, поэтому работодатель не может отказать ей в удовлетворении заявления о выходе из отпуска по уходу за ребенком.
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