Нулевой расчет по страховым взносам-2017: ответы на вопросы

Чиновники всех запутали с новым расчетом по страховым взносам, подаваемым в ИФНС. Вопросов много: один из них, надо ли сдавать «нулевки» по взносам в 2017 году? Отвечаем на самые распространенные вопросы, руководствуясь мнением налоговиков.

Надо ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам-2017 в ИФНС?

Да, надо. Если в течение отчетного (расчетного) периода организация или предприниматель (признаваемые плательщиками страховых взносов) не вели хозяйственную деятельность и не начисляли выплаты в пользу физлиц, то они должны представить в ИФНС расчет по страховым взносам с нулевыми показателями.

Минфин говорит об этом в письме от 24.03.2017 № 03-15-07/17273. Подавая расчет, компания заявляет, что деятельность не вела и выплат, облагаемых страховыми взносами, не было.

Если в компании только директор, то сдавать нулевой расчет все равно надо.

Должен ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам предприниматель?

Если он не является работодателем, то не должен.

Какой состав нулевого расчета по страховым взносам-2017?

О том, как заполнять нулевой расчет по взносам, говорит письмо ФНС России от 12.04.2017 г. № БС-4-11/6940.

Все показатели в расчете будут нулевыми.

Нулевой расчет включает в себя:

титульный лист;

раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

подраздел 1.1. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»;

подраздел 1.2. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование»;

приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1;

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Если количественные и суммовые показетли для поля отсутствуют, то ставят «0». Если после нуля остается место в строке, его заполняют прочерками. Прочерки ставят и при отсутствии текстовых показателей в поле.

Что будет, если задержать нулевой расчет по страховым взносам-2017?

Первый раз расчет по страховым взносам-2017 в ИФНС плательщики должны сдать не позднее 2 мая. Если задержать, то могут наложить штраф в размере 5 процентов от суммы, которые отражены в отчете. Больше 30% от суммы или меньше 1000 руб. не взыщут. По нулевому отчету на 1000 руб. за задержку и оштрафуют.