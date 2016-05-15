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Нулевой расчет по страховым взносам-2017: ответы на вопросы

24.04.17 16:23
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Чиновники всех запутали с новым расчетом по страховым взносам, подаваемым в ИФНС. Вопросов много: один из них, надо ли сдавать «нулевки»  по взносам в 2017 году? Отвечаем на самые распространенные вопросы, руководствуясь мнением налоговиков.

Надо ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам-2017 в ИФНС?

Да, надо. Если в течение отчетного (расчетного) периода организация или предприниматель (признаваемые плательщиками страховых взносов) не вели хозяйственную деятельность и не начисляли выплаты в пользу физлиц, то они должны представить в ИФНС расчет по страховым взносам с нулевыми показателями.

Минфин говорит об этом в письме от 24.03.2017 № 03-15-07/17273. Подавая расчет, компания заявляет, что деятельность не вела и выплат, облагаемых страховыми взносами, не было.

Если в компании только директор, то сдавать нулевой расчет все равно надо. 

Должен ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам предприниматель?

Если он не является работодателем, то не должен.

Какой состав нулевого расчета по страховым взносам-2017?

О том, как заполнять нулевой расчет по взносам, говорит письмо ФНС России от 12.04.2017 г. № БС-4-11/6940

Все показатели в расчете будут нулевыми. 

Нулевой расчет включает в себя:

  • титульный лист;
  • раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;
  • подраздел 1.1. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»;
  • подраздел 1.2. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование»;
  • приложения 1 к разделу 1;
  • приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1;
  • раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Если количественные и суммовые показетли для поля отсутствуют, то ставят «0». Если после нуля остается место в строке, его заполняют прочерками. Прочерки ставят и при отсутствии текстовых показателей в поле. 

Что будет, если задержать нулевой расчет по страховым взносам-2017?

Первый раз расчет по страховым взносам-2017 в ИФНС плательщики должны сдать не позднее 2 мая. Если задержать, то могут наложить штраф в размере 5 процентов от суммы, которые отражены в отчете. Больше 30% от суммы или меньше 1000 руб. не взыщут. По нулевому отчету на 1000 руб. за задержку и оштрафуют.  

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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Сдала нулевой отчет в одну ФНС, кол-во застрахованных 1 чел., всё приняли, вопросов нет. Сдала в другую - прислали требование, чтобы кол-во людей было 0. На вопрос как же сдать раздел 3, если 0 чел. - ответить не смогли, согласились на 1 чел, но письмом с объяснениями попросили заявления за свой счет, приказы на отпуск за свой счет, табеля и пояснения, почему нет деятельности. А также напомнили, что за свой счет более 6 мес. находится нельзя.Разъяснений, сколько же нужно ставить человек (1 или 0 ) при наличии только директора и без выплат, не нашла. ФНС нас ещё "поимеет"...
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Аноним
, Тольятти
про 6 месяцев- нигде такого нет, мало ли что они говорят. Почему нет деятельности-да мы завалим их письмами, думаю не рискнут всем писать, а так - пугалки....
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Аноним
, Владимир
Я думаю, что скоро до них дойдет, что раздел 3 без выплат предоставлять не нужно. А пока я по электронке отправила отчет без 3 раздела, жду, какой придет ответ. На бумаге по другой организации приняли нулевой без 3 раздела молча.
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Аноним
, Владимир
Чиновники запутали - не то слово! Как же надоел это маразм! Конечно, цель у них есть конкретная - потом узнаем, наверное, к чему они клонят. Но бесит ужасно! Не дают нормально работать. Вся исплевалась, пока делала этот расчет. Хорошо, людей немного, а у кого много, наверное, матом ругаются :(.
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Аноним
, Тольятти

Аноним, Вы писали:

Я думаю, что скоро до них дойдет, что раздел 3 без выплат предоставлять не нужно. А пока я по электронке отправила отчет без 3 раздела, жду, какой придет ответ. На бумаге по другой организации приняли нулевой без 3 раздела молча.

 

ну ну... если не настроят контрольные соотношения, что люди должны сойтись потом со стажем в ПФ.... лучше с человеком сдать без сумм (там и галки стоят что подлежит обязательному соц.страхованию, мед. и пенс обеспечению) чем уточненки сдавать потом... они потом с ФНС статистику берут и репы чешут-где у нас в итоге 5 млн. нигде не числится и почему? А давайте налоги для беработных введем!
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