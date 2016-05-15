Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания
Что случилось?
В последние годы Центробанк чистит банковский сектор и останавливаться не собирается.У банков, которые допускают нарушения, лицензии быстро отзывают. В 2016 году без лицензии осталось 110 банков, в 2017 году – уже 18. Клиенты ищут надежные, честные и удобные в работе банки для расчетно-кассового обслуживания.
Причина № 1: «Нужен банк понадежнее, с хорошей репутацией. Оставаться в старом рискованно: ЦБ постоянно лишает лицензии банки»
ЦБ делает списки значимых и надежных банков. Вот, например, один из таких:
Рейтинг банков составляют и банковские аналитики. Например, “Коммерсант”.
У арбитражных судей можно по названию, ИНН или ОГРН банка проверить, участвует ли кредитная организация в гражданских, административных делах или процессах по банкротству.
Но можно и самостоятельно убедиться в надежности и показателях банка с помощью сайта ЦБ. Рассказываем, как:
1. Заходим на сайт Центробанка в этот раздел и забиваем название банка в поисковую строку.
Выйдет информация с кодом – либо «лик» (ликвидирован), либо «Б П С».
В нашем примере у «Промсвязьбанка» стоит примечание «Б П С». На этой же странице Центробанк приводит расшифровку значений. «Б» - месячная балансовая информация, «П» - квартальные данные о прибылях и убытках. «С» означает, что банк включен в систему страхования вкладов.
2. Нажимаем на наименование банка на этой же странице. Сначала будет общая информация о банке.
Находим ниже Отчет о финансовых результатах на последнюю дату. В нашем примере – 1 апреля.
3. И в конце отчета находим прибыль (после налогообложения). В надежном банке она будет больше миллиарда. В примере с «Промсвязьбанком» данные такие (в тыс. руб.).
Алгоритм действий для компании, чей банк лишили лицензии
- 1. Как можно скорее открыть расчетный счет в другом банке.
- 2. Провести сверку с налоговой и фондами.
- 3. Рассчитаться с сотрудниками. Пока оформляется счет в другом банке, можно выдать и имеющимися наличными. Это лучше, чем потом платить проценты за просрочку зарплаты.
- 4. Проверить бухгалтерский учет.
- 5. Сообщить контрагентам реквизиты нового расчетного счета. Крупные банки дают шаблоны таких писем.
- 6. Направить в АСВ требование кредитора по выплатам ликвидированного банка.
По каким признакам можно предугадать скорое лишение банка лицензии:
- Снизился рейтинг банка.
- Банк закрыл филиал, сократил количество банкоматов.
- Сменились собственники банка.
- У банка снизились активы.
- Банк судится с клиентами.
- О банке появились негативные отзывы в СМИ.
Причина № 2 «У нашей компании потребность в N-ном количестве наличности. У нашего банка не всегда она есть»
У некоторых банков часто нет нужного для клиента объема наличности. Причем это может быть вовсе не крупная сумма. Например, компания столкнулась с тем, что даже для выплаты зарплаты персоналу в 100 000 рублей надо заранее заказывать сумму. А это неудобно – можно забыть заранее забронировать деньги или руководитель вдруг назначил выплату досрочно – до праздников. И если банк отказывает в нужной сумме один, два, три раза, многие задумываются о смене банка.
Причина № 3 «Банк постоянно меняет тарифы на обслуживание. Мне сложно уследить за повышением тарифов»
Высокие и непонятные тарифы банка на обслуживание – важный аргумент для смены кредитного учреждения. Посмотрим на цифрах. Скажем, за перевод денег банк берет 3 процента от суммы перечисления средств. Если в месяц компания переводит бизнес партнерам до 3 млн рублей, за обслуживание придется заплатить 90 000 рублей. А за перевод свыше 3 млн рублей, тариф выше в 1,5 раза. Так что если сумма перевода составит 3 млн и 1 рубль, банк снимет с компании 135 000 рублей.
Но многие банки снижают тарифы для крупных клиентов. И это часто становится решающим аргументом в пользу смены кредитной организации.
А бывает, что банк часто меняет тарифы. И компания перестает понимать, почему с нее сняли ту или иную сумму. Клиенты уходят туда, где прозрачные тарифы на обслуживание.
Причина № 4 «Банк мешает росту моего бизнеса»
Если компания или предприниматель расширяют бизнес, им могут потребоваться новые банковские услуги. Многие региональные банки ориентируются на мелкого предпринимателя и не дают необходимых опций, если, например, он решает вырасти от ИП до солидной компании.
Например, у мелких банков нет защищенного онлайн-банкинга. Или он постоянно буксует. Это тоже становится частым поводом, чтобы сменить кредитное учреждение.
Причина № 5 «У меня счет в одном очень Большом банке. Но я не чувствую себя комфортно. Такое ощущение, что на клиентов с оборотом 5-10 млн в год им просто наплевать»
Плохое обслуживание – классическая причина для смены не только банка, но и любого другого поставщика. До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно. Клиентам нужна сильная консультационная поддержка при возникновении проблем. Если ее нет – банк решают сменить.
Некоторые банки относятся с вниманием только к бизнес-гигантам. И даже для объективно крупных клиентов не открывают ВИП- обслуживаниея и не делают льготных тарифов. В итоге клиенты ищут банк, который будет уважать клиента таким, какой он есть: с имеющимся оборотом.
Причина № 6 «У банка мало интересных и бесплатных услуг»
Сейчас банки бьются за клиентов, привлекая их новыми, а часто еще и бесплатными услугами. Например, дают целый пакет важных опций: бесплатно выпускают корпоративные карты, оформляют зарплатные проекты и даже проверяют контрагентов клиента.
Если бизнес обслуживают в банке, который не предлагает новые и удобные схемы обслуживания, клиенты уходят. Здесь часто срабатывает сарафанное радио: «Мой банк предлагает такие и такие услуги бесплатно, а у вас такого нет? Странно». И клиент начинает задумываться, а почему бы тоже не перейти в банк, в котором обслуживается компания супруга или друга.
Алгоритм перевода расчетного счета в другой банк
Сейчас многие банки предлагают услугу по легкому переводу к ним расчетного счета из другого банка. По сути, старый расчетный счет закрывают и открывают новый в другом банке. Действуйте по алгоритму:
- выбираете другой банк;
- обратитесь в него, чтобы узнать условия перевода расчетного счета из другого банка;
- уточните, какие бумаги для этого нужны и сколько времени займет такой перевод;
- дождитесь уведомления о возможности предоставления услуги;
- заключите договор на обслуживание в новом банке;
- получите образец письма, который надо заполнить и разослать деловым партнерам с новыми реквизитами счета.
Перевести счет не получится, если он находится под арестом или компания задолжала своему банку.
Во многих банках услуга переноса расчетного счета не предусмотрена. Тогда алгоритм действий в этом случае такой:
- обратиться в банк, где планируется открыть расчетный счет и передать туда полный пакет бумаг;
- дождаться уведомления о возможности предоставления услуги;
- закрыть старый счет, после чего указать реквизиты для перевода остатка средств;
- взять выписку о закрытии расчетного счета из старого банка;
- поставить в известность контрагентов об изменении расчетного счета.
Россельхоз хоть и значится в десятке надежных, но если оценивать его работу по вышеназванным критериям, то ... бежать из него надо без оглядки.
Пробовали?
historyfoto, Вы писали:
Есть, конечно. У нас доступен весь спектр продуктов для бизнеса. В том числе и рефинансирование. Подать заявку можно здесь: http://www.psbank.ru/Business/Loans/Loans/Refinancing
Блудный сын, Вы писали:
Где проблема? Почему проблема? Расскажите нам подробнее, решим. Горячая линия для юридических лиц у нас работает круглосуточно: 8 800 333 25 50
Promsvyazbank, Вы писали:
Был бы клиентом PSB обязательно бы позвонил ночью. Просто из интереса А ваще, канешн круто, когда сервис работает в любое время суток. Иногда ну просто важно очень дозвониться вечером или и вовсе после полуночи, когда вскрылась какая-то проблема, не требующая отлагательств...
varo, Вы писали:
Приходите к нам и звоните в любое время суток. Все мы люди, бывают накладки, но мы постоянно улучшаем наш сервис и тщательно следим за качеством предоставления поддержки.
historyfoto, Вы писали:
Воу! Воу! Воу! Грядет новое реалити-шоу! ) А видео будет?
Банк не нравится , как для обслуживания юр.лиц так и физ.лиц (Промсвязьбанк) . Самый грамотный , продвинутый и пр. это Альфа -банк .
Я говорю это в сравнении . С "Альфой" ни кто не сравнится.
historyfoto, Вы писали:
Не страшно. В идеальном варианте все пройдет гладко, в худшем случае — вы поможете нам стать лучше, указав на наши недочеты. Мы открыты к критике!
Блудный сын, Вы писали:
Человеческий фактор никто не отменит, к сожалению. Но мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания через дистанционные каналы, в последние месяцы нам удалось свести к минимуму такие ошибки. Если вдруг заметите некачественную работу — пишите на info@psbank.ru или в любые наши соц. сети, проведем воспитательную беседу с сотрудниками.