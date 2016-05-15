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Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания

25.04.17 10:07
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Что случилось?

В последние годы Центробанк чистит банковский сектор и останавливаться не собирается.

У банков, которые допускают нарушения, лицензии быстро отзывают. В 2016 году без лицензии осталось 110 банков, в 2017 году – уже 18. Клиенты ищут надежные, честные и удобные в работе банки для расчетно-кассового обслуживания.

Причина № 1: «Нужен банк понадежнее, с хорошей репутацией. Оставаться в старом рискованно: ЦБ постоянно лишает лицензии банки»

ЦБ делает списки значимых и надежных банков. Вот, например, один из таких:

Рейтинг банков составляют и банковские аналитики. Например, “Коммерсант”.

У арбитражных судей можно по названию, ИНН или ОГРН банка проверить, участвует ли кредитная организация в гражданских, административных делах или процессах по банкротству.

Но можно и самостоятельно убедиться в надежности и показателях банка с помощью сайта ЦБ. Рассказываем, как:

1. Заходим на сайт Центробанка в этот раздел и забиваем название банка в поисковую строку.

Выйдет информация с кодом – либо «лик» (ликвидирован), либо «Б П С».

В нашем примере у «Промсвязьбанка» стоит примечание «Б П С». На этой же странице Центробанк приводит расшифровку значений. «Б» - месячная балансовая информация, «П» - квартальные данные о прибылях и убытках. «С» означает, что банк включен в систему страхования вкладов.

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2. Нажимаем на наименование банка на этой же странице. Сначала будет общая информация о банке.

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Находим ниже Отчет о финансовых результатах на последнюю дату. В нашем примере – 1 апреля.

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3. И в конце отчета находим прибыль (после налогообложения). В надежном банке она будет больше миллиарда. В примере с «Промсвязьбанком» данные такие (в тыс. руб.).

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Алгоритм действий для компании, чей банк лишили лицензии

  • 1. Как можно скорее открыть расчетный счет в другом банке.
  • 2. Провести сверку с налоговой и фондами.
  • 3. Рассчитаться с сотрудниками. Пока оформляется счет в другом банке, можно выдать и имеющимися наличными. Это лучше, чем потом платить проценты за просрочку зарплаты.
  • 4. Проверить бухгалтерский учет.
  • 5. Сообщить контрагентам реквизиты нового расчетного счета. Крупные банки дают шаблоны таких писем.
  • 6. Направить в АСВ требование кредитора по выплатам ликвидированного банка.

По каким признакам можно предугадать скорое лишение банка лицензии:

  1. Снизился рейтинг банка.
  2. Банк закрыл филиал, сократил количество банкоматов.
  3. Сменились собственники банка.
  4. У банка снизились активы.
  5. Банк судится с клиентами.
  6. О банке появились негативные отзывы в СМИ.

Причина № 2 «У нашей компании потребность в N-ном количестве наличности. У нашего банка не всегда она есть»

У некоторых банков часто нет нужного для клиента объема наличности. Причем это может быть вовсе не крупная сумма. Например, компания столкнулась с тем, что даже для выплаты зарплаты персоналу в 100 000 рублей надо заранее заказывать сумму. А это неудобно – можно забыть заранее забронировать деньги или руководитель вдруг назначил выплату досрочно – до праздников. И если банк отказывает в нужной сумме один, два, три раза, многие задумываются о смене банка.

Причина № 3 «Банк постоянно меняет тарифы на обслуживание. Мне сложно уследить за повышением тарифов»

Высокие и непонятные тарифы банка на обслуживание – важный аргумент для смены кредитного учреждения. Посмотрим на цифрах. Скажем, за перевод денег банк берет 3 процента от суммы перечисления средств. Если в месяц компания переводит бизнес партнерам до 3 млн рублей, за обслуживание придется заплатить 90 000 рублей. А за перевод свыше 3 млн рублей, тариф выше в 1,5 раза. Так что если сумма перевода составит 3 млн и 1 рубль, банк снимет с компании 135 000 рублей.

Но многие банки снижают тарифы для крупных клиентов. И это часто становится решающим аргументом в пользу смены кредитной организации.

А бывает, что банк часто меняет тарифы. И компания перестает понимать, почему с нее сняли ту или иную сумму. Клиенты уходят туда, где прозрачные тарифы на обслуживание.

Причина № 4 «Банк мешает росту моего бизнеса»

Если компания или предприниматель расширяют бизнес, им могут потребоваться новые банковские услуги. Многие региональные банки ориентируются на мелкого предпринимателя и не дают необходимых опций, если, например, он решает вырасти от ИП до солидной компании.

Например, у мелких банков нет защищенного онлайн-банкинга. Или он постоянно буксует. Это тоже становится частым поводом, чтобы сменить кредитное учреждение.

Причина № 5 «У меня счет в одном очень Большом банке. Но я не чувствую себя комфортно. Такое ощущение, что на клиентов с оборотом 5-10 млн в год им просто наплевать»

Плохое обслуживание – классическая причина для смены не только банка, но и любого другого поставщика. До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно. Клиентам нужна сильная консультационная поддержка при возникновении проблем. Если ее нет – банк решают сменить.

Некоторые банки относятся с вниманием только к бизнес-гигантам. И даже для объективно крупных клиентов не открывают ВИП- обслуживаниея и не делают льготных тарифов. В итоге клиенты ищут банк, который будет уважать клиента таким, какой он есть: с имеющимся оборотом.

Причина № 6 «У банка мало интересных и бесплатных услуг»

Сейчас банки бьются за клиентов, привлекая их новыми, а часто еще и бесплатными услугами. Например, дают целый пакет важных опций: бесплатно выпускают корпоративные карты, оформляют зарплатные проекты и даже проверяют контрагентов клиента.

Если бизнес обслуживают в банке, который не предлагает новые и удобные схемы обслуживания, клиенты уходят. Здесь часто срабатывает сарафанное радио: «Мой банк предлагает такие и такие услуги бесплатно, а у вас такого нет? Странно». И клиент начинает задумываться, а почему бы тоже не перейти в банк, в котором обслуживается компания супруга или друга.

Алгоритм перевода расчетного счета в другой банк

Сейчас многие банки предлагают услугу по легкому переводу к ним расчетного счета из другого банка. По сути, старый расчетный счет закрывают и открывают новый в другом банке. Действуйте по алгоритму:

  1. выбираете другой банк;
  2. обратитесь в него, чтобы узнать условия перевода расчетного счета из другого банка;
  3. уточните, какие бумаги для этого нужны и сколько времени займет такой перевод;
  4. дождитесь уведомления о возможности предоставления услуги;
  5. заключите договор на обслуживание в новом банке;
  6. получите образец письма,  который надо заполнить и разослать деловым партнерам с новыми реквизитами счета.

Перевести счет не получится, если он находится под арестом или компания задолжала своему банку.

Во многих банках услуга переноса расчетного счета не предусмотрена. Тогда алгоритм действий в этом случае такой:

  1. обратиться в банк, где планируется открыть расчетный счет и передать туда полный пакет бумаг;
  2. дождаться уведомления о возможности предоставления услуги;
  3. закрыть старый счет, после чего указать реквизиты для перевода остатка средств;
  4. взять выписку о закрытии расчетного счета из старого банка;
  5. поставить в известность контрагентов об изменении расчетного счета.

 

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Ирина Елисова

Специально для Клерк.Ру

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17 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург

Россельхоз хоть и значится в десятке надежных, но если оценивать его работу по вышеназванным критериям, то  ... бежать из него надо без оглядки.

Клерк
Promsvyazbank
, Москва

historyfoto, Вы писали:

А есть тут  представители PSB скажите ваш банк оказывает услуги рефинансирование кредитования? 

Есть, конечно. :) У нас доступен весь спектр продуктов для бизнеса. В том числе и рефинансирование. Подать заявку можно здесь: http://www.psbank.ru/Business/Loans/Loans/Refinancing

Клерк
Promsvyazbank
, Москва

Блудный сын, Вы писали:

До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно.

 

У PSB проблема такая-же))

 Где проблема? Почему проблема? Расскажите нам подробнее, решим. Горячая линия для юридических лиц у нас работает круглосуточно: 8 800 333 25 50 

Клерк
varo
, Краснодар

Promsvyazbank, Вы писали:

Блудный сын, Вы писали:

До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно.

 

У PSB проблема такая-же))

 Где проблема? Почему проблема? Расскажите нам подробнее, решим. Горячая линия для юридических лиц у нас работает круглосуточно: 8 800 333 25 50 

 Был бы клиентом PSB обязательно бы позвонил ночью. Просто из интереса :) А ваще, канешн круто, когда сервис работает в любое время суток. Иногда ну просто важно очень дозвониться вечером или и вовсе после полуночи, когда вскрылась какая-то проблема, не требующая отлагательств...

Клерк
Promsvyazbank
, Москва

varo, Вы писали:

Promsvyazbank, Вы писали:

Блудный сын, Вы писали:

До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно.

 

У PSB проблема такая-же))

 Где проблема? Почему проблема? Расскажите нам подробнее, решим. Горячая линия для юридических лиц у нас работает круглосуточно: 8 800 333 25 50 

 Был бы клиентом PSB обязательно бы позвонил ночью. Просто из интереса :) А ваще, канешн круто, когда сервис работает в любое время суток. Иногда ну просто важно очень дозвониться вечером или и вовсе после полуночи, когда вскрылась какая-то проблема, не требующая отлагательств...

Приходите к нам и звоните в любое время суток. :) Все мы люди, бывают накладки, но мы постоянно улучшаем наш сервис и тщательно следим за качеством предоставления поддержки.

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Аноним
, Екатеринбург

Банк не нравится , как для обслуживания юр.лиц так и физ.лиц (Промсвязьбанк) . Самый  грамотный , продвинутый и пр. это Альфа -банк .

Я говорю это в сравнении . С "Альфой"  ни кто не сравнится. 

Клерк
Promsvyazbank
, Москва

historyfoto, Вы писали:

И расскажу всю правду.))))  Не страшно? 

 Не страшно. :) В идеальном варианте все пройдет гладко, в худшем случае — вы поможете нам стать лучше, указав на наши недочеты. Мы открыты к критике!

Клерк
Блудный сын
, Смоленск
Пробовали?

 

ToT, если бы не пробовал, то не говорил бы.


Расскажите нам подробнее, решим.

 

Рассказать что? как оператор на телефоне не смог дать информацию по некоторым вопросам клиента. На тот момент клиент сам на все интересующие его вопросы нашёл информацию на сайте КФУ и лишь хотел получить подтверждение о реальной возможности применить на тот момент данные продукты. Ответы были получены только на дежурные вопросы, а всё что касалось глубин - то оператор "зависал" и дать ответ не смог.
Клерк
Promsvyazbank
, Москва

Блудный сын, Вы писали:

Рассказать что? как оператор на телефоне не смог дать информацию по некоторым вопросам клиента. На тот момент клиент сам на все интересующие его вопросы нашёл информацию на сайте КФУ и лишь хотел получить подтверждение о реальной возможности применить на тот момент данные продукты. Ответы были получены только на дежурные вопросы, а всё что касалось глубин - то оператор "зависал" и дать ответ не смог.

Человеческий фактор никто не отменит, к сожалению. Но мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания через дистанционные каналы, в последние месяцы нам удалось свести к минимуму такие ошибки. Если вдруг заметите некачественную работу — пишите на info@psbank.ru или в любые наши соц. сети, проведем воспитательную беседу с сотрудниками. :)

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