Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания

Что случилось? В последние годы Центробанк чистит банковский сектор и останавливаться не собирается. У банков, которые допускают нарушения, У банков, которые допускают нарушения, лицензии быстро отзывают . В 2016 году без лицензии осталось 110 банков, в 2017 году – уже 18. Клиенты ищут надежные, честные и удобные в работе банки для расчетно-кассового обслуживания.

Причина № 1: «Нужен банк понадежнее, с хорошей репутацией. Оставаться в старом рискованно: ЦБ постоянно лишает лицензии банки» ЦБ делает списки значимых и надежных банков. Вот, например, один из таких: Рейтинг банков составляют и банковские аналитики. Например, “Коммерсант”. У арбитражных судей можно по названию, ИНН или ОГРН банка проверить, участвует ли кредитная организация в гражданских, административных делах или процессах по банкротству. Но можно и самостоятельно убедиться в надежности и показателях банка с помощью сайта ЦБ. Рассказываем, как: 1. Заходим на сайт Центробанка в этот раздел и забиваем название банка в поисковую строку. Выйдет информация с кодом – либо «лик» (ликвидирован), либо «Б П С». В нашем примере у «Промсвязьбанка» стоит примечание «Б П С». На этой же странице Центробанк приводит расшифровку значений. «Б» - месячная балансовая информация, «П» - квартальные данные о прибылях и убытках. «С» означает, что банк включен в систему страхования вкладов. 2. Нажимаем на наименование банка на этой же странице. Сначала будет общая информация о банке. Находим ниже Отчет о финансовых результатах на последнюю дату. В нашем примере – 1 апреля. 3. И в конце отчета находим прибыль (после налогообложения). В надежном банке она будет больше миллиарда. В примере с «Промсвязьбанком» данные такие (в тыс. руб.). Алгоритм действий для компании, чей банк лишили лицензии 1. Как можно скорее открыть расчетный счет в другом банке.

2. Провести сверку с налоговой и фондами.

3. Рассчитаться с сотрудниками. Пока оформляется счет в другом банке, можно выдать и имеющимися наличными. Это лучше, чем потом платить проценты за просрочку зарплаты.

4. Проверить бухгалтерский учет.

5. Сообщить контрагентам реквизиты нового расчетного счета. Крупные банки дают шаблоны таких писем.

6. Направить в АСВ требование кредитора по выплатам ликвидированного банка. По каким признакам можно предугадать скорое лишение банка лицензии: Снизился рейтинг банка. Банк закрыл филиал, сократил количество банкоматов. Сменились собственники банка. У банка снизились активы. Банк судится с клиентами. О банке появились негативные отзывы в СМИ.

Причина № 2 «У нашей компании потребность в N-ном количестве наличности. У нашего банка не всегда она есть» У некоторых банков часто нет нужного для клиента объема наличности. Причем это может быть вовсе не крупная сумма. Например, компания столкнулась с тем, что даже для выплаты зарплаты персоналу в 100 000 рублей надо заранее заказывать сумму. А это неудобно – можно забыть заранее забронировать деньги или руководитель вдруг назначил выплату досрочно – до праздников. И если банк отказывает в нужной сумме один, два, три раза, многие задумываются о смене банка.

Причина № 3 «Банк постоянно меняет тарифы на обслуживание. Мне сложно уследить за повышением тарифов» Высокие и непонятные тарифы банка на обслуживание – важный аргумент для смены кредитного учреждения. Посмотрим на цифрах. Скажем, за перевод денег банк берет 3 процента от суммы перечисления средств. Если в месяц компания переводит бизнес партнерам до 3 млн рублей, за обслуживание придется заплатить 90 000 рублей. А за перевод свыше 3 млн рублей, тариф выше в 1,5 раза. Так что если сумма перевода составит 3 млн и 1 рубль, банк снимет с компании 135 000 рублей. Но многие банки снижают тарифы для крупных клиентов. И это часто становится решающим аргументом в пользу смены кредитной организации. А бывает, что банк часто меняет тарифы. И компания перестает понимать, почему с нее сняли ту или иную сумму. Клиенты уходят туда, где прозрачные тарифы на обслуживание.

Причина № 4 «Банк мешает росту моего бизнеса» Если компания или предприниматель расширяют бизнес, им могут потребоваться новые банковские услуги. Многие региональные банки ориентируются на мелкого предпринимателя и не дают необходимых опций, если, например, он решает вырасти от ИП до солидной компании. Например, у мелких банков нет защищенного онлайн-банкинга. Или он постоянно буксует. Это тоже становится частым поводом, чтобы сменить кредитное учреждение.

Причина № 5 «У меня счет в одном очень Большом банке. Но я не чувствую себя комфортно. Такое ощущение, что на клиентов с оборотом 5-10 млн в год им просто наплевать» Плохое обслуживание – классическая причина для смены не только банка, но и любого другого поставщика. До оператора не дозвониться, ответы дают не сразу и некомпетентно. Клиентам нужна сильная консультационная поддержка при возникновении проблем. Если ее нет – банк решают сменить. Некоторые банки относятся с вниманием только к бизнес-гигантам. И даже для объективно крупных клиентов не открывают ВИП- обслуживаниея и не делают льготных тарифов. В итоге клиенты ищут банк, который будет уважать клиента таким, какой он есть: с имеющимся оборотом.