НДС и счета-фактуры в 2017 году

В 2017 г. должна вступить в силу редакция Постановления Правительства РФ от 26.11.2011 № 1137 о порядке применения счетов-фактур, а также изменится форма декларации по НДС. Все это нужно учесть уже при подготовке отчетности за I квартал.

Изменения по НДС в 2017 г.

Изменения по НДС, вступившие в силу в 2017 г. , можно считать локальными:

Изменения в перечне льгот. Эти изменения связаны с многочисленными спорами в судебной практике. Поэтому перечень льгот решено было уточнить, в связи с чем с 2017 г.: не подлежат налогообложению операции по выдаче поручительств и гарантий для небанковских организаций;

не подлежат налогообложению услуги третейских судов для узкого круга лиц (подобную операцию следует отражать в 7 разделе декларации);

не подлежит налогообложению передача прав в рамках спортивных соревнований (например, Формула 1). Изменения, связанные с поручительством. Теперь можно получить ускоренное возмещение НДС (за 10-12 дней). Для этого нужно предоставить банковскую гарантию, при этом до окончания ее срока должно быть не менее 10 месяцев со дня подачи декларации. А с 1 июля 2017 г. можно для ускорения сроков предоставить поручительство. Поручителем может быть солидная организация, одним из признаков которой является сумма уплаченного НДС не менее 7 млрд руб. за три последних года. При подаче Декларации со II квартала 2017 г. с договором поручительства можно получить ускоренное возмещение. Изменение в отражении субсидий из бюджета. С 1 июля 2017 г. сумма налога, предъявленного налогоплательщику и уплаченного за счет субсидий всех уровней бюджета, к вычету не принимается, т.к. субсидии выделяются без НДС. Но если ранее покупка была с НДС и налог приняли к вычету, а затем сумму покупки компенсировали за счет субсидии, то налог необходимо восстановить. Изменения в сфере РЖД. С 1 января 2017 г. услуги по перевозке облагаются ставкой 0% (ранее было 10%). Ожидается, что это поможет РЖД инвестировать прибыль в собственное производство. Изменение налогообложения в сфере электронных услуг. Федеральный закон № 244-ФЗ от 03.06.2016, в котором прописано налогообложение в сфере электронных услуг, вступил в силу от 1 января 2017 г. Иностранные компании платят НДС при оказании услуг только в адрес физических лиц (но не индивидуальных предпринимателей). Но если это передача права на основании лицензионного договора юридическому лицу, то тогда юрлицо является налоговым агентом и, соответственно, уплачивать НДС нужно (при этом возможно, что в этом случае будут полагаться льготы, поэтому необходимо посмотреть список операций, облагаемых льготами, в п.1 ст. 174.2 НК РФ).

Также обратите внимание, что с 2017 г. организациям, которые отправляют отчетность по НДС в электронном виде, отвечать на требования из налоговой тоже необходимо только в электронном виде. Непредставленные вовремя пояснения в налоговую будут облагаться штрафом. В два раза увеличатся пени за неуплату налога и сбора.

Новая Декларация по НДС

Декларация по НДС утверждена приказом УФМС РФ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696 и вступила в силу 12 марта 2017 г. Это означает, что Декларацию по новой форме нужно сдавать уже с I квартала 2017 года. Однако, если нужно подать уточненную Декларацию, ее необходимо сдавать в той форме, которая действовала в периоды первичной декларации. Существенно Декларация не изменилась, а большая часть изменений коснулись Калининградской области (так как при вывозе товаров из Калининграда действует особый режим исчисления НДС).

Рассмотрим подробнее изменения в форме Декларации.

В Разделе 3 добавили 4 новые строки, которые касаются Калининградской области (041, 042, 110, 115). В вычетах по Разделу 3 добавили новую строку 185 (для Калининградской области). В вычетах Раздела 3 появилась строка 125, данные которой связаны со строкой 120. В ней выделяется сумма налога, предъявленная налогоплательщику подрядными организациями, застройщиками при проведении работ по капитальному строительству. В ранних формах была эта строка, затем ее убрали из-за ненадобности, теперь восстановили, так как эти данные оказались необходимыми для аналитики. Ее заполняют инвесторы, которым генеральные подрядчики или застройщики предъявляют суммы НДС, которую принимают к вычету. Генподрядчик, которому субподрядчики предъявляют НДС, эту строку не заполняет, так как строительство – это его обычная деятельность. В Приложении 1 к Разделу 3 существенно ничего не поменялось. Изменился порядок заполнения и терминология. Поменяли объекты недвижимости на основные средства, потому что к объектам недвижимости добавили морские суда, воздушные суда и двигатели к ним, которые являются основными средствами. Исключили адрес, так как все адреса есть в базе налоговой). В Разделе 4 и Разделе 6 исключили коды. В Разделе 8 Книги покупок изменили Графу 13 «Регистрационный номер таможенной декларации». Раньше были ограничения по количеству знако-мест – размещалось максимум 30 ГТД, теперь ограничений нет и строка 150 заполняется «в столбик». В Разделе 9 Книга продаж в Графе 3а «Регистрационный номер таможенной декларации» отражается номер ГТД при отгрузке из Калининградской области в другие регионы РФ (тогда оформляется таможенная декларация, налог уплачивается налоговому органу). Графа 3а соответствует строке 035 Раздела 9. В Разделах 10, 11 поменялось только название Граф 10-12.

Новую форму Декларации утвердили, а Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 29.11.2014) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» еще не утверждено и не будет утверждено до 1 апреля 2017 г. Из-за этого налогоплательщики совершают много ошибок при заполнении Декларации: путаются, как отражать ту или иную операцию, ошибаются в кодах операций, как и в каких графах нужно занести запись в Книгу продаж и Книгу покупок.

Рассмотрим типичные ошибки, встречающиеся в декларации.

Во-первых, ошибки возникают при отражении ввоза товаров импортером через посредника. В ГТД посредник указывает свои данные, которые поступают в ФНС. Импортер в Графе 3 Книги покупок указывает номер ГТД, а Графы 11 и 12 (хотя бы ИНН посредника) заполнить забывает. Таким образом, вычет не может быть проверен.

Изначально посредника просили указывать ИНН импортера в ГТД, но это оказалось не всегда реализуемо. Тогда импортера обязали заполнять Графу 11 «Наименование посредника» и Графу 12 «ИНН посредника» (при этом Графа 11 не всегда выгружается), тогда программа ФНС видит посредника и не отправляет автотребование. Иногда проверка по ИНН делается вручную. Посредник у себя в Журнале ничего не регистрирует, а напрямую отдает импортеру. Чтобы избежать ошибок, при ввозе товара через посредника проставляем код вида операции 20 и указываем в Книге покупок ИНН посредника.

Во-вторых, ошибка при передаче имущества в уставный капитал. Данная ошибка – это ошибка налогового органа (некорректно указано отражение операции в Постановлении № 1137). Продавец обязан восстановить сумму налога, ранее принятого к вычету. При восстановлении продавец регистрирует документ, например, счет-фактуру, которую приняли к вычету ранее, допустимо также указать справку. Покупатель, в свою очередь, регистрирует документ, на основании которого имущество передано в уставный капитал, например, акт сдачи-приемки объекта недвижимости. Когда предоставляется Декларация от покупателя с Книгой покупок, программа ФНС видит запись, но когда проходит сравнения данных с Книгой продаж продавца, то программа уже не видит записи.

Во избежание этой ошибки продавец в Книге продаж должен зарегистрировать акт, который у себя регистрирует покупатель, в котором указана сумма восстановленного налога, и указать код вида операции 01, а не 21, так как это синхронная зеркальная операция. 21 код – это код восстановления, за исключением передачи имущества в уставный капитал (правильный код 01), и восстановление по корректирующему счету-фактуре (правильный код 18).

В-третьих, ошибки часто встречаются в едином корректировочном счете-фактуре. Он выставляется на основании двух и более счетов-фактур, на практике же количество счетов-фактур может превышать сотни, и в основании нереально указать первичные счета-фактуры. Тогда в Графе 3 и Графе 5 Книги покупок указываем номер и дату единого корректировочного счета-фактуры (нельзя оставлять пустоты или прочерки). В Книге покупок ставится код 01, значит, в наименовании продавца указываем контрагента (а не собственную организацию, как с кодом 18). Отражение данной операции будет прописано в новом Постановлении № 1137.

Также в декларации необходимо учитывать следующие изменения, которые еще не утверждены, но должны быть учтены при сдаче декларации за I квартал 2017 г.

Теперь при принятии декларации налоговым органом, автоматически проверяются еще и коды операций, так как разные коды попадают в разные разделы. Поэтому, например, код 14 нельзя будет проставить в Раздел 8 Книги покупок, а код 16 – в раздел 9 Книги продаж.

Изменения в оформлении счетов-фактур

В счете-фактуре обязательно указывается код вида товаров ТН ВЭД, который нужен для контроля вычетов по сырьевым товарам, так как вычет принимается в старом порядке, а при несырьевых товарах – в общем порядке. Код вида товара должен попасть в Книгу продаж в графу 3б (по неутвержденной на данный момент поправке). Сейчас он указывается в таможенной декларации, и в свободном поле счета-фактуры при реализации сырьевой товар в страны ЕС (до момента утверждения поправок).

Изменился порядок заполнения счета-фактуры инвесторами, которые осуществляют строительство через застройщика или экспедитора, который оказывает доставку клиенту. Это сводный счет-фактура. Теперь экспедитор может перевыставлять счета-фактуры, тогда в графе «Продавец» он должен указать себя (после утверждения Постановления № 1137), то же можно осуществлять, если счета-фактуры накапливаются у экспедитора. Застройщик в сводном счете-фактуре в графах 2-11 указывает суммированные данные из всех счетов-фактур, которые получил от продавцов.

Теперь в счетах-фактурах нужно указывать адрес из ЕГРЮЛ, хотя до этого достаточно было указывать адрес из учредительных документов, а в новых учредительных документах указывается только город.

В Журнале учета счетов-фактур, Книге покупок и Книге продаж прописали «сквозные нормы» в случае, если приобретается или реализуется товар через посредников, застройщиков или экспедиторов.

Первый случай. Посредник заключил договор купли-продажи с покупателем и реализует свой товар и товар одного комитента. В этом случае выставляется один единственный счет-фактура и в нем указывается код вида операции 15, он отражается и в Книге продаж, и в Журнале учета счетов-фактур в Частях 1 и 2. В Журнале отражаются только посреднические операции. В Части 1 в Графе 14 указывается стоимость товара из Графы 9 счета-фактуры, в Графе 15 указывается сумма НДС посредника.

В Части 2 Журнала указываем счет-фактуру, полученный от посредника, с кодом вида операции 15, в Графе 15 указываем код вида сделки – 2, и сумму налога, как и в Части 1 Журнала Графа 15. В Графе 14 указываем сумму из Графы 9 счета-фактуры, которую предоставил комитент.

Второй случай. Посредник реализует товары нескольких комитентов, а также свои собственные товары (реализация собственных товаров отражается, как и в первом случае, с кодом вида операции 15 в Книге продаж). В Журнале счетов-фактур в Части 1 Графе 10 прописывается каждый комитент, в Графе 14 указывается стоимость продаж, относящихся к каждому комитенту, а в Графе 15 НДС с Части 2 «Полученные счета-фактуры» переносится в Часть 1. Другими словами, то, что указано в Части 2 Графе 15, переносится в Часть 1 Графу 15, включая весь вычет. Свои товары в Журнале не отображаются.

Покупатель у себя отражает этот счет-фактуру с кодом вида операции 01 и на общую сумму счета-фактуры. При проверке программа будет брать общую сумму у покупателя и сверять ее с Журналом учета счетов-фактур, потом с Книгой продаж посредника. В Книге продаж посредника код вида операции 15, в Графе 7 указан покупатель, в Графе 13б – общая стоимость счета-фактуры, в Графе 14 – стоимость своих товаров, а в Графе 17 –сумма НДС со своих товаров.

Главная ошибка, которую может допустить посредник, это указать в Книге продаж в Графе 13 б только свою сумму, а нужно общую сумму по счету-фактуре.

Третий случай. Посредник приобретает товары для нескольких инвесторов, комитентов, принципалов. Посредник (застройщик) может приобретать товары для строительства несколько лет. Полученные счета-фактуры он отражает в Журнале в Части 2 с кодом вида сделки 1, код операции 13 (если речь идет о строительстве). Потом наступает момент выставить сводный счет-фактуру, то есть полученные счета-фактуры разбивают по инвесторам, и для каждого инвестора выписывается свой сводный счет-фактура. Программа автоматически берет данные из Части 2 Журнала и дробит ее по инвесторам: сколько инвесторов получили услугу/товар от определенного продавца, столько этот счет-фактура будет отражаться в Части 1 у разных инвесторов, где в Графах 14-15 будет сумма дробленная, приходящаяся на конкретного инвестора (в той доле, которая определяется контрагенту).

Посредник приобретает товары для нескольких инвесторов, комитентов, принципалов и часть для себя. В Журнале в части 2 в Графе 14 необходимо указать общую сумму из Графы 9 счета-фактуры, а в Графе 15 – сумму НДС для принципала (в части посреднической деятельности). Сумму налога на товары, приобретаемые на собственные нужды, отражают в Книге покупок в Графе 16 с кодом вида операции 15, в Графе 15 указывают сумму общую из счета-фактуры Графы 9.

При продаже комитенту указываем код вида операции 15, если есть собственный товар, если нет, то код 01 с III квартала 2016 г. Перевыставляем счета-фактуры комитентов, в Графах 10, 11, 12 указываем одного и того же продавца, его ИНН и входящий документ.

Журнал учета счетов-фактур ведут только посредники в части своей посреднической деятельности. Если товар из-за рубежа, то необходимо в Журнале указывать номер ГТД в Графе 4. В Графе 14 отображают стоимость, налоговую базу, в Графе 15 – НДС, который уплатили на таможне.

Исправления в Журнале счетов-фактур

Исправляют Журнал следующим образом: берем ошибочный период и делаем запись со знаком «-», затем запись со знаком «+» с правильным номером или суммой. В Журнале полученных и выставленных счетов-фактур регистрируются счета-фактуры, полученные до срока сдачи декларации.

В Книге покупок прописали и изменили порядок регистрации исправленных счетов-фактур, но это можно будет применить, когда Минфин утвердит Постановление № 1137. Если продавец исправил счет-фактуру, то он это отражает в дополнительном листе за тот же период, что и первичный документ. А покупатель в дополнительном листе будет делать две записи: со знаком «-», затем запись со знаком «+». В едином корректировочном счете-фактуре указывают контрагента, в обычном корректировочном – себя, так же себя указывают в авансовом счете-фактуре к вычету и при восстановлении покупателем суммы налога к вычету с аванса.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», апрель 2017