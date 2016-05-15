В чем бухгалтеру при налоговой проверке помогут внешние юристы

Налоговое законодательство является одним из самых сложных, если не самым сложным, в Российской Федерации. Это связано, в первую очередь, с его непостоянством – не будет преувеличением сказать, что НК РФ - рекордсмен по количеству внесенных изменений с момента своего вступления в силу. И порой положения Налогового кодекса меняются по несколько раз в год.

Слишком много «нормативки»

НК РФ – не единственный нормативный акт, который регулирует налоговые правоотношения. На практике для разрешения того или иного вопроса в сфере налогообложения часто приходиться прибегать к положениям иных нормативных актов, при чем даже из других отраслей законодательства. В то же время многие вопросы налогообложения до сих пор не нашли своего четкого однозначного нормативного закрепления.

Налоговое законодательство изобилует большим количеством нюансов и разночтений. А трактовка таких спорных положений налогоплательщиками часто диаметрально противоположна позиции контролирующих органов, изложенной в разъяснениях Минфина России, рекомендациях и других внутренних ведомственных актах ФНС России.

Непостоянство судебной практики

Все это ведет к многочисленным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами, разрешать которые приходиться в том числе и в суде. Однако судебная практика по налоговым спорам также постоянно меняется – то в пользу налогоплательщиков, то в пользу налогового органа. Причем на сегодняшний день значительный перевес в пользу налоговых органов (по итогам 2016 года 82% сумм требований рассмотрено судами в пользу бюджета).

Перечисленные факторы требуют от налогоплательщика быть в постоянной «боевой готовности» - ведь налоговый вопрос может возникнуть в любой момент. Например, необходимо получить разъяснения по вопросам расчета и уплаты того или иного налога, получения вычета и возмещения по НДС; или оценить налоговые последствия/налоговые риски от совершения той или иной сделки, в том числе с взаимозависимыми лицами; или в организации началась налоговая проверка – необходимо ее сопровождение; или необходимо подготовить мотивированные возражения на акт проверки, обжаловать решения налоговых органов по результатам проверки.

В чем помогут внешние налоговые юристы

Однако наличие высококвалифицированного налогового юриста в штате компании – очень дорогостоящее удовольствие. Далеко не каждая компания может этот себе позволить. Налогоплательщик может, конечно, положиться на свою юридическую службу (внутренних штатных юристов). Но в большинстве случаев это ведет, как минимум, к затягиванию решения вопроса, как максимум – принятию неверного решения или катастрофической потере времени, что неминуемо влечет за собой доначисления налогов, пени, штрафы, те есть финансовые потери для организации. Это связано с тем, что, как показывает практика, штатные юристы в своей повседневной работе, как правило, мало имеют дело с налоговым законодательством; как следствие - плохо ориентируются в его нормах и судебной практике по налоговым спорам.

Поэтому так важно в целях экономии времени, финансовых ресурсов, минимизации налоговых рисков заблаговременно обратиться за консультациями к внешнему налоговому юристу. Налоговые юристы в силу специфики своей деятельности – налоговый консалтинг – имеют огромный опыт ежедневной работы по предоставлению профессиональных консультаций по вопросам налогообложения, анализу налоговых рисков, поиску выходов из рисковых ситуаций, разрешению налоговых споров, подготовке правовой позиции при проведении налоговой проверки.

Профессиональные, грамотные и своевременные консультации налогового юриста помогут избежать необоснованных претензий налоговых органов и, как следствие, налоговых санкций, минимизировать налоговые риски.

Источник: КСК групп