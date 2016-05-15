Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион
По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России безопасная доля вычетов за I квартал 2017 года составляет 88,5%. Но эти данные могут разниться в зависимости от региона страны. И налоговые инспекторы, проверяя данные декларации по НДС за I квартал 2017 году, будут ориентироваться именно на региональные показатели.
Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России. Расчет проводился на основании формы 1-НК с сайта Федеральной налоговой службы.
Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Возможны комиссии и даже назначение выездных проверок. Раньше налоговики открыто об этом заявляли в письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Но недавно оно было отменено (письмо Минфина России от 21 марта 2017 г. № ЕД-4-15/5183). Что налоговики будут делать с таким указанием Минфина, покажет практика. Но сверять сваои данные по вычетом с безопасными по региону все равно стоит.
Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по I кварталу 2017 года)
Республика Адыгея - 91,4
Республика Алтай - 92,1
Республика Башкортостан - 88,6
Республика Бурятия - 85,4
Республика Дагестан - 84,4
Республика Ингушетия - 92,9
Кабардино-Балкарская Республика - 90,8
Республика Калмыкия - 69,5
Карачаево-Черкесская Республика - 93,5
Республика Карелия - 86,0
Республика Коми - 76,1
Республика Марий Эл - 85,0
Республика Мордовия - 87,4
Республика Саха (Якутия) - 82,5
Республика Северная Осетия – Алания - 90,5
Республика Татарстан - 89,4
Республика Тыва - 76,0
Удмуртская Республика - 83,9
Республика Хакасия - 89,4
Чеченская Республика - 105,9
Чувашская Республика - 85,6
Алтайский край - 90,2
Забайкальский край - 99,7
Камчатский край - 79,3
Краснодарский край - 88,6
Красноярский край - 78,4
Пермский край - 81,6
Приморский край - 92,7
Ставропольский край - 89,6
Хабаровский край - 87,0
Еврейская автономная область - 106,3
Ненецкий АО - 109,7
Ханты-Мансийский АО (Югра) - 68,8
Чукотский АО - 83,4
Ямало-Hенецкий АО - 74,9
Тверская область - 88,5
Томская область - 84,6
Тульская область - 92,1
Тюменская область - 87,2
Ульяновская область - 86,7
Челябинская область - 88,5
Ярославская область - 85,0
Москва - 90,7
Санкт-Петербург - 90,7
Амурская область - 104,1
Архангельская область - 66,0
Астраханская область - 69,3
Белгородская область - 92,3
Брянская область - 91,8
Владимирская область - 84,8
Волгоградская область - 85,7
Вологодская область - 88,4
Воронежская область - 94,5
Ивановская область - 92,8
Иркутская область - 85,1
Калининградская область - 66,7
Калужская область - 90,6
Кемеровская область - 83,1
Кировская область - 86,9
Костромская область - 89,0
Курганская область - 85,1
Курская область - 89,8
Ленинградская область - 75,1
Липецкая область - 92,1
Магаданская область - 88,5
Московская область - 90,3
Мурманская область - 80,1
Нижегородская область - 88,9
Новгородская область - 85,3
Новосибирская область - 91,3
Омская область - 84,7
Оренбургская область - 77,4
Орловская область - 90,8
Пензенская область - 90,5
Псковская область - 94,8
Ростовская область - 93,4
Рязанская область - 87,9
Самарская область - 86,5
Саратовская область - 87,0
Сахалинская область - 86,9
Свердловская область - 88,0
Смоленская область - 93,3
Тамбовская область - 95,1
Республика Крым - 84,9
Город Севастополь - 89,0
Как рассчитать долю вычетов за I квартал 2017 года в компании
Данные по региону надо сравнить с показателем доли вычетов организации. Для этого надо:
1. Сложить сумму вычетов из всех разделов декларации за период.
2. Сложить сумму начисленного НДС из всех разделов декларации за период.
3. Поделить первый показатель на второй и умножить на 100 %.
Почему так категорично - пугалки? Ранее налоговые очень даже забрасывали требованиями о том, почему же доля вычетов высокая и превышает процент в конкретном субъекте. Выше автор написала, что хотя и вышло письмо Минфина, отменяющее письмо ИФНС о безопасной доли вычетов и т.д.т.д, но как на практике все это отразится пока не известно.