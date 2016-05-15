Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион

По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России безопасная доля вычетов за I квартал 2017 года составляет 88,5%. Но эти данные могут разниться в зависимости от региона страны. И налоговые инспекторы, проверяя данные декларации по НДС за I квартал 2017 году, будут ориентироваться именно на региональные показатели.

Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России. Расчет проводился на основании формы 1-НК с сайта Федеральной налоговой службы.

Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Возможны комиссии и даже назначение выездных проверок. Раньше налоговики открыто об этом заявляли в письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Но недавно оно было отменено (письмо Минфина России от 21 марта 2017 г. № ЕД-4-15/5183). Что налоговики будут делать с таким указанием Минфина, покажет практика. Но сверять сваои данные по вычетом с безопасными по региону все равно стоит.

Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по I кварталу 2017 года)

Республика Адыгея - 91,4

Республика Алтай - 92,1

Республика Башкортостан - 88,6

Республика Бурятия - 85,4

Республика Дагестан - 84,4

Республика Ингушетия - 92,9

Кабардино-Балкарская Республика - 90,8

Республика Калмыкия - 69,5

Карачаево-Черкесская Республика - 93,5

Республика Карелия - 86,0

Республика Коми - 76,1

Республика Марий Эл - 85,0

Республика Мордовия - 87,4

Республика Саха (Якутия) - 82,5

Республика Северная Осетия – Алания - 90,5

Республика Татарстан - 89,4

Республика Тыва - 76,0

Удмуртская Республика - 83,9

Республика Хакасия - 89,4

Чеченская Республика - 105,9

Чувашская Республика - 85,6

Алтайский край - 90,2

Забайкальский край - 99,7

Камчатский край - 79,3

Краснодарский край - 88,6

Красноярский край - 78,4

Пермский край - 81,6

Приморский край - 92,7

Ставропольский край - 89,6

Хабаровский край - 87,0

Еврейская автономная область - 106,3

Ненецкий АО - 109,7

Ханты-Мансийский АО (Югра) - 68,8

Чукотский АО - 83,4

Ямало-Hенецкий АО - 74,9

Тверская область - 88,5

Томская область - 84,6

Тульская область - 92,1

Тюменская область - 87,2

Ульяновская область - 86,7

Челябинская область - 88,5

Ярославская область - 85,0

Москва - 90,7

Санкт-Петербург - 90,7

Амурская область - 104,1

Архангельская область - 66,0

Астраханская область - 69,3

Белгородская область - 92,3

Брянская область - 91,8

Владимирская область - 84,8

Волгоградская область - 85,7

Вологодская область - 88,4

Воронежская область - 94,5

Ивановская область - 92,8

Иркутская область - 85,1

Калининградская область - 66,7

Калужская область - 90,6

Кемеровская область - 83,1

Кировская область - 86,9

Костромская область - 89,0

Курганская область - 85,1

Курская область - 89,8

Ленинградская область - 75,1

Липецкая область - 92,1

Магаданская область - 88,5

Московская область - 90,3

Мурманская область - 80,1

Нижегородская область - 88,9

Новгородская область - 85,3

Новосибирская область - 91,3

Омская область - 84,7

Оренбургская область - 77,4

Орловская область - 90,8

Пензенская область - 90,5

Псковская область - 94,8

Ростовская область - 93,4

Рязанская область - 87,9

Самарская область - 86,5

Саратовская область - 87,0

Сахалинская область - 86,9

Свердловская область - 88,0

Смоленская область - 93,3

Тамбовская область - 95,1

Республика Крым - 84,9

Город Севастополь - 89,0

Как рассчитать долю вычетов за I квартал 2017 года в компании

Данные по региону надо сравнить с показателем доли вычетов организации. Для этого надо:

1. Сложить сумму вычетов из всех разделов декларации за период.

2. Сложить сумму начисленного НДС из всех разделов декларации за период.

3. Поделить первый показатель на второй и умножить на 100 %.