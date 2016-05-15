Новая форма 4-ФСС за I квартал 2017 года: что не упустить
Сегодня компании отчитываются по форме 4-ФСС в электронном виде. Сдать отчетность надо не позднее 25 апреля, иначе будут штрафы. Напомним, что проверить перед отправкой отчетности.
Скачать форму 4-ФСС для отчета за I квартал 2017 года можно тут.
О чем, кто и куда отчитывается по форме 4-ФСС?
Отчитываться по форме 4-ФСС должны все компании и предприниматели, которые платят гражданам вознаграждения, облагаемые страховыми взносами на обязательное социальное страхование.
Страхователи отчитываются по форме 4-ФСС по взносам на травматизм.
Предствавлять отчет надо в соцстрах, а не в налоговую инспекцию, которая с 2017 года администрирует другие (кроме взносов на травматизм) страховые взносы. Если у компании нет обособленных подразделений, то 4-ФСС надо отправить в территориальное отделение соцстраха по местонахождению организации.
По какой форме и в каком виде отчитываться?
Форма 4-ФСС за I квартал 2017 года - новая. Она утверждена приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381. Новая форма меньше предыдущей. Оттуда исключили сведения о страховых взносах по нетрудоспособности и в связи с материнством.
Если численность сотрудников за предыдущий год превышает 25 человек, то форма 4-ФСС сдается в электронном виде. Если сотрудников меньше - можно сдавать и на бумаге, и в электронном виде. Но для бумаги срок за I квартал - не позднее 20 апреля, а для электронных отчетов - не позднее 25 апреля.
Состав формы 4-ФСС в 2017 году
В новой форме 4-ФСС больше нет разделов. Там есть титульный лист и шесть таблиц (1, 1.1, 2, 3, 4, 5), в которых страхователи приводят расчеты взносов на травматизм и расходов на страхование от несчастных случаев.
Все страхователи заполняют титульный лист, таблицы 1, 2 и 5. Остальные - только если есть сведения, которые надо отразить.
Порядок заполнения новой формы 4-ФСС утвержден приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381.
Титульный лист
В форме 4-ФСС за I квартал 2017 года пишут основой код ОКВЭД, который надо взять из классификатора ОКВЭД2.
Таблицы 1-5
Фактически, таблицы с 1-й по 5-ю страхователи заполняют аналогично тем, что в старой форме 4-ФСС были под номерам и от 6-й до 10-й. Таблица 1 предназначена для расчета базы для начисления страховых взносов. Таблица 2 - для сведений о начисленных и уплаченных взносах на травматизм. Таблица 5 - для сведений о проведенной специальной оценке условий труда и медосмотрах.
В таблице 1 новой формы не надо вносить ОКВЭД, численность инвалидов и работников вредных производств. Они показываются на титульном листе.Таблица 1.1 предназачена для тех страхователей, которые на время передают своих работников другим организациям.
Нулевой расчет по форме 4-ФСС
Отчетность по форме 4-ФСС с нулевыми показатели надо сдать за I квартал 2017 года, даже если в нем не велась деятельность. Это же касается и расчета по страховым взносам, подаваемого в налоговую инспекцию.
Вы думаете, к следующему сроку отчета расчет поменяют?
???
Что за фигня?
О чем это?
Над.К, Вы писали:
Кошки Рyлят, Вы писали:
Да, не, таблица конечно, а расчёт.Спасибо большое за внимательность!
Дайте две.
А на сколько нужно умножить?
Или вычесть?