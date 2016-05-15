6-НДФЛ за I квартал 2017: образец заполнения

Не позднее 2 мая налоговые агенты должны представить расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года. Разберем основные моменты.

По какой форме и куда сдавать 6-НДФЛ за I квартал 2017 года Форму 6-НДФЛ можно взять в приказе ФНС России от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450. Отчет надо представлять ежеквартально в свою налоговую инспекцию. Если в компании или у предпринимателя больше 25 получателей дохода-физлиц, то расчет надо сдавать в электронном виде. Скачать форму 6-НДФЛ можно тут.

Кто сдает 6-НДФЛ Отчетность по форме 6-НДФЛ в свои налоговые инспекции представляют все налоговые агенты: как организации, так и предприниматели. То есть те, кто выплачивал доходы по трудовым или гражданско-правовым договорам. Нужно помнить, что если в отчетном периоде доходы начислялись, но еще не были фактически выплачены, отразить их в 6-НДФЛ все равно нужно. В строках 070 и 080 ставят ноль, а во всех блоках раздела 2 - прочерки. Об этом говорит ФНС России в письме от 24 мая 2016 г. № БС-4-11/9194.

Надо ли сдавать нулевой расчет 6-НДФЛ Если в отчетном периоде компания или предприниматель не начисляли и не выплачивали доходы, по которым являются налоговым агентом, 6-НДФЛ сдавать не нужно. В то же время, если такой расчет представить, никаких негативных последствий для налогового агента не будет: инспекция обязана его принять. Более того, многие налоговые консультанты советуют направить упреждающее письмо в инспекцию о том, что компания (или предприниматель) в отчетном периоде не была налоговым агентом.

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году В 2017 году сдавать 6-НДФЛ надо в такие сроки: по итогам I квартала – не позднее 2 мая;

по итогам полугодия – не позднее 31 июля;

по итогам девяти месяцев – не позднее 31 октября;

по итогам 2017 года – не позднее 2 апреля 2018 года.

Какие выплаты отражать в 6-НДФЛ в 2017 году В расчете надо показать все выплаты, по которым компания (или предприниматель) считается налоговым агентом. Это, в частности, зарплата и премии, а также оплата исполнителей по гражданско-правовым договорам. Авансы по зарплате отдельно отражать в расчете не надо, а только в составе зарплаты.

Состав расчета по форме 6-НДФЛ В отчетности есть: титульный лист,

раздел 1 «Обобщенные показатели»,

раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц». Если на одном листе данные раздела не помещаются, налоговые агенты заполняют дополнительные листы. Налоговые агенты составляют отдельные расчеты по каждому ОКТМО.

Титульный лист Ниже пример заполнения титульного листа с комментариями. Если расчет подается по обособленному подразделению, на титульнике надо указать его КПП.

Раздел 1 Раздел 1 предназначен для отражения общей суммы начисленных доходов, предоставленных вычетов и начисленного и удержанного налога. Если компания удерживала налог по разым ставкам, по каждой надо заполнить своей раздел 1 расчета 6-НДФЛ. Но строки 060-090 в этом случае надо заполнять только на первой странице с разделом 1. Ниже - пример его заполнения для компании, которая удерживала налог только по ставке 13%.