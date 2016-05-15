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Расчет по налогу на имущество за I квартал 2017: главное

26.04.17 08:30

Разбираемся, кто должен, а кто нет сдавать расчет авансовых платежей по налогу на имущество и на что обратить внимание при заполнении формы.

Кто сдает расчет авансов по налогу на имущество

Расчет сдают компании, у которых есть основные средства, признаваемые объектом налогообложения по налогу на имущество. Если таковых объектов нет, сдавать расчет не нужно.

Если на балансе компании объекты, подпадающие под льготу по налогу на имущество (но объектом, тем не менее, признаваемые), надо сдать нулевой расчет по авансовым платежам. Это же относится и к ситуации, когда объекты полностью самортизированы. Если остаточная стоимость основных средств равна нулю, сдавать расчет все равно нужно.

По какой форме сдавать расчет по налогу на имущество

С формами по традиции налоговики устроили ералаш. В этом году налоговая служба в приказе от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@ утвердила новую форму расчета авансов по налогу на имуществу. В новой форме появился раздел 2.1 "Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости".

Но названный приказ ФНС начинает действовать только с 13 июня. Тем не менее, в письме от 14 апреля 2017 г. № БС-4-21/7139@ налоговики разрешают применять новую форму. Но за старую они обещают не штрафовать. Старую форму расчета авансовых платежей по налогу на имущество можно взять в приказе ФНС России от 24 ноября 2011 № ММВ-7-11/895.

В общем, как всегда компания идет на риск. 

В электронном виде подают расчет крупнейшие налогоплательщики и компании, у которых среднесписочная численность работников за предыдущий год превышает 100 человек.

Отчетность заполняется в полных рублях. До конца графы, в которую вносятся данные, надо ставить прочерки. 

Сроки сдачи расчета по налогу на имущество

В 2017 году расчет по налогу на имущество предоставляется по следующему графику:

  • за I квартал - не позднее 2 мая;
  • за полугодие (II квартал) - не позднее 31 июля;
  • за 9 месяцев (III квартал) - не позднее 30 октября.

Когда потребуется уточнять расчет

Если в первичном расчете компания допустила ошибку, из-за которой налог был недоплачен или переплачен, отчетность придется уточнить. Правила заполнения уточненок такие же, как и для первичных расчетов.

Отражать ли в расчете земельные участки

Бухгалтеры часто интересуются, надо ли отражать в расчете авансовых платежей по налогу на имущество в разделе 2 земельные участки, числяющиеся на балансе компании. Ответ: нет. Земельные участки - это не основные средства, признаваемые объектом налогообложения по налогу на имущество. 

Куда отправлять расчет

Если налог на имущество платится по кадастровой стоимости, то по территориально отдаленным объектам недвижимости надо отправить расчет по месту их нахождения. 

Если компания платит налог по средней стоимости (и у нее нет обособленных подразделений), расчет по налогу на имущество ей надо направить в испекцию по своему местонахождению.

Что будет, если задержать расчет

За опоздание за сдачей расчета по авансовым платежам по налогу на имущество компанию оштрафуют на 200 руб. по ст. 126 НК РФ. 

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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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